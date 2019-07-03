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تويوتا تتصدر.. أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار أكثر 10 سيارات مبيعا بمصر خلال شهر مايو الماضي
تحرير:كريم ربيع ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
تويوتا كورولا في الصدارة
تويوتا كورولا في الصدارة
كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، واقتنصت 10 سيارات ملاكي حصة سوقية وصلت إلى 60% من المبيعات بـ5.766 وحدة مبيعة خلال مايو. فما هذه السيارات العشر الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وكم تبلغ أسعارها في السوق؟ وهل تسببت التخفيضات السعرية الأخيرة التي قدمتها كل شركة في تحريك مبيعاتها؟
1- تويوتا كورولا حلت تويوتا كورولا الجديدة في صدارة قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في السوق خلال شهر مايو المنقضي، بعد أن حصلت على تخفيضات سعرية كبيرة في نفس الشهر، إذ أصبح سعرها الرسمي 305 آلاف جنيه، وقد يصل إلى 469 ألف جنيه، بعد أن أطاحت بنيسان صني من المركز الأول للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تصدرت
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سيارات رياضية يابانية قوية وليست غالية

تتمتع دومًا الشركات اليابانية بسمعة رائعة على مستوى السيارات الرياضية، والتي تجمع بين الشكل الخارجي الجذاب والقدرات الفنية الكبيرة على مستوى المحرك والقدرات الخاصة بالسيارة، وهو الأمر الذي يجذب العديد من الشرائح الجماهيرية. وتبقى الأسعار واحدة من العوامل المهمة التي يبحث عنها الجمهور في العديد من الأسواق العالمية، لا سيما أن السيارات الرياضية في الأصل تصل أسعارها إلى مستويات عالية للغاية، وهو الأمر الذي يجعل الموديلات ذات الأسعار المعقولة تبدو جذابة بالنسبة للجماهير.
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شركات اختفت من الأسواق بعد هذه السيارات الناجحة

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