تويوتا تتصدر.. أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار أكثر 10 سيارات مبيعا بمصر خلال شهر مايو الماضي

تحرير:كريم ربيع ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، واقتنصت 10 سيارات ملاكي حصة سوقية وصلت إلى 60% من المبيعات بـ5.766 وحدة مبيعة خلال مايو. فما هذه السيارات العشر الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وكم تبلغ أسعارها في السوق؟ وهل تسببت التخفيضات السعرية الأخيرة التي قدمتها كل شركة في تحريك مبيعاتها؟

1- تويوتا كورولا حلت تويوتا كورولا الجديدة في صدارة قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في السوق خلال شهر مايو المنقضي، بعد أن حصلت على تخفيضات سعرية كبيرة في نفس الشهر، إذ أصبح سعرها الرسمي 305 آلاف جنيه، وقد يصل إلى 469 ألف جنيه، بعد أن أطاحت بنيسان صني من المركز الأول للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تصدرت

1- تويوتا كورولا

حلت تويوتا كورولا الجديدة في صدارة قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في السوق خلال شهر مايو المنقضي، بعد أن حصلت على تخفيضات سعرية كبيرة في نفس الشهر، إذ أصبح سعرها الرسمي 305 آلاف جنيه، وقد يصل إلى 469 ألف جنيه، بعد أن أطاحت بنيسان صني من المركز الأول للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تصدرت المبيعات منذ بداية العام وحتى مارس الماضي.

ويتم طرح السيارة اليابانية في مصر بأربع فئات هي «الفئة الأولى بيزك أتوماتيك، الفئة الثانية ستاندرد أتوماتيك، الفئة الثالثة جميع الكماليات، والفئة الرابعة هاي لاين»، وتعتمد على محرك 1600 سي سي.

2- نيسان صني 2019

رغم تراجع ترتيبها للمركز الثاني في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في شهر مايو، فإن مبيعات السيارة المجمعة محليا شهدت تطورًا ملحوظًا على أساس شهري، إذ وصل إجمالي مبيعاتها في مايو إلى 1.017 سيارة مقارنة بـ618 وحدة فقط في أبريل.

ويتم طرح «صني» بثلاث فئات مختلفة في التجهيزات، بأسعار رسمية تبدأ من 219.000 جنيه إلى 241 ألفًا، تعتمد جميعها على محرك سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 108 أحصنة ميكانيكية، ويرتبط بناقل حركة أتوماتيكي من 4 سرعات، ويمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى 178 كيلومترا في الساعة، ومتوسط استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

3- شيفروليه أوبترا

حلت السيارة شيفروليه أوبترا في المركز الثالث، بعدما نجحت في بيع 511 سيارة في شهر مايو الماضي، وتتوفر بأسعار تبدأ من 209.900 جنيه إلى 225.700 جنيه.

وتعتمد أوبترا على محرك بسعة 1485 سي سي، قادر على إنتاج قوة 110 أحصنة عند 5800 لفة في الدقيقة، ويبلغ عزم السيارة 146/3600 نيوتن. متر لكل 4000 لفة في الدقيقة، وعدد الصبابات 16 صبابة، و4 سلندرات، وناقل حركة أتوماتيكي مزود بـ6 سرعات، يمكنه التسارع من 0- 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.2 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى لها 170 كيلومترا في الساعة، بمتوسط استهلاك للوقود 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

4- رينو لوجان

حافظت السيارة لوجان من رينو الفرنسية على منافستها بقوة في السوق المحلية، محتلة المركز الرابع في القائمة بإجمالي مبيعات 508 سيارات، وباتت رينو لوجان واحدة من السيارات الشعبية في مصر، والتي لاقت إقبالا شديدا وانتشارا واسعا على الطرق المصرية، ويتم طرح الموديل الجديد 2019 بـ6 فئات مختلفة التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 188.000 جنيه وتصل إلى 247.000 جنيه.

وتعتمد لوجان على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 90/5500 حصان/ لفة في الدقيقة، وتبلغ السرعة القصوى لها 175 كيلومترا في الساعة، ويمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر خلال 11.5 ثانية، بمتوسط استهلاك للوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، وتضم وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

5- هيونداي توسان

حصلت السيارة الرياضية الخدمية الكروس أوفر الأكثر مبيعا في مصر بفئتها «توسان» والمصنعة في أوروبا بقيمة بلغت 25100 جنيه، على فئاتها العشر، ليصل مجموع التخفيضات التي حصلت عليها السيارة عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ إلى 68.100 جنيه، إذ بدأت بـ33000 جنيه في يناير، ثم التخفيض الحالي في يونيو.

