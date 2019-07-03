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وداد حمدي.. خادمة السينما التي رحلت مقتولة بـ35 طعنة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الراحلة وداد حمدي التى قدمت الكثير لعالم الفن في رحلة تمتعت خلالها بحب أهل الوسط.. لكن لم تعلم يوما أنها ستلقى نهاية مأساوية على يد أحد العاملين به
تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
وداد حمدي
وداد حمدي
وداد حمدي.. "خادمة" السينما المصرية، الوجه الضاحك المُضحك خفيف الظل ذو الصوت العالي المتميز الرنان، التي آمنت بأن الفن للفن، وليس لغير ذلك، فقدّمت ما يقرب من 600 عمل فني متنوع، ما بين سينما وتليفزيون ومسرح، وامتدت مسيرتها الفنية من الأربعينيات حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، حصرها المخرجون في أدوار "الخدامة" و"ربة المنزل" و"مرسال العاشقين"، حتى رحلت في نهاية مأساوية أثارت جدلًا واسعًا بقتلها بعدة طعنات على يد الريجسير "متى باسليوس"، طمعًا في مالها، رغم استعطافها له.
النشأة هي وداد محمد عيسوي زرارة، المولودة في يوم 3 يوليو لعام 1924 بمحافظة كفر الشيخ، لأسرة ميسورة الحال ذات أصول كردية، وكانت الأخت الكبري لأشقائها الخمسة، تعرض والدها لخسائر مادية أبدلت حال الأسرة، فلم يكن أمامها سوى السفر للقاهرة والبحث عن عمل، واستقبلها بيت عمها في السيدة زينب، فمكثت معهم. بداية
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