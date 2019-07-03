الإسلاميون السر.. كيف تدخلت الإمارات لإسقاط البشير؟

وكالة "رويترز" كشفت في تقريرها كيف لعبت الإمارات، دورا في إسقاط البشير، بعد تخليها عن دعمه، وخيانة رئيس المخابرات السودانية له، ومحاولات قطر لإنقاذه.

تحرير:أحمد سليمان ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

في ليلة العاشر من أبريل الماضي، قام صلاح قوش، رئيس المخابرات السودانية، بزيارة الرئيس عمر حسن البشير في قصره لطمأنة الزعيم بأن الاحتجاجات الجماهيرية لا تشكل تهديدا لحكمه. فعلى مدار أربعة أشهر، كان الآلاف من السودانيين يخرجون إلى الشوارع، مطالبين بتحقيق بالديمقراطية ووضع حد للمصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأخبر قوش رئيسه، أحد الزعماء الأقدم في العالم العربي، أن الاعتصام الذي يتخذ من الساحة أمام مقر وزارة الدفاع سيتم احتواؤه أو سحقه، وفقًا لما ذكرته أربعة مصادر، أحدهم كان حاضرا في الاجتماع، لوكالة "رويترز".

وبعد أن اطمأن، ذهب البشير إلى الفراش، لكنه عندما استيقظ بعد 4 ساعات، أدرك أن قوش خانه، حيث اختفى حراس القصر، وحل محلهم الجنود النظاميون. وقال أحد المقربين من البشير، إن الرئيس ذهب حينها للصلاة، وكان ضباط الجيش ينتظرونه حتى ينتهي من صلاته، وأبلغوه أن اللجنة الأمنية العليا السودانية، أسقطته من السلطة،

وبعد أن اطمأن، ذهب البشير إلى الفراش، لكنه عندما استيقظ بعد 4 ساعات، أدرك أن قوش خانه، حيث اختفى حراس القصر، وحل محلهم الجنود النظاميون.

وقال أحد المقربين من البشير، إن الرئيس ذهب حينها للصلاة، وكان ضباط الجيش ينتظرونه حتى ينتهي من صلاته، وأبلغوه أن اللجنة الأمنية العليا السودانية، أسقطته من السلطة، بعد تأكدهم من أنه فقد السيطرة على البلاد، ونقل إلى سجن كوبر بالخرطوم، حيث سجن آلاف المعارضين السياسيين هناك.

وكالة "رويترز" كشفت في تقريرها كيف لعبت الإمارات، دورا في إسقاط البشير، بعد تخليها عنه، ومحاولات قطر لإنقاذه، وقوش الذي تخلى عنه.

خيانة

تقول "رويترز" إن العلاقات بين البشير والإمارات كانت لا تزال دافئة في فبراير 2017، عندما زار الرئيس السوداني ولي العهد محمد بن زايد في أبو ظبي.

في ذلك الوقت، كان هناك نحو 14 ألف جندي سوداني يقاتلون في اليمن كجزء من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات ضد المتمردين المتحالفين مع إيران.

وقال مسؤول كبير في الحكومة السودانية أطلعه البشير على الاجتماع إن الأمير، يأمل الآن في تعاون البشير في مجال آخر، وهو قمع الإسلاميين.

حيث كانت الإمارات تقود الجهود الإقليمية لمواجهة الإسلام السياسي، والتي زادت منذ عام 2011، عندما اجتاحت ثورات الربيع العربي الشرق الأوسط.

في السودان ، كان تأثير الإسلاميين راسخا، وامتد لعقود، حيث استولى البشير على السلطة عام 1989، كرئيس للمجلس العسكري الإسلامي، وكان الإسلاميون يسيطرون على الجيش والمخابرات والوزارات الرئيسية.

ووفقا لمسؤول حكومي كبير، توصل البشير وبن زايد إلى اتفاق بأن البشير سوف يتخلى عن الإسلاميين، وفي المقابل، ستقدم الإمارات الدعم المالي للسودان.

بعد هذه المحادثات، تدفقت مليارات الدولارات من الإمارات إلى السودان، حيث أفادت وكالة الأنباء الحكومية الإماراتية أنه في العام المنتهي في مارس 2018، قدمت الإمارات ما مجموعه 7.6 مليار دولار في شكل دعم للبنك المركزي السوداني.

طه عثمان الحسين، أحد كبار مساعدي البشير الموثوق بهم، ومدير مكتبه، تم تكليفه بإدارة علاقات السودان مع الإمارات والسعودية، وأثار الحسين، ضابط المخابرات السابق، استياء وزراء الحكومة بسبب نفوذه، واشتكوا من أنهم لا يستطيعون الوصول إلى البشير دون إذن حسين، وأنه كان يسيطر فعليا على ملف السياسة الخارجية.

وقال غمار حباني المسؤول البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم: "لقد كان الرجل الذي كان لديه تأثير سحري على عقل البشير".

إلا أن البشير استبعد الحسين في يونيو 2017، عندما اكتشف أنه حصل على الجنسية السعودية، وفقا لمصدر حكومي سابق، لينتقل بعدها الحسين إلى الرياض ويصبح مستشارا للحكومتين السعودية والإماراتية، وهو منصب لا يزال يشغله.

وأكد حباني أن "قضية الحسين تركت ندبة كبيرة على علاقة البشير مع الدولتين"، حيث كانت إقالته بمثابة ضربة للإمارات.

