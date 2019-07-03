محمود الخطيب يتغنى بمحمد صلاح وساديو ماني

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

محمود الخطيب

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وسفير كأس الأمم الإفريقية 2019، عن أن هناك أكثر من لاعب يجب مشاهدته في كان 2019، على رأسهم الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، نجما نادي ليفربول الإنجليزي. وقال بيبو للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء: "الحقيقة أن هناك أكثر من لاعب؛ لأن العديد من اللاعبين متميزون، لكن هناك ثنائيا وصل إلى مستوى عال والعالم كله أصبح يشاهدهما، هما محمد صلاح وساديو ماني، فالثنائي بطلا أوروبا (مع ليفربول)، وأعتقد أنه يمكن أن يكون لهما دور مع فريقيهما في البطولة".

وفي ما يخص التغييرات التي حدثت للكرة الإفريقية عن الأيام التي كان فيها لاعبا، قال: "تطورت كثيرا على كل الأصعدة، فالمواهب كانت دائما موجودة ولكن الإمكانيات اختلفت؛ كالملابس والملاعب وأسلوب تشجيع الجمهور، والتطور الأهم كان على صعيد البنية التحتية والأدوات المساعدة على اللعب". وواصل بيبو: "المواهب لطالما

وفي ما يخص التغييرات التي حدثت للكرة الإفريقية عن الأيام التي كان فيها لاعبا، قال: "تطورت كثيرا على كل الأصعدة، فالمواهب كانت دائما موجودة ولكن الإمكانيات اختلفت؛ كالملابس والملاعب وأسلوب تشجيع الجمهور، والتطور الأهم كان على صعيد البنية التحتية والأدوات المساعدة على اللعب".



وواصل بيبو: "المواهب لطالما كانت موجودة وشاهدنا أجيالا رائعة كنيجيريا وغانا والكاميرون وكوت ديفوار، لكن حدث تطور على الصعيد الفني في ما يخص التصوير والإخراج، وأعتقد أن هذا ساعد اللعبة على الظهور بشكل أفضل".



وعن قدوته الكروية في الأيام التي كان لاعبا فيها، قال: "عندما كنت صغيرا أحببت للغاية بيليه وكنت أدخر مصروفي لمشاهدته في السينما في الفاصل بين فيلمين لمدة ربع ساعة، وكنت أفعل ذلك أسبوعيا. كنت معجبا للغاية ببيليه وكان من الأفذاذ الذين مروا في تاريخ الكرة".

