شكاوى من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية

تحرير:أمينة محمود ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية

حالة من الحزن غلبها البكاء، انتابت طلاب شعبة علمي رياضة في الشهادة الثانوية العامة، عقب خروجهم من اللجان الامتحانية في مادة الجبر والهندسة الفراغية، صباح اليوم الأربعاء، حيث اشتكت الأغلبية العظمى من الطلاب من صعوبة الامتحان، خاصة وأنه اشتمل على 6 أسئلة "صعبة وغير مباشرة"، مؤكدين أنه يحتاج إلى وقت أكبر للتفكير في الإجابات، فيما ارتكزت أغلب الشكاوى على الأسئلة الخاصة بـ"المصفوفات"، والتي وصف الطلاب مستواها بأنه "مرتفع" ويعتبر في مستوى الطالب المتفوق.

وتداولت صفحات الغش الإلكتروني "شاومينج"، أجزاء من أسئلة بوكليت امتحان الجبر والهندسة الفراغية، والإجابات عليها، في تحدي جديد من صفحات الغش الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.ونجح فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية بالوزارة في الوصول إلى هوية الطالب المسئول عن تصوير الأسئلة وتسريبها