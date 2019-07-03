رياضة

عطلة صيفية تنتهي بمأساة على كرة القدم السويسرية

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
فلوريانا إسماعيلي
فلوريانا إسماعيلي
أيام من البحث كللت بالنجاح بالعثور على جثة اللاعبة السويسرية فلوريانا إسماعيلي في قاع بحيرة كومو الإيطالية، حيث تواجدت هناك للاستماع بعطلتها الصيفية بعد انتهاء موسمها رفقة فريق يونج بويز السويسري، واختفت اللاعبة السويسرية منذ فترة طويلة واعتبرت مفقودة يوم السبت الماضي، قبل أن تعلن هيئة المطافئ الإيطالية عن عثورها على جسد فلورينانا على عمق أكثر من 200 متر في قاع البحيرة، لتتبدد آمال أسرتها وأصدقائها وناديها في عودتها من جديد، لتفارق الحياة بعمر 24 عامًا.
وتطرقت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى قصة وفاة اللاعبة السويسرية، حيث توجهت رفقة إحدى صديقاتها إلى منطقة دونجو، واستأجرت قاربًا وسارا به مسافة تقدر بحوالي 700 متر في البحيرة، قبل أن تقرر القفز بصورة رأسية، ولم تطفو من جديد بهد تلك القفزة. وحاولت صديقتها إنقاذها ولكن باءت كل محاولاتها بالفشل، لتقرر الاستعانة
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داني-ألفيس (4)

ألفيش يتضامن مع ميسي بعد سقوط الأرجنتين في كوبا

دافع الدولي البرازيلي داني ألفيش، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ليونيل ميسي، زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني بعد تأهل منتخب بلاده على حساب راقصي التانجو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، حيث قال نجم السامبا في تصريحات صحفية أن تكون الأفضل في العالم هذا أمر صعب للغاية ويضع عليك عاتقًا كبيرًا، على سبيل المثال إذا خسرت البرازيل فالنقد دائمًا يكون علينا جميعًا كلاعبي المنتخب أما في حالة خسارة الأرجنتين فسيكون السبب هو ميسي وهذا هو قدره لأنه الأفضل في العالم.
محمود-الخطيب (1)

محمود الخطيب يتغنى بمحمد صلاح وساديو ماني

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وسفير كأس الأمم الإفريقية 2019، عن أن هناك أكثر من لاعب يجب مشاهدته في كان 2019، على رأسهم الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، نجما نادي ليفربول الإنجليزي. وقال بيبو للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء: "الحقيقة أن هناك أكثر من لاعب؛ لأن العديد من اللاعبين متميزون، لكن هناك ثنائيا وصل إلى مستوى عال والعالم كله أصبح يشاهدهما، هما محمد صلاح وساديو ماني، فالثنائي بطلا أوروبا (مع ليفربول)، وأعتقد أنه يمكن أن يكون لهما دور مع فريقيهما في البطولة".
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.
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فاطمة-سامورا

فيفا وكاف يتفقان على تعيين فاطمة سامورا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الإفريقي (كاف)، اليوم الخميس، تعيين الأمينة العامة للفيفا السنغالية فاطمة سامورا، "مفوضة عامة لإفريقيا" لستة أشهر، وتأتي هذه الخطوة في خضم سلسلة مشاكل يشهدها الاتحاد القاري، وكما أتى الإعلان قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وفي أعقاب سلسلة أحداث مثيرة للجدل طالت الاتحاد القاري في الفترة الماضية، أبرزها استجواب رئيسه أحمد أحمد من قبل السلطات الفرنسية بسبب شبهات فساد.
إنفانتينو (1)

رئيس «الفيفا» يحضر حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

كشف هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، أن السويسري جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، أبلغه أنه سيحضر حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية باستاد القاهرة، والمباراة الافتتاحية بين منتخبى مصر وزيمبابوي، حيث يفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء. ويختتم المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، اليوم استعداداته لمواجهة نظيره منتخب زيمبابوى في افتتاح البطولة في نسختها رقم 32 والتي تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.
محمد صلاح

ملك إفريقيا أمل مصر في التتويج بالكان

يتطلع نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، والتى تعد الحلقة الوحيدة التى تنقص مسيرته المميزة مع المنتخب الوطنى، وقاد صلاح الفراعنة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم الذى أقيم فى روسيا العام الماضى، وذلك للمرة الثالثة فى تاريخ مصر والأولى منذ نسخة إيطاليا 1990، محققًا حينها الحلم الذى طال انتظاره، بل أصبح الهداف التاريخى للفراعنة فى المونديال بتسجيله هدفين مناصفة مع عبد الرحمن فوزى، ويعد صلاح هو الأمل المصري في التتويج بالكان ومصدر الرعب الأساسي لجميع المنتخبات المشاركة، كيف لا وهو ملك إفريقيا في آخر عامين.
ميشيل-بلاتيني (4)

إطلاق سراح بلاتيني دون توجيه أي تهم إليه

أكد وليام بوردون، محامي ميشيل بلاتيني، على إخلاء سبيل الأخير صباح اليوم الأربعاء، دون توجيه أي تهم إليه، وذلك بعدما ألقي القبض عليه أمس الثلاثاء للتحقيق معه بشأن تلقيه رشاوى للتصويت على حصول قطر على شرف تنظيم كأس العالم 2022، وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الأسئلة التي تعرض لها بلاتيني خلال التحقيقات، وكان أبرزها كيفية خسارة الولايات المتحدة في عملية التصويت أمام قطر، وعلاقة ذلك بالاجتماع الذي أجري في العاصمة باريس والذي تواجد فيه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وأمير قطر تميم بن حمد، إضافة إلى تواجد بلاتيني نفسه.
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