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الإسلاميون السر.. كيف تدخلت الإمارات لإسقاط البشير؟

وكالة "رويترز" كشفت في تقريرها كيف لعبت الإمارات، دورا في إسقاط البشير، بعد تخليها عن دعمه، وخيانة رئيس المخابرات السودانية له، ومحاولات قطر لإنقاذه.
تحرير:أحمد سليمان ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
عمر البشير
عمر البشير
في ليلة العاشر من أبريل الماضي، قام صلاح قوش، رئيس المخابرات السودانية، بزيارة الرئيس عمر حسن البشير في قصره لطمأنة الزعيم بأن الاحتجاجات الجماهيرية لا تشكل تهديدا لحكمه. فعلى مدار أربعة أشهر، كان الآلاف من السودانيين يخرجون إلى الشوارع، مطالبين بتحقيق بالديمقراطية ووضع حد للمصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأخبر قوش رئيسه، أحد الزعماء الأقدم في العالم العربي، أن الاعتصام الذي يتخذ من الساحة أمام مقر وزارة الدفاع سيتم احتواؤه أو سحقه، وفقًا لما ذكرته أربعة مصادر، أحدهم كان حاضرا في الاجتماع، لوكالة "رويترز".
وبعد أن اطمأن، ذهب البشير إلى الفراش، لكنه عندما استيقظ بعد 4 ساعات، أدرك أن قوش خانه، حيث اختفى حراس القصر، وحل محلهم الجنود النظاميون. وقال أحد المقربين من البشير، إن الرئيس ذهب حينها للصلاة، وكان ضباط الجيش ينتظرونه حتى ينتهي من صلاته، وأبلغوه أن اللجنة الأمنية العليا السودانية، أسقطته من السلطة،
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مجلس-النواب (1)

«تضامن النواب» تنتهي من قانون دعم المرأة المصرية

تعتزم لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، إعداد تقرير خلال الأيام القليلة المقبلة، حول المناقشات الخاصة بقانون دعم المرأة المصرية، يأتي ذلك بعد أن انتهت اللجنة اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع قانون دعم المرأة المصرية، إذ أكد القصبي، أن هذا القانون مر بعدة مراحل بحيث تمت مناقشته من كافة الجوانب، موضحا أن الدولة المصرية دعمت المرأة من الجانب السياسي، وجاءت فلسفة هذا القانون لدعم المرأة اقتصاديا وثقافيا وصحيا لكي تكون طاقة إيجابية فاعلة في المجتمع.
السيسى-وبوتين

بوتين: السيسي يشارك في رئاسة قمة روسيا أكتوبر المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشارك في رئاسة قمة «روسيا- إفريقيا»، التي ستعقد بمنتجع سوتشي في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، إذ قال بوتين خلال مراسم استلام وثائق اعتماد سفراء دول أجنبية في موسكو، وفقًا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري: «ستجرى لدينا في المستقبل القريب سلسلة من الفعاليات الدولية الكبيرة، حيث سنستضيف في سبتمبر المقبل بمدينة فلاديفوستوك المنتدى الاقتصادي الشرقي الجديد».
مظاهرات-الجزائر

رحيل ثاني «الباءات» وسط غموض حول مستقبل الجزائر

رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ما زال الحراك الشعبي مستمرا، يطالب برحيل رموز النظام السابق، فرحيل بوتفليقة لم يرضِ الشارع الجزائري وراح الشعب يطالب برحيل كل رموز النظام السابق ومحاربة كل أشكال الفساد. الحراك الشعبي نجح في الإطاحة برمزين من رموز بوتفليقة بعد استقالة معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان، أمس، من منصبه تحت ضغط الحراك ونواب الأغلبية، والذي كان أحد مطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ أشهر.
الجيش-الجزائرى

الجيش الجزائري يضبط 5 عناصر تدعم الإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي خنشلة وتبسة شمال شرق البلاد. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، بأنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت دوريات للجيش، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني التابع للجيش، في وقت سابق ، خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليات متفرقة للجيش، مشيرًا إلى أنه تم توقيف منقبين عن الذهب، وحجز مولدين كهربائيين، ومطرقتي ضغط، و20 كبسولة كهربائية و10 أمتار من الفتيل الصاعق، ومركبة رباعية الدفع، بمنطقة عين قزام جنوب الجزائر.
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عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (5)

كيف بدا البشير في ظهوره الأول منذ عزله؟

منذ عزل الرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي، تناولت العديد من التقارير أحواله، وكانت جميعها تؤكد أن الوضع الصحي للرئيس المعزول في تدهور مستمر منذ إيداعه في السجن، فهناك من أكد معاناته من حالة نفسية صعبة، وهناك من أعلن عن إصابته بجلطة، ووصل الأمر إلى أقاويل تؤكد أن الوضع الصحي للبشير لا يسمح ببقائه في السجن في هذه المرحلة. إلا أن الظهور الأول للبشير أمس منذ عزله جاء ليكشف عكس كل تلك الأقاويل التي تتحدث عن تدهور وضعه الصحي، ويدحض كل تلك الشائعات.
عمر-البشير

ثراء حرام.. تفاصيل استجواب البشير بـ«مكافحة الفساد»

نشرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء الأحد، تفاصيل استجواب نيابة مكافحة الفساد في العاصمة الخرطوم، للرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطيح به من حكم السودان. وبحسب "سونا" وجّهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم، تهما للبشير تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس المخلوع عمر البشير. وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر ومحمد الحسن الأمين وهاشم أبو بكر الجعلي.
عمر-البشير

عمر البشير يظهر لأول مرة منذ الإطاحة به (فيديو)

للمرة الأولى منذ الإطاحة به، ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الأحد، خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد، بحسب "رويترز". وذكر شاهد للوكالة، أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عامًا. وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.
مظاهرات-في-السودان (4)

أزمة الحكومة وتكذيب «العسكري» يعقدان المشهد السوداني

لا يزال هناك تباين في المواقف بين طرفي الأزمة في السودان، رغم الاتفاق على عودة المفاوضات، ففي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس العسكري الحاكم أنه غير متمسك بالسلطة وغير طامع بالحكم، إلا أنه لوح بتشكيل حكومة "تكنوقراط" من طرف واحد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلي زيادة الاحتقان والتوتر في البلاد. نائب رئيس المجلس العسكري السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أعلن أمس، أن المجلس لديه تفويض من الشعب لتشكيل حكومة "تكنوقراط" من الكفاءات السودانية، وهو ما يعني التلويح بتشكيل الحكومة التي ستقود المرحلة الانتقالية في البلاد.
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