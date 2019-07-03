إحالة أستاذ جامعي للجنايات لتهريبه 44 عملة أثرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

صورة أرشيفية

قررت نيابة العامرية ثان بغرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إحالة أستاذ مساعد، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، وذلك لاتهامه بالشروع في تهريب 44 قطعة معدنية أثرية خارج البلاد. تعود الواقعة في القضية رقم 11160 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة مطار برج العرب يفيد بضبط شخص بحوزته قطعة معدنية أثرية مختلفة الأحجام.

وكشفت تحريات ضباط شرطة مطار برج العرب الدولي، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الركاب في الرحلة المتجهة إلى دبي بدولة الإمارات من خلال جهاز الماسح الضوئي "اكس راي"، لاحظ أن حقيبة «ك.أ.ال» 52 عامًا، أستاذ مساعد بكلية العلوم السياسية بالإسكندرية، تظهر منها كثافة عالية على الجهاز وبتفتيشها عثر بداخلها