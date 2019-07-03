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أصالة تنعي خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
أصالة
أصالة
نعت المطربة أصالة، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم إمارة الشارقة، الذي رحل عن عالمنا أمس في المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 39 عاما، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: "الله يرحمه ويغفر له ويعين شيوخنا وأبناء شعبنا في الإمارات الحبيبه، على هذا المُصاب الجلل".. أصالة أحيت السبت الماضي حفلا فى جدة، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلقت: "بكرة موعدنا مع العبقري سهم في جدّة النّابضة بالحياة"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصورة وتهنئتها بالحفل منهم الفنانة سمية الخشاب.
تعتبر "ليلة سهم" من أهم الحفلات الغنائية التى تقام فى جدة، وأحياها المطربون الخمسة الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى الجمهور، خاصة أن كل التذاكر قد نفدت خلال وقتٍ قياسي، وهم: أسما المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، بالإضافة إلى أصالة. يعد هذا الحفل التواجد الثاني للمطربة أصالة فى المملكة العربية
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«عايم في بحر الغدر».. ضربة حظ بعد خوف من الفشل

تخطى مهرجان "عايم فى بحر الغدر" حاجز الـ29 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو من غناء أحمد عزت، وعلى سمارة، كلمات تيفا العالمي، وتوزيع خليل وشندي، كما تصدرت الأغنية مؤشر البحث "جوجل" فى مصر، على الرغم من طرحها منذ أكثر من شهرين، وعبر أحمد عزت عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المهرجان، وقال إنه لم يكن يتوقع هذا الانتشار الكبير للأغنية فى البداية وكان متخوفا للغاية، مؤكدا أن انتشار المهرجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان بسبب أن كلماته تلمس الجمهور.
الشيخ إمام

الشيخ إمام.. صوت أحمد فؤاد نجم ورمز الأغنية الوطنية

قضى وقتا طويلا من حياته داخل الزنزانة، ويعتبر أول سجين بسبب الغناء في تاريخ الثقافة العربية، الشيخ إمام محمد أحمد عيسى، الذي أوجد للدفاع عن القضية شكلًا جديدًا أكثر قوة ونعومة، فالعود كان سلاحه، وكلمات صديق عمره الراحل أحمد فؤاد نجم هي ذخيرته، ورغم مرور السنين وتعاقب الأجيال ومعهما تطورت أشكال الغناء وتعددت، وكذلك الألحان، فإن أعمال الشيخ إمام الذي تحل علينا اليوم، 7 يونيو، ذكرى وفاته عام 1995، تبقى لها بريقها الخاص الذي لا ينطفئ، وحضورها الدائم الذي لا يبهت في أذهاننا، وكذلك في أذهان من سبقنا وبالتأكيد من سيعقبنا.
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الوجه الآخر لعزت أبو عوف.. قصة طبيب عشق الموسيقى

النجم الكبير عزت أبو عوف صاحب مشوار حافل في مجالي الموسيقى والغناء وأيضًا التمثيل، بدأ مشواره موسيقيا هاويا ثم محترفا، وسرعان ما أصبح أول من قدم فرقة موسيقية عائلية تضم شقيقاته، وظهر على يديه العشرات من نجوم الغناء، في مقدمتهم النجم محمد فؤاد، ثم كان أول مطرب يهجر الغناء نهائيا ليحترف التمثيل بعدما تلقى عرضا للتمثيل من المخرج خيري بشارة للمشاركة في فيلم "أيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وسيمون وأشرف عبد الباقي وجيهان فاضل، وتفوق على نفسه ليصبح واحدًا من أعمدة السينما المصرية حتى رحيله.
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مها أبو عوف تسافر إلى جدة عقب جنازة «عزت» لهذا السبب

شهد مطلع الأسبوع الجاري، سفر أسرة مسرحية «3 أيام فى الساحل» بطولة النجم محمد هنيدي، إلى السعودية؛ من أجل تقديم ثلاث ليال على أحد المسارح هناك، ضمن فعاليات موسم جدة، ابتداء من غد الأربعاء، ولكن وفاة الفنان عزت أبو عوف، أربكت المشهد، حيث اضطرت شقيقته مها أبو عوف، إلى تركها البروفات التحضيرية فجر أمس الإثنين، والعودة إلى القاهرة بعد علمها بخبر وفاته، من أجل وداعه وحضور جنازته، على أن تعود غدا الأربعاء إلى السعودية وفق المتفق عليه، بعد حضور عزاء شقيقها الذي يقام الليلة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، للالتزام بموعد العرض.
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ريهام سعيد: المرض مش هيمنعني من مساعدة الأطفال

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها بدعاء: "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، يا غافر الذنب اغفر لي وأعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها قائلة: "دعواتكم بالشفاء يا رب"، وذلك على خلفية إصابتها ببكتيريا خطرة فى وجهها، وحرص عدد من النجوم على التعليق، منهم أصالة وكتبت "سلامة قلبك يا رهامتي وما تشوفي شر والله يكون معك"، ونجم مسرح مصر أوس أوس معلقًا علق: "سلامتك ألف سلامة وهتبقى زى الفل بإذن الله".
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بهذه الطريقة.. أصالة تروج لحفل الغد في جدة

روجت المطربة أصالة لحفلها الغنائي المقرر إقامته غدًا السبت في جدة، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلقت: "بكرة موعدنا مع العبقري سهم في جدّة النّابضة بالحياة"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصورة وتهنئتها بالحفل منهم الفنانة سمية الخشاب. تعتبر "ليلة سهم" من أهم الحفلات الغنائية التى تقام فى جدة، وسيحييها المطربون الخمسة الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى الجمهور، خاصة أن كل التذاكر قد نفدت خلال وقتٍ قياسي، وهم: أسما المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، بالإضافة إلى أصالة.
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مذيعة MBC 3 تثير ضجة بـ«فستان الزفاف»

نشرت الإعلامية في قناة MBC 3 دانيا الشافعي، صورًا لها بفستان الزفاف، التي تناقلتها الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت قصير، فرواد تلك المواقع شاركوا الصور، وتحدثوا عن ذكرياتهم مع قناة MBC 3 التي تقدم محتوى للأطفال فقط، وأيضًا تحدثوا عن الإعلامية التي ارتبطت في أذهانهم ببرامج الصغار فقط. وقالت "دانيا"، تعليقًا على صورها: "هذه كانت بروفة وجلسة تصوير لـ(لوك) العروسة، ومع أنها مجرد بروفة، إلا أن شعوري كان غريبا ومختلفا وأنا أرتدي الفستان الأبيض.. يمكن لأنه ما نلبس هذا اللبس كل يوم، ويمكن لأن الفستان بسيط".
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