تذكرتي تطرح تذاكر دور الـ16 والأدوار النهائية للكان

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

منتخب مصر

أعلنت شركة «تذكرتي» المتخصصة في طرح تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم الأربعاء عن طرح تذاكر مباريات دور الـ 16 ودور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية في الفترة من 21 من شهر يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، بالإضافة إلى تذاكر الأدوار النهائية، نصف النهائي والنهائي، حيث شهدت التذاكر استجابة وإقبالا كبيرا من الجماهير المصرية على حجز تذاكر المباريات، علمًا بأن مباريات دور المجموعات قد شهدت امتلاء مدرجات استاد القاهرة لمباريات المنتخب الوطني.

وتتقدم شركة «تذكرتي» بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية، إيمانا منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة المقامة على أرضه، ومساهمة في إنجاح هذا العرس الرياضي الكبير. ويضرب المنتخب الوطني