عمرو سمير.. رحلة صعود فنية انتهت بصدمة

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

الفنان عمرو سمير

تحل اليوم ذكرى ميلاد الممثل الراحل عمرو سمير (3 يوليو 1984) الذى رحل قبل عامين، وكان موته صدمة للجميع، خاصة أنه توفي في سن صغيرة (33 عاما)، على أثر أزمة صحية. هو نجل الإعلامية ماجدة عاصم، وبدأ التمثيل فى سن العاشرة، حين شارك فى فيلم «القتل اللذيذ» بطولة ميرفت أمين، عام 1998، ولعب دور (ابن ماجدة الخطيب)، واختفى بعد ذلك عن الساحة حتى ظهر في فيلم «عودة الندلة» مع الفنانة عبلة كامل والفنان عزت أبو عوف، ولعب دور ابنهما (أحمد)، ومن ثم توالت مشاركاته، وقدم دورا مميزا فى مسلسل «قضية رأي عام» بطولة يسرا، إذ كان أحد المغتصبين الذين تم إعدامهم.

وفتح مسلسل «قضية رأى عام» لسمير الباب على مصراعيه، إذ شارك بعدها فى عدد من الأعمال الدرامية، من بينها: «جدار القلب»، «طريق الخوف»، «العيادة»، «كافيه تشينو»، «شط إسكندرية»، وكان آخر عمل شارك فيه قبل وفاته بعام واحد هو الجزء العاشر