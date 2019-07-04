البطاطس مش بس شيبسي.. عصيرها يعالج القرح

يحتوي عصير البطاطس على البوتاسيوم، فتناول كوب من هذا العصير يلبي احتياجاتك من البوتاسيوم بنسبة تصل إلى 50%، كما أنه يساعد في التقليل من ظهور التجاعيد
البطاطس المقلية تعد من أكثر الأطعمة التي يحبها العديد من الأشخاص، كما أنهم يتعاملون معها كمقبّلات، فمَن منا لا يحب تناول البطاطس أمام التليفزيون! ولكن هل سمعت في مرة عن عصير البطاطس؟ كثير من الأشخاص لا يستطيعون أن يتصوروا أنهم يتناولون كوبا من البطاطس، ولكن الفوائد العلاجية لهذا العصير ستفاجئك، فهو يعد عصيرا صحيا بجانب عصائر الفواكه المحملة بكميات قليلة من السكر، فهو يعمل على تعزيز معدلات الطاقة، والوقاية من علامات تقدّم العمر. وذلك نقلا عن "organic facts".
طريقة عمل عصير البطاطس
ستجد المكونات في مطبخك ولن تبذل مجهودا في البحث عنها، أحضر 2 من البطاطس، إضافة إلى كوبين من الماء، مع بعض الخضراوات الأخرى مثل الكرفس أو السبانخ، وفي ما يلي طريقة عمله:
1- تأكد من تنظيف البطاطس، وأن تكون خالية تمامًا من العيوب.
2- قم بتقطيعها إلى قطع صغيرة، ولكن عليك ترك
طريقة عمل عصير البطاطس
ستجد المكونات في مطبخك ولن تبذل مجهودا في البحث عنها، أحضر 2 من البطاطس، إضافة إلى كوبين من الماء، مع بعض الخضراوات الأخرى مثل الكرفس أو السبانخ، وفي ما يلي طريقة عمله:
1- تأكد من تنظيف البطاطس، وأن تكون خالية تمامًا من العيوب.
2- قم بتقطيعها إلى قطع صغيرة، ولكن عليك ترك القشرة الخارجية.
3- أضف الماء إلى البطاطس مع وضعها في وعاء من 2 إلى 3 دقائق.
4- ضع البطاطس في الخلاط من أجل الحصول على عصير سائل، وبعد ذلك قم بتصفية الأجزاء المتبقية من خلال شاش أو قطعة من القماش، وذلك لاستخراج أكبر قدر من العصير.
5- برّد العصير من خلال وضعه في الثلاجة من 2 إلى 3 ساعات.
يمزج العديد من الأفراد الخضراوات الأخرى في عصير البطاطس، ويمكن أيضًا إضافة التوابل مثل الزنجبيل أو الكركم؛ لزيادة قوة العصير.
يقدم عصير البطاطس كثيرا من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم؛ وذلك لأنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة؛ على سبيل المثال "فيتامين C والبوتاسيوم ومجموعة فيتامين B المركبة، والكالسيوم والحديد والفوسفور والنحاس والكبريت"، إضافة إلى المكونات الطبيعية الأخرى، فمعظم العناصر تكمن في القشرة الخارجية للبطاطس؛ لذا من المهم ألا تقوم بتقشير البطاطس عندما تقوم بعمل العصير.
توجد العديد من الفوائد الرائعة لعصير البطاطس، وفي ما يلي بعضها:
1- الوقاية من علامات تقدم العمر
أثبتت بعض الأبحاث أن عصير البطاطس لديه قدرة كبيرة على ترطيب الجلد، إضافة إلى توصيل المواد المضادة للأكسدة لسطح البشرة، كما أنه يساعد في التقليل من ظهور التجاعيد والندبات المصاحبة للتقدم في العمر، ويحمي أيضًا من الالتهابات والعدوى التي تصيب الجلد؛ لذا يجب عليك أن تتناوله بصفة مستمرة.
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2- التعزيز من معدلات الطاقة
يعد عصير البطاطس معززا قويا للطاقة، لأن السكريات الموجودة في هذا العصير تعد أشكالا بسيطة من الطاقة، وعلاوة على ذلك فهو يحتوي على مجموعة فيتامين B المركبة التي تعمل على التحسين من قدرة الجسم على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة قابلة للاستخدام.
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3- التحسين من الهضم
يتميز بقدرته على التقليل من بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي، كما أنه يساعد على التخفيف من حدة الالتهابات التي تحدث في القناة الهضمية، ويعزز من عملية الهضم بشكل عام، ويعمل على القضاء على أعراض الإسهال والانتفاخ والإمساك والتشنجات التي تحدث في المعدة.
4- معالجة القرح
يتميز بخصائص مضادة للحموضة، وذلك يساعد بشكل كبير على توازن معدلات الحموضة في الجهاز الهضمي، ويعمل على الوقاية من قرحات المعدة، إضافة إلى أنه يمكن أن يكوّن طبقة واقية على بطانة الغشاء المخاطي للمعدة، ومن ثم فهو يساعد في التقليل من حدة الألم وعدم الشعور بالراحة.
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5- الحفاظ على صحة القلب
يحتوي عصير البطاطس على أهم العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم، فتناول كوب من هذا العصير يلبي احتياجاتك من البوتاسيوم بنسبة تصل إلى 50%، وهذا يعني أن تبدأ يومك بكوب من عصير البطاطس، حتى تقلل من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية، وذلك من خلال تقليل التوتر على الشرايين والأوعية الدموية، والتقليل من ضغط الدم.
6- التعزيز من المناعة
لأنه غني بفيتامين C، فهو يعزز من الجهاز المناعي من خلال تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، كما أن مضادات الأكسدة الأخرى تحمي من الأمراض المزمنة وتقلل من الإجهاد التأكسدي.