وتصدرت توسان مبيعات السيارات ذات المنشأ الأوروبي في الربع الأول من هذا العام، بـ1663 وحدة مبيعة، ويقدم وكيل هيونداي بمصر 5 فئات للسيارة مختلفة التجهيزات، وجميعها مزودة بمحرك 4 سلندرات، سعة 1600 سي سي وبقوة 130 حصانا باستثناء الفئة الأعلى منها ويبلغ قوة المحرك 175 حصانا.

كما تتوفر السيارة الجديدة بنسخة دفع رباعي، مزودة بشاحن تيربو، وتبلغ قوة محركها 175 حصانا.

وبالنسبة للأسعار فهي «الفئة GL بسعر 419.900 ألف، الفئة GLS بسعر 444.900 ألف، الفئة GLS Plus بسعر 469.900 ألف، الفئة GLS Fully Loaded بسعر 524.900 ألف، الفئة GLS Fully Loaded Red Pack بسعر 529.900 ألف».

6- رينو سانديرو ستيب واي





من السيارات التي حققت نجاحا في مصر، وتعد أفضل ما في الهاتشباك بملامح الـSUV، وقدمت رينو في وقت سابق موديلات سانديرو ستيب واي المجمعة بالمغرب للسوق المصرية وهي النسخة الكروس أوفر من موديلات سانديرو.

وتتمتع ستيب واي بمحرك سعة 1600 سي سي، 4 سلندرات مكون من 16 صبابة، ينتج قوة 110 أحصنة ميكانيكية، كما تحقق استهلاك وقود بمعدل 7.6 لتر لكل 100 كيلو متر، ويتم طرحها في السوق المصرية بسعر 256 ألف جنيه.

7- إلنترا AD



خفضت الشركة الكورية الجنوبية للسيارات «هيونداي» في مصر، أسعار عدد من سياراتها في السوق المحلية، في مقدمتها طرازات إلنترا سواء كانت المجمعة محليا أو المستوردة، بقيمة تراوحت ما بين 13 ألفا و33 ألف جنيه بمختلف فئاتها.

وحصلت أسعار السيارة المستوردة على تخفيض جيد، فانخفضت أسعار الفئة «جي إل» بقيم تراوحت بين 13 ألفا و33 ألف جنيه، لتبدأ من 315 ألفا، والفئة «جي إل المزودة بفتحة سقف» بـ325 ألفا، والفئة «جي إل مع 2 وسادة هوائية ونظام الفرامل ABS» بـ345 ألفا، والفئة «جي إل هاي لاين» بـ360 ألفا، والفئة «جي إل إس إكسكلوسف» بـ385 ألفا، والفئة «جي إل إس فولي لوديد» بـ405 آلاف، والفئة «جي إل إس ليمتد» بـ455 ألفا.

وفي ما يخص المواصفات فهي «سعة المحرك 1600 سي سي، بقوة 127 حصانا، والتسارع من 0- 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.5 ثانية، بسرعة قصوى 209 كيلومترات في الساعة، بمتوسط استهلاك الوقود 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر».





8- كيا سبورتاج

نجحت سيارة الشركة الكورية كيا سبورتاج، الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، في كسب ثقة الكثير من المصريين، خاصة موديل العام الماضي 2018، الذي استقر في المركز الثاني للسيارات الرياضية الأكثر مبيعًا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018، بحصة سوقية 12.8%.

تأتي السيارة بخمس فئات، أربع منها تعمل بنظام الدفع الثنائي، أما الفئة الخامسة فهي رباعية الدفع، وتوفر الشركة الكورية خيارين من المحركات، الأول للفئات الأربع الأولى بسعة 1600 سي سي وقوة 140 حصانا، أما الخيار الثاني فهو للنسخة GT، حيث تتوفر بمحرك سعة 1600 سي سي وقوة 177 حصانا.

تتوفر سبورتاج في السوق بخمس فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 430.000 جنيه وحتى 540.000 جنيه.

9- بي واي دي F3



حازت السيارة الصينية ثقة كثير من المصريين، وأعلنت الشركة الصينية عن إضافات جديدة في سيارتها المجمعة محليا، منها تغيير التصميم الداخلي، وعجلة القيادة، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2019 بسعر 177 ألف جنيه، وتعتمد على محرك 1500 سي سي بقوة 109 أحصنة، وناقل يدوي من 5 سرعات وتضم جميع الكماليات الأساسية.





10- فيات تيبو

هي سيارة مدمجة الحجم، تأتي بفئتين، إحداهما بمحرك سعة 1400 سي سي قادر على إنتاج 95 حصانا ويتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، أما الفئة الثانية فتأتي بمحرك سعة 1600 سي سي يتصل بناقل حركة ستيب ترونك من 6 سرعات.

وتبدأ أسعارها الرسمية بعد التخفيضات التي حصلت عليها من 215 ألفا وتصل إلى 225 ألف جنيه، والفئة التي تعمل بمحرك 1600 سي سي تبدأ أسعارها من 269.900 إلى 299.900 جنيه، ويبلغ سعر الفئة الهاتشباك 284.900 جنيه.