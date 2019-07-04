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البطاطس مش بس شيبسي.. عصيرها يعالج القرح

يحتوي عصير البطاطس على البوتاسيوم، فتناول كوب من هذا العصير يلبي احتياجاتك من البوتاسيوم بنسبة تصل إلى 50%، كما أنه يساعد في التقليل من ظهور التجاعيد
تحرير:إسراء سليمان ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
عصير البطاطس
عصير البطاطس
البطاطس المقلية تعد من أكثر الأطعمة التي يحبها العديد من الأشخاص، كما أنهم يتعاملون معها كمقبّلات، فمَن منا لا يحب تناول البطاطس أمام التليفزيون! ولكن هل سمعت في مرة عن عصير البطاطس؟ كثير من الأشخاص لا يستطيعون أن يتصوروا أنهم يتناولون كوبا من البطاطس، ولكن الفوائد العلاجية لهذا العصير ستفاجئك، فهو يعد عصيرا صحيا بجانب عصائر الفواكه المحملة بكميات قليلة من السكر، فهو يعمل على تعزيز معدلات الطاقة، والوقاية من علامات تقدّم العمر. وذلك نقلا عن "organic facts".
طريقة عمل عصير البطاطس ستجد المكونات في مطبخك ولن تبذل مجهودا في البحث عنها، أحضر 2 من البطاطس، إضافة إلى كوبين من الماء، مع بعض الخضراوات الأخرى مثل الكرفس أو السبانخ، وفي ما يلي طريقة عمله:  1- تأكد من تنظيف البطاطس، وأن تكون خالية تمامًا من العيوب. 2- قم بتقطيعها إلى قطع صغيرة، ولكن عليك ترك
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الدهون-المشبعة

دراسة: تجنب تناول الدهون المشبعة يضر أكثر مما ينفع

غالبًا ما يحذر الأطباء من تناول الدهون المشبعة، ولكن قد تضر هذه النصيحة أكثر مما تنفع، لأن تجنب الدهون المشبعة كليا بدلا من التفكير في التأثير الصحي العام للأطعمة قد يعني عدم الحصول على مغذيات مهمة؛ فعلى سبيل المثال، يحتوي البيض والشيكولاتة الداكنة واللحوم والجبن على نسبة عالية من الدهون ولكنها تحتوي أيضا على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات الحيوية. وانتقد الباحثون منظمة الصحة العالمية لتوصيتها بخفض الدهون المشبعة بدلا من تحديدها، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الخضروات-المجمدة

هل الخضراوات المجمدة صحية؟ الفرق بينها وبين الطازجة

خلال مواسم بعض الخضراوات تلجئين غالبا إلى تخزين أنواع معينة قبل اختفائها من الأسواق، وبالتالي يمكنك تجميدها، وإذا لم يحالفك الحظ ولم تجدي الوقت الكافي لأخذ هذه الخطوة، إذن لا بد من شراء الخضراوات المجمدة من السوبر ماركت في حالة اشتهائها. هناك تساؤل حول الفوائد التي تحملها الخضراوات المجمدة، وذلك لانتشار بعض الأقاويل حول أنها تفقد جميع العناصر الغذائية، ولهذا يجب التدقيق على مدى الفوائد التي تحملها الخضراوات المجمدة ومعرفة الفرق بينها وبين الطازجة وفقا لما ذكره موقع Livestrong.com.
الأطعمة-المقلية

دراسة: الأطعمة المقلية تزيد من أمراض الشريان التاجي

كثير من البيوت العربية تعتمد على الأطعمة المقلية في وجباتها الأساسية على سبيل المثال البطاطس والدجاج المقلي والهامبرجر وغيرها من الأطعمة الأخرى، فجميعها له آثار سلبية على صحة الفرد، وآخر ما جاءت به الدراسات والأبحاث أن الأطعمة المقلية تزيد من خطورة الإصابة بأمراض الشريان التاجي، لذا يجب التقليل منها قدر الإمكان حفاظًا على صحتنا من الأمراض التي قد تقضي على حياتنا إذا لم يتم التعامل معها وعلاجها بشكل سريع، بجانب ذلك يجب الإقبال على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والابتعاد عن الزيوت، نقلا عن "dailymail".
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