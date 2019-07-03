«المعلمون المؤقتون».. أزمة تقترب من الحل

ماجدة نصر: الاستعانة بالمعلمين المؤقتين خطوة على الطريق الصحيح لمنع إهدار المال العام.. أحمد طوبال: لهم أحقية ولديهم الخبرة عن غيرهم من المتقدمين الجدد

تحرير:أمين طه ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

وسط حالة من الترقب ينتظر عدد من شباب الخريجين، إعلان وزارة التربية والتعليم عن المسابقة الجديدة لعقود المعلمين، للحصول على وظائف في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، من أجل سد العجز في بعض التخصصات الدراسية، خاصة بعد اجتماع اللجنة المشكلة من الوزارة لبحث مشكلات المعلمين، والتى أوصت بضرورة الاستعانة بمن انتهى تعاقده من أصحاب العقود المؤقتة، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن المعلمين المقبولين خلال المسابقات السابقة، وهل تتجه الحكومة لحل أزمة هؤلاء الشباب الذين استخرجوا أوراقا رسمية وشهادات تربوية وصحية وصحيفة حالة جنائية وغيرها من الأوراق.

إعفاء معلمي العقود المؤقتة من الاختبارات الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة وافقت على قبول المعلمين المؤقتين في مسابقة العقود المؤقتة في المسابقة الجديدة التي ستعلن عنها الوزارة قريبا، دون خوض اختبارات جديدة. وأضاف عمر، فى تصريحات له، أنه سيتم قبولهم بعد موافاتهم بالشروط الخاصة

إعفاء معلمي العقود المؤقتة من الاختبارات

الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة وافقت على قبول المعلمين المؤقتين في مسابقة العقود المؤقتة في المسابقة الجديدة التي ستعلن عنها الوزارة قريبا، دون خوض اختبارات جديدة.

وأضاف عمر، فى تصريحات له، أنه سيتم قبولهم بعد موافاتهم بالشروط الخاصة بالمهارات والخبرة التي تطلبها المسابقة الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها ضمن شروط المسابقة، لافتًا إلى أن المهارات المطلوبة تتمثل في شهادة المعلم المصري، وهي شهادة تعد المعلمين الجدد لامتلاك المهارات التى تدعم منظومة التعليم الجديدة وخطة بناء الإنسان المصرى التى بدأت الدولة فى تنفيذها بالفعل.

خطوة جيدة لمنع إهدار المال العام

«استجابة لوزارة التربية والتعليم لطلبات النواب بإعفاء المعلمين المؤقتين من الاختبارات فى المسابقة الجديدة المقرر الإعلان عنها قريبا تعد خطوة على الطريق الصحيح لمنع إهدار المال العام».. هكذا علقت الدكتورة ماجدة نصر، عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب على توصيات اللجنة بالاستعانة بمن انتهى تعاقده من المعلمين المؤقتين.

وأوضحت «نصر»، فى تصريح لـ«التحرير» أن جميع المعلمين الناجحين فى المسابقة السابقة لا يجب أن يعيدوا الامتحان مرة أخرى، لأنهم تحملوا أموالا كثيرة وبذلوا مجهودا شاقا نتيجة استخراج الأوراق الرسمية والشهادات التربوية والصحية وغيرها من الأوراق اللازمة للتقديم فى المسابقة السابقة.

وأشارت إلى أن أغلب النواب تقدموا بطلبات إحاطة فى البرلمان لحل أزمة المعلمين المؤقتين خلال الفترة الماضية، لافتة إلى ضرورة أن يكون التعاقد الجديد لمدة لا تقل عن عام وتجدد سنويا على حسب الكفاءة.

وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلبات للحكومة من أجل إلغاء المسابقة والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين، واعتبروا أن الأمر إهدار للمال العام، لأن الإجراءات التنظيمية لهذه المسابقة، وبعدها الإجراءات الخاصة بالتعاقد، وإعداد المعلمين الذين سيقع عليهم الاختيار، أمور ترهق موازنة الوزارة وتكبدها ملايين الجنيهات.

تجديد الأمل للمؤقتين

وفى سياق متصل يقول الدكتور أحمد طوبال، مساعد وزير التربيه والتعليم لشئون التكنولوجيا والمعلومات الأسبق، إن الاستعانة بالمعلمين المؤقتين في المسابقات القادمة أمر مهم للغاية، خاصة أنهم نجحوا فى المسابقات السابقة واجتازوا الاختبارات السابقة، ولهم أحقية ولديهم خبرة عن غيرهم من المتقدمين الجدد.

وأضاف طوبال، فى تصريح لـ«التحرير» أن استمرار المعلمين المؤقتين الذين انتهى التعاقد معهم يعتبر بمثابة تجديد الأمل فى قلوبهم، ومطالب المعلمين بالتدريب بشكل جيد لكي يتمكنوا من التعامل من المنظومة الجديدة للتعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت فى شهر فبراير الماضي عن فتح باب التقدم لـ«مسابقة المعلمين المؤقتة» لمدة شهرين، من أجل تعيين خريجين جدد لسد العجز في المدارس الحكومية خلال الفصل الدراسي الثاني، براتب 1200 جنيه قبل الخصومات، لتوزيعهم على 55 ألف مدرسة بـ290 إدارة تعليمية.

وفى منتصف مارس الماضي أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، عن الإجراءات التنفيذية الخاصة بملف المسابقة منذ بداية الإعلان عنها، إذ أعلن أن عدد المتقدمين للمسابقة 430 ألف متقدم، وعدد من سلموا ملفاتهم فعليا للإدارات 149 ألفا و42 شخصا.