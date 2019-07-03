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في ذكرى 3 يوليو.. كنيسة دلجا أول من ذاق عنف الإخوان

الأب أيوب يوسف الراعي السابق لكنيسة الأقباط الكاثوليك حاصرته النيران في مبنى الخدمات.. يوم فض الاعتصام شهدت القرية عنفا كبيرا.. قتل المواطن إسكندر طوس وتم سحل جثته
تحرير:بيتر مجدي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
الأب أيوب يوسف
الأب أيوب يوسف
بينما كانت حشود المواطنين في أغلب ميادين وشوارع القاهرة، ومثيلتها في بقية المحافظات، ينتظرون إعلان البيان الرسمي مساء يوم 3 يوليو 2013، بعد مظاهرات طالبت بإنهاء «حكم المرشد» وإسقاط الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، كان على الطرف الآخر في صعيد مصر وبالتحديد في قرية دلجا بمركز دير مواس محافظة المنيا، يوجد مواطنون آخرون في حالة رعب، في الشوارع الكبرى والميادين انطلقت الاحتفالات ودوت الألعاب النارية ابتهاجا باللحظة، بينما في دلجا تصاعدت ألسنة اللهب من مبنى خدمات كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك، لذا كان اللقاء مع الأب أيوب يوسف.
الأب أيوب يوسف، هو الراعي السابق لكنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك، لمدة 9 سنوات، وكان متواجدا في الخدمة بالكنيسة، وانتقل من الخدمة هناك العام الماضي ليلتحق بالرهبنة البنديكتية، وهي رهبنة نشأت في القرن الخامس الميلادي على يد القديس بينديكت، في إيطاليا، وتتبع نفس النهج والروحانية التي اتبعها القديس باخوميوس
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مصطفى الفقي

الفقي من برلمان بريطانيا: دولتكم تسمح بالتحريض ضد مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن بريطانيا لا تتفهم أحيانا حقيقة الأوضاع في مصر، وتسمح بقيام بعض عناصر جماعة الإخوان بالتحريض ضد الدولة المصرية، مبديًا دهشته من توقف الطيران البريطاني عن السفر إلى شرم الشيخ منذ ثلاث سنوات، رغم أن شركات الطيران الكبرى، شرقًا وغربًا، تطير إلى هذه المدينة بانتظام، جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها في قاعة ملحقة بالبهو الرئيسي للبرلمان البريطاني، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي العموم واللوردات بدعوة من الجمعية البرلمانية البريطانية للشرق الأوسط.
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بسبب «سن المعاش».. هل يرفض البرلمان قانون الحكومة؟

توافق في الآراء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان في ما يخص القانون الجديد الخاص بالتأمينات والمعاشات، ولكن هذا التوافق لم يكن تاما على كل النقاط المتعلقة بمشروع القانون، واختلف النواب مع المادة الخاصة برفع سن المعاش من 60 إلى 65 سنة تدريجيا. ونصت المادة الخاصة بسن المعاش في مشروع القانون على رفع سن المعاش؛ لمعالجة العجز المالى والإكتواري فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.
بيان-السيسي (1)

بيان 3 يوليو.. السيسي يرسم طريق مصر (النص الكامل)

في 3 يوليو عام 2013، امتلأت شوارع وميادين المحافظات بملايين المتظاهرين الرافضين استمرار حكم الإخوان، والمطالبين بإسقاط رئيسهم محمد مرسي العياط، وسط حالة من الترقب والقلق خوفا من المصير المقبل على الشعب والبلاد، بعد خطبة مخيبة للآمال ألقاها مرسي في مساء 2 يوليو، ورفض خلالها الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا تمسكه بما وصفه بـ"الشرعية" ورددها خلال الخطبة عشرات المرات، فلم يجد المواطنون أمامهم من مفر سوى الاستغاثة بالقوات المسلحة لإنقاذهم من المجهول، وهو الرهان الدائم الذي يعوّل عليه الشعب ولا يخذلهم.
مبانى-قديمة-قانون-الايجار-القديم

