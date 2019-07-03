رياضة

ألفيش يتضامن مع ميسي بعد سقوط الأرجنتين في كوبا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م
داني الفيس
داني الفيس
دافع الدولي البرازيلي داني ألفيش، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ليونيل ميسي، زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني بعد تأهل منتخب بلاده على حساب راقصي التانجو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، حيث قال نجم السامبا في تصريحات صحفية أن تكون الأفضل في العالم هذا أمر صعب للغاية ويضع عليك عاتقًا كبيرًا، على سبيل المثال إذا خسرت البرازيل فالنقد دائمًا يكون علينا جميعًا كلاعبي المنتخب أما في حالة خسارة الأرجنتين فسيكون السبب هو ميسي وهذا هو قدره لأنه الأفضل في العالم.
وأضاف «ألفيش» خلال تصريحاته أن الأرجنتين لديها عدد كبير من اللاعبين المميزين، مما صعب المهمة علينا لكن تعاملنا بصورة جيدة وحققنا المطلوب من المباراة وهو التأهل للمباراة النهائية. واتفق داني ألفيش مع ليونيل ميسي في أن حكم المباراة لم يكن على مستوى اللقاء قائلًا : "أنا متفق معه، الحكم كان
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محمود-الخطيب (1)

محمود الخطيب يتغنى بمحمد صلاح وساديو ماني

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وسفير كأس الأمم الإفريقية 2019، عن أن هناك أكثر من لاعب يجب مشاهدته في كان 2019، على رأسهم الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، نجما نادي ليفربول الإنجليزي. وقال بيبو للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء: "الحقيقة أن هناك أكثر من لاعب؛ لأن العديد من اللاعبين متميزون، لكن هناك ثنائيا وصل إلى مستوى عال والعالم كله أصبح يشاهدهما، هما محمد صلاح وساديو ماني، فالثنائي بطلا أوروبا (مع ليفربول)، وأعتقد أنه يمكن أن يكون لهما دور مع فريقيهما في البطولة".
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.
فلوريانا إسماعيلي

عطلة صيفية تنتهي بمأساة على كرة القدم السويسرية

أيام من البحث كللت بالنجاح بالعثور على جثة اللاعبة السويسرية فلوريانا إسماعيلي في قاع بحيرة كومو الإيطالية، حيث تواجدت هناك للاستماع بعطلتها الصيفية بعد انتهاء موسمها رفقة فريق يونج بويز السويسري، واختفت اللاعبة السويسرية منذ فترة طويلة واعتبرت مفقودة يوم السبت الماضي، قبل أن تعلن هيئة المطافئ الإيطالية عن عثورها على جسد فلورينانا على عمق أكثر من 200 متر في قاع البحيرة، لتتبدد آمال أسرتها وأصدقائها وناديها في عودتها من جديد، لتفارق الحياة بعمر 24 عامًا.
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جابرييل خيسوس

أرقام كوبا.. ألفيس يدخل تاريخ البطولة

نجحت البرازيل في التأهل إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 2007، وذلك بعد التغلب على الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء في نصف نهائي البطولة المقامة على أرضها، بهدفين دون رد من توقيع كل من جابرييل خيسوس وروبرتو فيرمينو، لتنتظر البرازيل في المباراة النهائية التي سيحتضنها ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، الفائز من نصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين بيرو وتشيلي فجر غد الخميس. وشهدت مواجهة اليوم دخول قائد السليساو داني ألفيس، قائمة العظماء في تاريخ الكرة البرازيلية بعدما بات خامس أكثر برازيلي يشارك في المباريات مع السليساو في كوبا أمريكا.
البرازيل-والأرجنتين

تقارير: اعتقالات في البرازيل بسبب السوبر كلاسيكو

تحدثت تقارير صحفية برازيلية عن حدوث اعتقالات قبل المباراة المرتقبة بين الأرجنتين والبرازيل، فجر غد الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، ووفقًا لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن الشرطة العسكرية اعتقلت 10 من صرافي التذاكر، حيث كان بحوزتهم 44 تذكرة لمباراة البرازيل والأرجنتين. وأشارت الشبكة إلى أن الصرافين كانوا يبيعون التذاكر بأسعار مختلفة عن سعرها الرسمي، في شارع مجاور لمتجر البيع، ووجدت الشرطة مع الصرافين، أموال بيع التذاكر، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومواد مخدرة، جنبًا إلى جنب مع 100 تذكرة لمباريات سابقة للبرازيل والأرجنتين.
الأرجنتين‎ (1)

الصحف البرازيلية تخشى ميسي قبل صدام الأرجنتين

لا صوت يعلو في الوقت الحالي على صوت مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، الذي سيقام فجر غد الأحد، ليتجدد الصراع بين الغريمين على فرض الهيمنة على كوبا أمريكا، واحتلت تلك المباراة مكانة كبيرة في الصحف البرازيلية والأرجنتينية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وعنونت صحيفة "Jornal Estado de Minas": "الاهتمام كله تجاه ميسي"، وذلك في إشارة إلى تركيز مدرب السليساو تيتي، على الوصول لأفضل خطة ممكنة لإيقاف خطورة نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

مدرب البرازيل لا يستطيع النوم قبل مواجهة الأرجنتين

أعرب مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، عن تطلعه لمواجهة الأرجنتين فجر غد الأربعاء في نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدي طموح كبير، ويبدو أنني لن أنام مجددًا بسبب تلك المواجهة، على جميع اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم، ومعرفة أن تحقيق الفوز ضروري خاصة أننا الفريق الأفضل، لا يهمنا اللعب على الملعب الذي خسرنا عليه من قبل 7-1 أمام ألمانيا، نحن ننتظر خوض كلاسيكو رائع، الدعم الجماهيري هنا كبير للغاية، أكثر من الدعم الذي تلقيته في بورتو أليجري، المدينة التي ولدت بها".
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