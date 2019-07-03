10 سيارات إطفاء| متوفى و7 مصابين في حريق مصنع أكتوبر

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

حريق - أرشيفية

تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة جهودها للسيطرة على حريق نشب داخل مصنع للمواد البلاستيكية بمدينة السادس من أكتوبر، وأسفر الحريق حتى الآن عن مصرع عامل وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى. وصل إلى مكان الحريق 10 سيارات إطفاء، وأكد مصدر أمني بالحماية المدنية أن عددا من السيارات التى تفرغ حمولتها من المياه، سيعود ثانيةً إلى المصنع، وذلك بسبب محتوياته التى تساعد فى تفاقم النيران، ورجح المصدر اندلاع النيران جراء تسريب غاز من إحدى أسطوانات المصنع كبيرة الحجم.

فرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بمكان الحريق، بعدما حرص رجال الإنقاذ على إخلاء المكان من العمال، وذلك بعد نقل 7 مصابين ومتوفى لقى مصرعه فور اندلاع النيران، إلى المستشفى، ويحرص رجال الإنقاذ على محاصرة النيران لمنع امتدادها خارج المصنع إلى المنشآت المجاورة. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة