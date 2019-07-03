كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

أجيري

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.

وقال هاني رمزي، في تصريحات خاصة، لـ«التحرير»، إن المنتخب جاهز للقاء جنوب إفريقيا، موضحًا أن اللاعبين يعلمون المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويرغبون في تحسين صورة الفريق للمباريات المقبلة. مواجهة مصر وجنوب إفريقيا تأتي بعد غياب دام 21 عامًا منذ آخر مواجهة رسمية بينهما، وكانت في بطولة كأس الأمم

وقال هاني رمزي، في تصريحات خاصة، لـ«التحرير»، إن المنتخب جاهز للقاء جنوب إفريقيا، موضحًا أن اللاعبين يعلمون المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويرغبون في تحسين صورة الفريق للمباريات المقبلة.



مواجهة مصر وجنوب إفريقيا تأتي بعد غياب دام 21 عامًا منذ آخر مواجهة رسمية بينهما، وكانت في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1998، واستضافتها بوركينا فاسو.



المواجهة الأولى بين المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا كانت عام 1996 خلال دور المجموعات، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف دون رد سجله أحمد الكأس بعد تمريرة سحرية من حازم إمام.



المواجهة الثانية، وهي الأشهر، كانت في المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية 1998 ببوركينا فاسو، وتوج الفراعنة بالبطولة تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري، بعدما حققنا الفوز بثنائية لطارق مصطفى وأحمد حسن.