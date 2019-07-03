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السيسي يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله خالد القاسمي

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
مراسم تشييع جثمان نجل الأمير خالد القاسمي
مراسم تشييع جثمان نجل الأمير خالد القاسمي
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك للتعزية في وفاة نجله الأمير خالد القاسمي، إذ قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن صادق مواساته وخالص تعازيه للشيخ القاسمي، داعيا المولى عز وجل، أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته. من جانبه، أعرب حاكم الشارقة خلال الاتصال عن شكره وتقديره للرئيس السيسي، على تقديم التعازي في الفقيد.
وأشار إلى ما يعكسه ذلك من قوة وعمق العلاقات التي تربط بين الجانبين على المستويين الرسمي والشعبي، متمنيا لمصر وشعبها كل الخير والاستقرار والازدهار. وكان ديوان حاكم الشارقة، قد نعى مساء أمس الثلاثاء، نجل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الشيخ خالد، الذي وافته المنية في بريطانيا. وقال ديوان حاكم الشارقة،
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شكاوى من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية

حالة من الحزن غلبها البكاء، انتابت طلاب شعبة علمي رياضة في الشهادة الثانوية العامة، عقب خروجهم من اللجان الامتحانية في مادة الجبر والهندسة الفراغية، صباح اليوم الأربعاء، حيث اشتكت الأغلبية العظمى من الطلاب من صعوبة الامتحان، خاصة وأنه اشتمل على 6 أسئلة "صعبة وغير مباشرة"، مؤكدين أنه يحتاج إلى وقت أكبر للتفكير في الإجابات، فيما ارتكزت أغلب الشكاوى على الأسئلة الخاصة بـ"المصفوفات"، والتي وصف الطلاب مستواها بأنه "مرتفع" ويعتبر في مستوى الطالب المتفوق.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: موقفنا ثابت في معالجة أسباب الهجرة واللاجئين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقف مصر الثابت بشأن تبني مقاربة دولية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرتي الهجرة واللاجئين، تشمل اتخاذ إجراءات اقتصادية وتنموية وسياسية وثقافية وإنسانية، مع التركيز على البعد الإنمائي في الدول المصدرة، وليس فقط التركيز على الحلول الأمنية لهاتين الظاهرتين اللتين يهدف إلى حلها، جاء ذلك التأكيد خلال استقبال الرئيس السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا.
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إزالة 32 فدان أرز مخالف بالفيوم بسبب نقص المياه

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا، بالتعاون مع مسؤولي الزراعة والري وبالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة زراعات الأرز المخالفة بنطاق الجمعية الزراعية بقرية قصر الباسل، بحضور المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومدير عام ري غرب الفيوم ومسؤولي الزراعة بإطسا. وتمكنت الحملة من تنفيذ 14 قرار إزالة زراعة أرز مخالف بمساحة 32 فدانًا، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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الرطوبة والحر أصدقاء.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (2)

وفاة نجل حاكم الشارقة في بريطانيا.. وتنكيس الأعلام

نعى ديوان حاكم الشارقة، اليوم الثلاثاء، نجل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الشيخ خالد، الذي وافته المنية في بريطانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وقال ديوان حاكم الشارقة إن الأعلام في الإمارة ستنكس لمدة 3 أيام من يوم وصول جثمان الشيخ خالد والصلاة عليه. ولم يذكر الديوان أو الوكالة الإماراتية أسباب وفاة الشيخ خالد، ثاني أبناء حاكم الشارقة. يذكر أن الشيخ سلطان تولى منصب حاكم الشارقة في 25 يناير من عام 2017.
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السيسي يزور معسكر المنتخب الوطني باستاد الدفاع الجوي

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته التي يجريها باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التقى أعضاء المنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التى ستستضيفها مصر انطلاقا من شهر يونيو الجارى. وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب فى البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة فى إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطنى واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم.
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جونسون يتعهد: إتمام «البريكست» في 31 أكتوبر

بعد فوز بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني ورئيس بلدية لندن السابق، بدعم 114 نائبا من بين 313 نائبا من حزب المحافظين، في أول جولة للتصويت، أمس الخميس، بزيادة 3 أضعاف عن أقرب منافسيه، خرج، اليوم الجمعة، بتصريح يتعهد فيه تعهدا صريحا بإتمام عملية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، بحلول آخر موعد للخروج وهو يوم 31 أكتوبر المقبل، مضيفا أنه ينبغي لبريطانيا الاستعداد للانفصال بدون اتفاق واصفا الأمر بأنه لن يكون كارثة، جاء ذلك في أول مقابلة إذاعية منذ انطلاق حملته، مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الجمعة.
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حقيقة بيع رأس تمثال توت عنخ آمون بـ400 مليون دولار

نفى المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل 400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا والمقرر عقده في 4 يوليو المقبل. وذكر المركز في بيان اليوم، أنه تواصل مع وزارة الآثار، ونفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أي قطع أثرية أخرى بأيٍ من المزادات الدولية، وتم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيدا لاستردادها.
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