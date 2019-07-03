عطلة صيفية تنتهي بمأساة على كرة القدم السويسرية

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

فلوريانا إسماعيلي

أيام من البحث كللت بالنجاح بالعثور على جثة اللاعبة السويسرية فلوريانا إسماعيلي في قاع بحيرة كومو الإيطالية، حيث تواجدت هناك للاستماع بعطلتها الصيفية بعد انتهاء موسمها رفقة فريق يونج بويز السويسري، واختفت اللاعبة السويسرية منذ فترة طويلة واعتبرت مفقودة يوم السبت الماضي، قبل أن تعلن هيئة المطافئ الإيطالية عن عثورها على جسد فلورينانا على عمق أكثر من 200 متر في قاع البحيرة، لتتبدد آمال أسرتها وأصدقائها وناديها في عودتها من جديد، لتفارق الحياة بعمر 24 عامًا.

وتطرقت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى قصة وفاة اللاعبة السويسرية، حيث توجهت رفقة إحدى صديقاتها إلى منطقة دونجو، واستأجرت قاربًا وسارا به مسافة تقدر بحوالي 700 متر في البحيرة، قبل أن تقرر القفز بصورة رأسية، ولم تطفو من جديد بهد تلك القفزة. وحاولت صديقتها إنقاذها ولكن باءت كل محاولاتها بالفشل، لتقرر الاستعانة

وتطرقت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى قصة وفاة اللاعبة السويسرية، حيث توجهت رفقة إحدى صديقاتها إلى منطقة دونجو، واستأجرت قاربًا وسارا به مسافة تقدر بحوالي 700 متر في البحيرة، قبل أن تقرر القفز بصورة رأسية، ولم تطفو من جديد بهد تلك القفزة.



وحاولت صديقتها إنقاذها ولكن باءت كل محاولاتها بالفشل، لتقرر الاستعانة بالنجدة، التي بحثت عن إسماعيلي طوال ليل السبت والأيام التالية، قبل أن تكلل الجهود بالنجاح أمس الثلاثاء.



وترك ذلك الخبر الكرة السويسرية في صدمة كبيرة، حيث نعاها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو كاتبًا: "إنها لحظة حزينة لكل مجتمع كرة القدم، في الوقت الذي نجتمع فيه جميعًا لمتابعة كأس العالم للسيدات".



يذكر أن إسماعيلي خاضت 33 مباراة دولية رفقة منتخب سويسرا، وحملت شارة قيادة فريقها يونج بويز.