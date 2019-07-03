ألفيش يتضامن مع ميسي بعد سقوط الأرجنتين في كوبا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

داني الفيس

دافع الدولي البرازيلي داني ألفيش، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ليونيل ميسي، زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني بعد تأهل منتخب بلاده على حساب راقصي التانجو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، حيث قال نجم السامبا في تصريحات صحفية أن تكون الأفضل في العالم هذا أمر صعب للغاية ويضع عليك عاتقًا كبيرًا، على سبيل المثال إذا خسرت البرازيل فالنقد دائمًا يكون علينا جميعًا كلاعبي المنتخب أما في حالة خسارة الأرجنتين فسيكون السبب هو ميسي وهذا هو قدره لأنه الأفضل في العالم.

وأضاف «ألفيش» خلال تصريحاته أن الأرجنتين لديها عدد كبير من اللاعبين المميزين، مما صعب المهمة علينا لكن تعاملنا بصورة جيدة وحققنا المطلوب من المباراة وهو التأهل للمباراة النهائية. واتفق داني ألفيش مع ليونيل ميسي في أن حكم المباراة لم يكن على مستوى اللقاء قائلًا : "أنا متفق معه، الحكم كان

وأضاف «ألفيش» خلال تصريحاته أن الأرجنتين لديها عدد كبير من اللاعبين المميزين، مما صعب المهمة علينا لكن تعاملنا بصورة جيدة وحققنا المطلوب من المباراة وهو التأهل للمباراة النهائية.



واتفق داني ألفيش مع ليونيل ميسي في أن حكم المباراة لم يكن على مستوى اللقاء قائلًا : "أنا متفق معه، الحكم كان أكثر توترا من اللاعبين".



وتأهل المنتخب البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعد مباراة مثيرة تغلب فيها على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-0، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، فجر الأربعاء، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» في الدور نصف النهائي للبطولة التي يستضيفها على أرضه حتى 7 يوليو.



