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السيسي: موقفنا ثابت في معالجة أسباب الهجرة واللاجئين

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقف مصر الثابت بشأن تبني مقاربة دولية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرتي الهجرة واللاجئين، تشمل اتخاذ إجراءات اقتصادية وتنموية وسياسية وثقافية وإنسانية، مع التركيز على البعد الإنمائي في الدول المصدرة، وليس فقط التركيز على الحلول الأمنية لهاتين الظاهرتين اللتين يهدف إلى حلها، جاء ذلك التأكيد خلال استقبال الرئيس السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادت بدور مصر المحوري بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وحرصها على التوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة. كما ثمنت مشاركة مصر الفعّالة في مختلف أنشطة الأمم
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السيسي يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله خالد القاسمي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك للتعزية في وفاة نجله الأمير خالد القاسمي، إذ قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن صادق مواساته وخالص تعازيه للشيخ القاسمي، داعيا المولى عز وجل، أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته. من جانبه، أعرب حاكم الشارقة خلال الاتصال عن شكره وتقديره للرئيس السيسي، على تقديم التعازي في الفقيد.
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شكاوى من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية

حالة من الحزن غلبها البكاء، انتابت طلاب شعبة علمي رياضة في الشهادة الثانوية العامة، عقب خروجهم من اللجان الامتحانية في مادة الجبر والهندسة الفراغية، صباح اليوم الأربعاء، حيث اشتكت الأغلبية العظمى من الطلاب من صعوبة الامتحان، خاصة وأنه اشتمل على 6 أسئلة "صعبة وغير مباشرة"، مؤكدين أنه يحتاج إلى وقت أكبر للتفكير في الإجابات، فيما ارتكزت أغلب الشكاوى على الأسئلة الخاصة بـ"المصفوفات"، والتي وصف الطلاب مستواها بأنه "مرتفع" ويعتبر في مستوى الطالب المتفوق.
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إزالة 32 فدان أرز مخالف بالفيوم بسبب نقص المياه

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا، بالتعاون مع مسؤولي الزراعة والري وبالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة زراعات الأرز المخالفة بنطاق الجمعية الزراعية بقرية قصر الباسل، بحضور المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومدير عام ري غرب الفيوم ومسؤولي الزراعة بإطسا. وتمكنت الحملة من تنفيذ 14 قرار إزالة زراعة أرز مخالف بمساحة 32 فدانًا، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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الرطوبة والحر أصدقاء.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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السيسى

السيسي: ندعم جهود تسوية النزاعات في إفريقيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة، ويلتقي نيوسي خلال زيارته عددا من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها اقتصاديا وتجاريا، كما أنه يشارك في منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير شئون مجلس النواب.
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أدلة جديدة.. تحقيق أممي يحمل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

تطور جديد يعيد قضية جمال خاشقجي، إلى الساحة الدولية بعد مرور نحو 8 أشهر على مقتله داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، واتهام مسؤولين سعوديين بقتله، وإحالتهم للتحقيق من قبل الرياض، وسط تلميحات تركية بأن قتل الصحفي المعارض جاء من شخصية رفيعة بالمملكة، تطورت إلى اتهامات غير مباشرة بتورط الرجل الثاني في المملكة وسط نفي سعودي مستمر، لكن الجديد هو التقرير الذي خلصت فيه محققة بالأمم المتحدة، إلى أن هناك أدلة تشير لمسؤولية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن عملية قتل خاشقجي، والتي وصفها ابن سلمان بـ"الجريمة المؤلمة".
السيسى

السيسي يصل بوخارست في أول أيام زيارته لرومانيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة بوخارست، صباح اليوم الأربعاء، في أول أيام زيارته الرسمية إلى رومانيا، وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي في زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، جلسة مباحثات مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، بالإضافة إلى مقابلة رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، بالاضافة الي استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.
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السيسي: علاقتنا القوية ببيلاروسيا تعكس مستوى التفاهم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لنظيره البيلاروسى على حسن الضيافة وتنظيم الزيارة، معربا عن أمله في توسيع التعاون المستقبلي بين البلدين، لما فيه الصالح المشترك للبلدين. وقال الرئيس الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، عقب توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، إن العلاقات القوية بين مصر وبيلاروسيا تعكس مستوى التفاهم والتعاون بين البلدين. وأضاف: "المباحثات مع رئيس بيلاروسيا، تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة".
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