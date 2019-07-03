رياضة

تذكرتي تطرح تذاكر دور الـ16 والأدوار النهائية للكان

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أعلنت شركة «تذكرتي» المتخصصة في طرح تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم الأربعاء عن طرح تذاكر مباريات دور الـ 16 ودور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية في الفترة من 21 من شهر يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، بالإضافة إلى تذاكر الأدوار النهائية، نصف النهائي والنهائي، حيث شهدت التذاكر استجابة وإقبالا كبيرا من الجماهير المصرية على حجز تذاكر المباريات، علمًا بأن مباريات دور المجموعات قد شهدت امتلاء مدرجات استاد القاهرة لمباريات المنتخب الوطني.
وتتقدم شركة «تذكرتي» بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية، إيمانا منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة المقامة على أرضه، ومساهمة في إنجاح هذا العرس الرياضي الكبير. ويضرب المنتخب الوطني
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داني-ألفيس (4)

ألفيش يتضامن مع ميسي بعد سقوط الأرجنتين في كوبا

دافع الدولي البرازيلي داني ألفيش، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ليونيل ميسي، زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني بعد تأهل منتخب بلاده على حساب راقصي التانجو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، حيث قال نجم السامبا في تصريحات صحفية أن تكون الأفضل في العالم هذا أمر صعب للغاية ويضع عليك عاتقًا كبيرًا، على سبيل المثال إذا خسرت البرازيل فالنقد دائمًا يكون علينا جميعًا كلاعبي المنتخب أما في حالة خسارة الأرجنتين فسيكون السبب هو ميسي وهذا هو قدره لأنه الأفضل في العالم.
محمود-الخطيب (1)

محمود الخطيب يتغنى بمحمد صلاح وساديو ماني

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وسفير كأس الأمم الإفريقية 2019، عن أن هناك أكثر من لاعب يجب مشاهدته في كان 2019، على رأسهم الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، نجما نادي ليفربول الإنجليزي. وقال بيبو للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء: "الحقيقة أن هناك أكثر من لاعب؛ لأن العديد من اللاعبين متميزون، لكن هناك ثنائيا وصل إلى مستوى عال والعالم كله أصبح يشاهدهما، هما محمد صلاح وساديو ماني، فالثنائي بطلا أوروبا (مع ليفربول)، وأعتقد أنه يمكن أن يكون لهما دور مع فريقيهما في البطولة".
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.
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مصر-والكونغو (6)

وعد جديد من مدرب مصر للجماهير قبل موقعة جنوب إفريقيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يسعى لتحسين أداء اللاعبين في المباريات المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث قال مدرب المنتخب في تصريحات تليفزيونية، إن خافيير أجيري المدير الفني غير راضٍ عن أداء اللاعبين في الثلاث مباريات الماضية بدور المجموعات من البطولة الإفريقية، لكن الأهم أننا نجحنا في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وأحرزنا 5 أهداف، ولم يدخل مرمانا أي هدف".
مصر-والكونغو (3)

قبل موقعة دور الـ16| تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا

يضرب المنتخب الوطني موعدًا مع نظيره الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وتأهل الفراعنة إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، إذ كانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز مصر بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بثنائية، وختامًا بنفس النتيجة على أوغندا.
جنات-(2)

جنات تحتفل بتأهل مصر والمغرب لدور الـ16 في كأس الأمم

حرصت الفنانة المغربية جنات على تهنئة منتخب بلادها بالتأهل لدور الستة عشر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضي حتى يوم 19 من شهر يوليو الجاري، حيث قامت بنشر صورة لها وهى ترتدى قميص منتخب أسود الأطلسي عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور الفوتوغرافية والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت جنات على الصورة التى جمعتها مع زوجها الذي ارتدى قميص المنتخب الوطني المصري "مبروووووووك تأهل منتخبنا المغربي، والمنتخب المصري".
مصر-والكونغو (1)

طبيب المنتخب يكشف موقف "كوكا" من مباراة دور الـ16

كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني عن حالة أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفراعنة بعدما تعرض للإصابة في مباراة أمس أمام المنتخب الأوغندي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي والتي تنتهي في 19 من شهر يوليو الجاري، حيث أكد أبو العلا في تصريحات تليفزيونية "تايم سبورت" أن اللاعب خضع لأشعة أثبتت إصابته بكدمة فى الكاحل تحتاج إلى الراحة 7 أيام، ولم يتم الاشتباه في إصابته بوتر أكيليس نهائيا.
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