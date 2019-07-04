البطاطس مش بس شيبسي.. عصيرها يعالج القرح

يحتوي عصير البطاطس على البوتاسيوم، فتناول كوب من هذا العصير يلبي احتياجاتك من البوتاسيوم بنسبة تصل إلى 50%، كما أنه يساعد في التقليل من ظهور التجاعيد

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

عصير البطاطس

البطاطس المقلية تعد من أكثر الأطعمة التي يحبها العديد من الأشخاص، كما أنهم يتعاملون معها كمقبّلات، فمَن منا لا يحب تناول البطاطس أمام التليفزيون! ولكن هل سمعت في مرة عن عصير البطاطس؟ كثير من الأشخاص لا يستطيعون أن يتصوروا أنهم يتناولون كوبا من البطاطس، ولكن الفوائد العلاجية لهذا العصير ستفاجئك، فهو يعد عصيرا صحيا بجانب عصائر الفواكه المحملة بكميات قليلة من السكر، فهو يعمل على تعزيز معدلات الطاقة، والوقاية من علامات تقدّم العمر. وذلك نقلا عن "organic facts".

طريقة عمل عصير البطاطس ستجد المكونات في مطبخك ولن تبذل مجهودا في البحث عنها، أحضر 2 من البطاطس، إضافة إلى كوبين من الماء، مع بعض الخضراوات الأخرى مثل الكرفس أو السبانخ، وفي ما يلي طريقة عمله: 1- تأكد من تنظيف البطاطس، وأن تكون خالية تمامًا من العيوب. 2- قم بتقطيعها إلى قطع صغيرة، ولكن عليك ترك