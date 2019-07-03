5 ميزات جديدة لواتساب ليكون تطبيقا لا غنى عنه

تلقى تطبيق التراسل الفوري «واتساب» خلال الفترة الأخيرة، العديد من الانتقادات بسبب المشكلات الأمنية في التطبيق، والتي تؤدي إلى نشر البيانات الشخصية للمستخدمين

تحرير:مي فؤاد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

واتساب

من الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى، مستوى الاهتمام الذي توليه الشركة لأمان المستخدم، فيقول معظم مستخدمي "واتساب" إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من الميزات، فإن ما يعجبهم حقيقةً هو أنه يمكنهم الإحساس بالأمان في ما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. وتضيف النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق التراسل الفوري "واتساب" العديد من الميزات الجديدة، التي تضمن عدم الاستغناء عن ذلك التطبيق على هاتفك المحمول.

كشف موقع "صن" عن العديد من التحديثات المثيرة التي تم اختبارها بالفعل في أحدث نسخة تجريبية من واتساب. وفي ما يلي ملخص لبعض الميزات الأكثر توقعًا، والتي يمكن أن تغير تجربة واتساب للأفضل. مشاركة حالة واتساب الخاصة بك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نظرًا لأن فيسبوك، وهو المالك الأصلي لواتساب، يعمل على