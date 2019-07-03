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5 ميزات جديدة لواتساب ليكون تطبيقا لا غنى عنه

تلقى تطبيق التراسل الفوري «واتساب» خلال الفترة الأخيرة، العديد من الانتقادات بسبب المشكلات الأمنية في التطبيق، والتي تؤدي إلى نشر البيانات الشخصية للمستخدمين
تحرير:مي فؤاد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
واتساب
واتساب
من الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى، مستوى الاهتمام الذي توليه الشركة لأمان المستخدم، فيقول معظم مستخدمي "واتساب" إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من الميزات، فإن ما يعجبهم حقيقةً هو أنه يمكنهم الإحساس بالأمان في ما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. وتضيف النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق التراسل الفوري "واتساب" العديد من الميزات الجديدة، التي تضمن عدم الاستغناء عن ذلك التطبيق على هاتفك المحمول.
كشف موقع "صن" عن العديد من التحديثات المثيرة التي تم اختبارها بالفعل في أحدث نسخة تجريبية من واتساب. وفي ما يلي ملخص لبعض الميزات الأكثر توقعًا، والتي يمكن أن تغير تجربة واتساب للأفضل. مشاركة حالة واتساب الخاصة بك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نظرًا لأن فيسبوك، وهو المالك الأصلي لواتساب، يعمل على
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هواوي-تبيع 10 مليون هاتف P30‎

رقم قياسي.. هواوي تبيع 10 ملايين هاتف P30 في 85 يوما

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن سلسلة هواتفها P30 حققت رقم مبيعات قياسيا جديدا، إذ باعت 10 ملايين وحدة من سلسلة هواتف P30 في وقت قصير جدا من إطلاقها في أواخر شهر مارس الماضي، وتضم السلسلة P30 ،P30 Pro، وقال "كيفين هو"، رئيس قطاع أعمال الأجهزة المحمولة بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك: "لقد حققت هواوي إنجازا جديدا في أداء مبيعاتها، إذ وصل حجم مبيعات سلسلة هواتف P30 إلى 10 ملايين وحدة مبيعة في 85 يوما فقط، بينما وصل إجمالي عدد شحنات هواتف هواوي الذكية إلى 100 مليون وحدة، يوم 30 مايو من عام 2019".
هاتف- هونر 20‎ (2)

هونر تطرح سلسلة Honor 20 مدعومة بأحدث إصدارات جوجل

أطلقت شركة HONOR المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية سلسلة هواتفها الجديدة HONOR 20 في منطقة الشرق الأوسط، وهي سلسلة الهواتف المدعومة بخدمات Google Play، ومن المقرر طرحها خلال الفتره القادمه في جميع متاجر التجزئة بمصر نهاية الشهر الجاري، وتطرح الشركة 3 هواتف من سلسلة هونر 20 تستهدف جميع الفئات، وأكدت هونر التزامها بتقديم أفضل التقنيات المتطورة وتجارب Android المحدّثة، حيث سيتم تزويد سلسلة هواتف 20 بنظام Android Q بما في ذلك هواتف HONOR 20 PRO و Honor 20 و Honor 20 lite.
واتساب

دراسة: واتس آب يزيد من العلاقات الاجتماعية والأصدقاء

أشارت عدد من الدراسات السابقة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر، تسببت فى شعور المزيد من المستخدمين بالوحدة، وأفادت دراسة أجراها باحثون فى جامعة بيتسبرج الأمريكية بأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لأكثر من ساعتين خلال اليوم يضاعف فرص شعور المستخدمين بالعزلة الاجتماعية. كما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن زيادة الوقت الذى يقضيه الأشخاص فى استخدام هذه المواقع على الإنترنت يقلل من فرص التواصل الاجتماعى الفعلى، كما يزيد من الشعور بالإقصاء مثلما يحدث فى حالة مشاهدة صور لأشخاص فى احتفال لم يُدع إليه المستخدم.
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من الحظر إلى السماح.. ماذا حدث لشركة هواوي؟

مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد بحظر أي تداول أو تعامل مع شركة هواوي الصينية من قبل الشركات الأمريكية، بدأت التساؤلات تنتاب الجميع حول أفضل الطرق للتعامل مع هواوي ككل؛ كمؤسسة وكأجهزة مع المستخدمين. كان الشهر الماضي شهرًا مؤلمًا لشركة هواوي منذ أن أضافتها الحكومة الأمريكية و70 من الشركات التابعة لها إلى "قائمة الكيانات" التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها. كانت شركة ألفابت المالكة لجوجل الأمريكية أول من أوقف أي تعاون بينها وبين هواوي يتطلب أى نقل لقطع هاردوير أو سوفت وير ما عدا تلك مفتوحة المصدر.
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جي ميل يفعّل خاصية الوضع الليلي لنظام أندرويد

يبدو أن الوضع الليلي سيكون أهم ميزة ضمن أنظمة التشغيل للأجهزة الحديثة لعام 2019؛ لذا لم يقتصر الأمر على أن نظامي أندرويد وiOS يقدمان تلك الخاصية على النظام بأكمله، بل إن جوجل وأبل مشغولتان أيضًا بالعمل على إضافة سمة الوضع الليلي لجميع تطبيقات الهواتف الخاصة بهما. يعد بريد جي ميل الإلكتروني من جوجل هو التطبيق الأحدث في إضافة تلك الميزة لنظام أندرويد، لكن لم يتم تفعيل تلك الخاصية حتى الآن، ولا يزال العمل مستمرا عليها، على الرغم من أن الخاصية تظهر بشكل عشوائي للأشخاص الذين يشغلون أحدث إصدار من التطبيق.
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هواوي تعد بالتعويض حال توقف التطبيقات بهواتفها

بعد أزمة الحظر الأمريكي على هواوي، تتوقع الشركة الصينية تراجع استثماراتها بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. تتنبأ هواوي التي حققت نجاحًا غير مسبوق في سنوات قليلة، أن تتراجع عوائدها بنحو 100 مليار دولار، في 2019، بينما وصل الرقم إلى 107 مليارات دولار خلال العام الماضي. منعت السلطات الأمريكية جميع شركاتها، من بيع برامج تقنية وشرائح صغرى تعتمد عليها هواوي في صناعة الهواتف الذكية أو أي أجهزة أخرى.
واتساب

واتساب يطلق ميزة جديدة تمنع إرسال صور بالخطأ

يعد من الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى هو مستوى الاهتمام الذي توليه الشركة بأمان المستخدم. يقول معظم المستخدمين لواتساب، إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من الميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان فيما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب على ميزة جديدة لضمان عدم قيام المستخدمين بإرسال صورة إلى جهة الاتصال الخطأ عن دون قصد.
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