آلاف العيادات والصيدليات مهددة بـسبب الإيجار القديم

مر شهران حتى الآن على إحالة الحكومة مشروع قانون «الإيجارات القديمة» بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية إلى مجلس النواب، شهدت هذه الفترة العديد من جلسات المناقشة الساخنة، داخل أروقة البرلمان، أسفرت عن العديد من النقاط الخلافية بين لجنة الإسكان والجهات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون، مثل الأطباء أصحاب العيادات الخاصة والصيادلة، المهددين بالطرد من عياداتهم وصيدلياتهم بموجب المادة الرابعة من القانون، والتى تنص على إخلاء العين بشكل فوري عقب انتهاء المدة المحددة، والذين أكدوا أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فيه ظلم كبير لهم.
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بيان-السيسي (1)

بيان 3 يوليو.. السيسي يرسم طريق مصر (النص الكامل)

في 3 يوليو عام 2013، امتلأت شوارع وميادين المحافظات بملايين المتظاهرين الرافضين استمرار حكم الإخوان، والمطالبين بإسقاط رئيسهم محمد مرسي العياط، وسط حالة من الترقب والقلق خوفا من المصير المقبل على الشعب والبلاد، بعد خطبة مخيبة للآمال ألقاها مرسي في مساء 2 يوليو، ورفض خلالها الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا تمسكه بما وصفه بـ"الشرعية" ورددها خلال الخطبة عشرات المرات، فلم يجد المواطنون أمامهم من مفر سوى الاستغاثة بالقوات المسلحة لإنقاذهم من المجهول، وهو الرهان الدائم الذي يعوّل عليه الشعب ولا يخذلهم.
ثورة 30 يونيو

« 3 يوليو».. يوم كتب نهاية الإخوان وانتصار المصريين

لم يكن 3 يوليو يوما عاديا فى تاريخ مصر المعاصر، بل شكّل هذا اليوم علامة فارقة فى مسيرة الدولة المصرية، إذ خرج الملايين فى ميادين مصر المحروسة منتظرين ذلك الخطاب، الذى طالت مدته لـ45 دقيقة، فى حضور ممثلين عن كل مؤسسات الدولة. ولم يكن ذلك الخطاب التاريخي محل ترقب وانتظار الشعب المصرى فقط، بل شكل حالة من الترقب الشديد لدى كل موازين القوى الدولية، وذلك نظرا للأحداث الدامية التى واجهت نشوب ثورة الثلاثين من يونيو بين أنصار الإخوان والشعب المصرى الرافض بقاء تلك الجماعة المحظورة فى السلطة.
شوقى علام مفتى الجمهورية (4)

الإفتاء في 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر (فيديو)

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، فيديو موشن جرافيك، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو، التي خرج فيها ملايين المصريين إلى شوارع الجمهورية للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية. وقالت الإفتاء في الفيديو: "جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر وأعداء مصر، نشروا الدمار والخراب في البلاد باسم إقامة الدين، منذ نشأتهم الغبراء لم يقدموا أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم تاريخهم، الملئ بالشعارات الجوفاء والخطب الرنانة والمؤامرات والتحالفات الشيطانية".
مجلس-النواب

نواب: 30 يونيو نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة

قال أعضاء بمجلس النواب إن ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين، وأن الجيش المصري وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام، ومخططات تزييف الوعي، واصفين 30 يونيو بأنها مثلت نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة. وصرح النائب خالد مشهور، بأن فترة حكم الإخوان لمصر كانت مهددة لبقاء الدولة، بل وأنذرت بتقسيمها وشرذمتها وهو ما لم يرضاه الشعب، وثار وانتفض لاستعادة وطنه من جماعة إرهابية خيرتنا بينهم وبين الحرق والتخريب والدمار.
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