السيسي يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله خالد القاسمي

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

مراسم تشييع جثمان نجل الأمير خالد القاسمي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك للتعزية في وفاة نجله الأمير خالد القاسمي، إذ قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن صادق مواساته وخالص تعازيه للشيخ القاسمي، داعيا المولى عز وجل، أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته. من جانبه، أعرب حاكم الشارقة خلال الاتصال عن شكره وتقديره للرئيس السيسي، على تقديم التعازي في الفقيد.

وأشار إلى ما يعكسه ذلك من قوة وعمق العلاقات التي تربط بين الجانبين على المستويين الرسمي والشعبي، متمنيا لمصر وشعبها كل الخير والاستقرار والازدهار. وكان ديوان حاكم الشارقة، قد نعى مساء أمس الثلاثاء، نجل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الشيخ خالد، الذي وافته المنية في بريطانيا. وقال ديوان حاكم الشارقة،