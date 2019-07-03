أهلا بالمفاوضات.. قوى التغيير والعسكري على مائدة واحدة بالسودان

تحرير:وكالات ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

احتجاجات السودان - أرشيفية

أعلنت قوى الحرية والتغيير، أنها قررت المشاركة في جلسة التفاوض المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي اليوم الأربعاء، بما فيها قوى الإجماع التي شاركت في الاجتماع بأربعة أعضاء، بحسب ما أفادت العربية.. وتسلمت الوساطة الإفريقية الاثيوبية بالسودان ردود كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، للجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة اليوم، لحسم الخلاف حول مجلس السيادة، واصفة الردود بالايجابية، حيث تقدمت الوساطة بمقترح لتشكيل المجلس السيادي من 15 عضوا سبعة لكل طرف.

وتم الاتفاق بينهما قوى الحرية والمجلس العسكري على العضو الخامس عشر ليكون رئيسا للمجلس، فيما أرجأ المقترح حسم مسألة المجلس التشريعي لمدة ثلاثة أشهر إلى حين تشكيل الحكومة التكنوقراطية ومجلس السيادة. وفي سياق الوساطات، وصل وفد من الجامعة العربية، إلى الخرطوم، الأربعاء، لدعم جهود التوافق الوطني بين الأطراف