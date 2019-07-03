السيسي: موقفنا ثابت في معالجة أسباب الهجرة واللاجئين

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقف مصر الثابت بشأن تبني مقاربة دولية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرتي الهجرة واللاجئين، تشمل اتخاذ إجراءات اقتصادية وتنموية وسياسية وثقافية وإنسانية، مع التركيز على البعد الإنمائي في الدول المصدرة، وليس فقط التركيز على الحلول الأمنية لهاتين الظاهرتين اللتين يهدف إلى حلها، جاء ذلك التأكيد خلال استقبال الرئيس السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت بدور مصر المحوري بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وحرصها على التوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة. كما ثمنت مشاركة مصر الفعّالة في مختلف أنشطة الأمم