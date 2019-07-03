تونس.. الكشف عن العقل المدبر لهجومي العاصمة

تحرير:وكالات ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

هجوم انتحاري في تونس

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن الإرهابي الذي فجر نفسه، ليلة أمس الثلاثاء، في العاصمة، هو العقل المدبر للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن مؤخرا، وأسفرا عن مقتل شرطي، إذ أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، أن الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين وهو عنصر ناشط وقيادي خطير، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وأعلنت الداخلية التونسية أمس، القضاء على إرهابي بعد أن فجّر نفسه بحزام ناسف خلال مطاردته في حي الانطلاقة بالعاصمة.

وفي وقت سابق، تبنى تنظيم داعش الإرهابي التفجيرين الانتحاريين في العاصمة التونسية، في 27 يونيو الماضي. وشهدت تونس، الخميس، تفجيرين انتحاريين، الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديجول، وأدى إلى وفاة رجل أمن وإصابة 5 أشخاص منهم رجلي أمن و3 مدنيين. واستهدف الانفجار الثاني وحدة مكافحة الإرهاب، إثر قيام