5 ميزات جديدة لواتساب ليكون تطبيقا لا غنى عنه

تلقى تطبيق التراسل الفوري «واتساب» خلال الفترة الأخيرة، العديد من الانتقادات بسبب المشكلات الأمنية في التطبيق، والتي تؤدي إلى نشر البيانات الشخصية للمستخدمين
من الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى، مستوى الاهتمام الذي توليه الشركة لأمان المستخدم، فيقول معظم مستخدمي "واتساب" إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من الميزات، فإن ما يعجبهم حقيقةً هو أنه يمكنهم الإحساس بالأمان في ما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. وتضيف النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق التراسل الفوري "واتساب" العديد من الميزات الجديدة، التي تضمن عدم الاستغناء عن ذلك التطبيق على هاتفك المحمول.
كشف موقع "صن" عن العديد من التحديثات المثيرة التي تم اختبارها بالفعل في أحدث نسخة تجريبية من واتساب.
وفي ما يلي ملخص لبعض الميزات الأكثر توقعًا، والتي يمكن أن تغير تجربة واتساب للأفضل.
مشاركة حالة واتساب الخاصة بك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
نظرًا لأن فيسبوك، وهو المالك الأصلي لواتساب، يعمل على
كشف موقع "صن" عن العديد من التحديثات المثيرة التي تم اختبارها بالفعل في أحدث نسخة تجريبية من واتساب.
وفي ما يلي ملخص لبعض الميزات الأكثر توقعًا، والتي يمكن أن تغير تجربة واتساب للأفضل.
مشاركة حالة واتساب الخاصة بك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
نظرًا لأن فيسبوك، وهو المالك الأصلي لواتساب، يعمل على إنشاء تطبيق وسائط اجتماعية مترابطة وقوية، فيبدو أنه قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح من خلال تحديث حالة واتساب، إذ يمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي الآن تحويل تحديثات الحالة الخاصة بهم إلى قصة فيسبوك الخاصة بهم بضغطة زر.
النسخة التجريبية من واتساب عبارة عن إصدار من تطبيق المراسلة يمكن للمستخدمين تنزيله إذا كانوا يريدون اختبار أحدث الميزات التي تعمل عليها الشركة قبل أن تقرر وضعها في الإصدار العادي.
ومع ذلك فمن المحتمل أن يتم طرح الأداة الجديدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبالإضافة إلى فيسبوك، تتيح لك أداة المشاركة الجديدة إجراء اتصال بين حالاتك على موقع الصور "إنستجرام"، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل جي ميل أو Google Photos.
وتسمح لك أوضاع واتساب بمشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو GIF، التي تختفي بعد 24 ساعة، فهي تشبه إلى حد كبير ميزة القصص في سناب شات أو فيسبوك.
مصادقة البصمة
ستساعد هذه الميزة المنتظرة على إضافة طبقة أخرى من الأمان إلى التطبيق،
وستكون متاحة على نظام التشغيل أندرويد أولا، ويتم إعدادها من خلال إعدادات الخصوصية في التطبيق.
ومع ذلك، فإن مستخدمي آيفون وأصحاب الهواتف الذكية الآخرين الذين ليس لديهم ماسح ضوئي للبصمة على أجهزتهم لن يتمكنوا من استخدام هذه الميزة.
ومن الممكن أيضًا إضافة بصمة الوجه في مرحلة ما لمساعدة هؤلاء المستخدمين.
ترتيب الاتصالات
من السهل أن تضيع في بحر من محادثات واتساب، ولكن هذه الميزة الجديدة ستساعدك في إبقاء الأشخاص المفضلين لديك على الدردشة في أعلى التطبيق؛ ما يساعد الناس على تجنب الرسائل المفقودة.
وستعمل الميزة تلقائيا، إذ سيكتشف التطبيق من تتفاعل معه أكثر من غيره.
وضع الظلام
لاحظت مدونة WA Beta Info التي ركزت على واتساب مؤخرًا أن ميزة الوضع الليلي ظهرت فى الإصدار التجريبي من التطبيق على هواتف أندرويد.
ومن المتوقع أن تعمل الميزة المتوقعة على تحسين تجربة المستخدم وتقليل استهلاك البطارية.
وفي وضع الظلام، تكون لتطبيق واتساب خلفية سوداء مع وجود نص أبيض في الأعلى، تم اكتشافه أيضًا في الإصدار التجريبي لنظام التشغيل الخاص بأجهزة آيفون.
رمز كيو آر
ظهرت هذه الميزة بالفعل فى تطبيقات المراسلة الشائعة الأخرى، مثل سناب شات، وستسمح لك في الأساس بإضافة جهات اتصال واتساب بسهولة فقط عن طريق مسح رمز كيو آر من هواتفهم.
وسيحصل كل مستخدم على رمز فريد، ما يجعل تكوين صداقات جديدة أسهل بكثير.
تلقى واتساب خلال الفترة الأخيرة العديد من الانتقادات بسبب المشكلات الأمنية في التطبيق، والتي تؤدي إلى نشر البيانات الشخصية للمستخدمين في الآونة الأخيرة، خاصة بعد حوادث عدة بشأن قضايا التسلل الإلكتروني. وعلى الرغم من ذلك، يحاول واتساب إصدار العديد من التحديثات.