"نحن إسلاميون"

وفي صيف 2017، قطعت الإمارات والسعودية العلاقات مع قطر، بسبب دعمها للإخوان، وهو ما وضع البشير في موقف صعب، حيث قدمت قطر هي الأخرى مساعدات بمليارات الدولارات لدعم اقتصاد السودان.

وضغط حلفاء البشير الإسلاميون في السودان عليه للمحافظة على علاقاته مع قطر وعدم الانحياز إلى أي من طرفي النزاع.

في مارس 2018، أعلنت السودان وقطر عن خطط لتطوير ميناء سواكن السوداني على البحر الأحمر، بقيمة 4 مليارات دولار، وبذلك اختار البشير عدم دعم الإمارات والسعودية في النزاع، كما اختار عدم تقليص تأثير الإسلاميين في حكومته.

بحلول أكتوبر 2018، كان السودان ينزلق إلى أزمة اقتصادية، مع نقص الخبز والوقود والعملات الصعبة، وفي اجتماع لحزب المؤتمر الوطني للبشير، سأل حباني، الرئيس لماذا لم تقدم الإمارات مساعدات للسودان، ونقل عنه قوله "إن إخواننا يريدون مني أن أتخلص منكم أيها الإسلاميون".

في ديسمبر 2018، أوقفت الإمارات إمدادات الوقود للسودان، حيث قال حباني إن "الإمارات والسعودية قررتا عدم دعم البشير ماليا لأنه رفض التخلص من الإسلاميين، ولم يدعم السعودية والإمارات ضد قطر".

في فبراير 2019، بدا البشير وكأنه يضع نهاية لحكمه، ففي اجتماع لمجلس الشورى السوداني، أعلن الرئيس السابق: "نحن إسلاميون ونفخر بكوننا إسلاميين"، وقال المسؤول الحكومي الكبير إن هذه كانت نقطة اللاعودة، كان من الواضح أن البشير لن يتخلى عن الإسلاميين.

سافر البشير إلى قطر في وقت لاحق من نفس الشهر لإجراء محادثات مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، من أجل الحصول على الدعم المالي، ووفقا لأحد المقربين من البشير، عرض الأمير على البشير دعما بقيمة مليار دولار.

إلا أن البشير عاد إلى الوطن خالي الوفاض، على حد قول المصدر، بعد أن كشف الأمير أنه تعرض لضغوط من "أطراف معينة" لتغيير رأيه، دون أن يحدد من هم هؤلاء الأطراف.

مؤامرة

وراء الكواليس، كانت مؤامرة إزالة البشير تتشكل، حيث روى أحد زعماء المعارضة، الذي كان مسجونا في سجن كوبر بالخرطوم، كيف ظهر قوش بشكل غير متوقع في السجن في الأيام الأولى من يناير 2019 والتقى مع 8 من شخصيات المعارضة.

وأخبر قوش السجناء أنه جاء من أبو ظبي، وحصل على وعد من الإمارات بتقديم الوقود والمساعدات الاقتصادية الأخرى، وأراد منهم أن يدعموا خطة بناء نظام سياسي جديد في السودان.

عاد قوش إلى السجن بعد 10 أيام، وهذه المرة زار 26 زنزانة تحتجز سجناء سياسيين، حيث قال المعارض، الذي أصبح حرا الآن: "لقد وجدنا أنه من الغريب أن يزور رئيس المخابرات سجناء المعارضة، لكن عندما حدث الانقلاب فهمنا السبب".

ووفقا لدبلوماسي غربي كبير في الخرطوم، اقترحت الإمارات وقوش في منتصف فبراير، خروجا آمنا للرئيس، حيث سيبقى البشير في السلطة لفترة انتقالية تليها الانتخابات.

وأعلن قوش في مؤتمر صحفي في 22 فبراير أن البشير سيتنحى عن زعامة حزب المؤتمر الوطني ولن يسعى لإعادة انتخابه في عام 2020، ولكن في خطاب متلفز بعد ذلك بفترة قصيرة، لم يشر البشير إلى الاستقالة، وقال لأعضاء الحزب أن قوش بالغ في الأمر.

حينها بدأت التحركات ضد البشير في التسارع، حيث أجرت الإمارات اتصالات مع أحزاب المعارضة السودانية والجماعات المتمردة لمناقشة "الوضع السياسي في السودان بعد البشير"، كما قال أحد زعماء المتمردين.

وعندما اعتصم المحتجون أمام وزارة الدفاع، بالقرب من مقر إقامة البشير، في 6 أبريل، لم تتدخل المخابرات والأمن الوطني التابع لقوش لإيقافهم، وقال حباني "عندها أدركنا أن الجيش سيطر على الأمر".

تواصل قوش مع كبار المسؤولين بما في ذلك وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وقائد الشرطة، واتفقوا على أن الوقت قد حان لإنهاء حكم البشير، وكان الجنرال محمد حمدان دقلو، حليف البشير منذ زمن طويل، وقائد قوات الدعم السريع، آخر من انضم إلى "المؤامرة".

وتقول"رويترز" إن مصير البشير قد حدُد في الساعات الأولى من يوم 11 أبريل وتمت إقالته من السلطة.

وفي 21 أبريل، أعلنت الإمارات والسعودية أنهما ستقدمان 3 مليارات دولار من المساعدات للسودان، وأكد حميدتي في وقت لاحق أن القوات السودانية ستبقى في اليمن.