في ذكرى 3 يوليو.. كنيسة دلجا أول من ذاق عنف الإخوان

الأب أيوب يوسف الراعي السابق لكنيسة الأقباط الكاثوليك حاصرته النيران في مبنى الخدمات.. يوم فض الاعتصام شهدت القرية عنفا كبيرا.. قتل المواطن إسكندر طوس وتم سحل جثته

تحرير:بيتر مجدي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

بينما كانت حشود المواطنين في أغلب ميادين وشوارع القاهرة، ومثيلتها في بقية المحافظات، ينتظرون إعلان البيان الرسمي مساء يوم 3 يوليو 2013، بعد مظاهرات طالبت بإنهاء «حكم المرشد» وإسقاط الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، كان على الطرف الآخر في صعيد مصر وبالتحديد في قرية دلجا بمركز دير مواس محافظة المنيا، يوجد مواطنون آخرون في حالة رعب، في الشوارع الكبرى والميادين انطلقت الاحتفالات ودوت الألعاب النارية ابتهاجا باللحظة، بينما في دلجا تصاعدت ألسنة اللهب من مبنى خدمات كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك، لذا كان اللقاء مع الأب أيوب يوسف.

الأب أيوب يوسف، هو الراعي السابق لكنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك، لمدة 9 سنوات، وكان متواجدا في الخدمة بالكنيسة، وانتقل من الخدمة هناك العام الماضي ليلتحق بالرهبنة البنديكتية، وهي رهبنة نشأت في القرن الخامس الميلادي على يد القديس بينديكت، في إيطاليا، وتتبع نفس النهج والروحانية التي اتبعها القديس باخوميوس

الأب أيوب يوسف، هو الراعي السابق لكنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك، لمدة 9 سنوات، وكان متواجدا في الخدمة بالكنيسة، وانتقل من الخدمة هناك العام الماضي ليلتحق بالرهبنة البنديكتية، وهي رهبنة نشأت في القرن الخامس الميلادي على يد القديس بينديكت، في إيطاليا، وتتبع نفس النهج والروحانية التي اتبعها القديس باخوميوس في مصر المشهور بأب الشركة أي الذي نشأت على يده فكرة الحياة الديرية ووجود تجمعات رهبانية.

راعي كنيسة دلجا السابق الذي اتجه للدراسة والبحث في الرهبنة البنديكيتية وعملها تعبدي وإرسالي لخدمة الكنيسة المحلية، تذكر خلال حوار مع «التحرير»، ما مر به هو بشكل شخصي وسكان قرية دلجا من المسيحيين، خلال عدة أشهر كانت عصيبة عليهم في عام 2013م.

الأب أيوب أوضح أن أول اعتداء حدث كان مساء يوم الأحد 30 يونيو، بعد بيان منح مهلة لمدة 48 ساعة، خرج بعض أنصار الجماعة بالقرية وحطموا سيارة ماركة لادا كان يمتلكها في ذلك الوقت، وبعد الاعتداء أخرجها بعيدا عن القرية.

حرق مبنى الخدمات يوم 3 يوليو

«أثناء إذاعة البيان، وبعدما تكلم الفريق أول عبدالفتاح السيسي (وقتها)، وشيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب، وقبل أن ينهي البابا تواضروس كلمته من بعدهما، بدأ الهجوم على مبنى الخدمات بالكنيسة»، يتذكر أيوب، ويوضح أنهم عندما وصلوا لمبنى الخدمات حاولوا تحطيم البوابة الخشبية لكن عساكر الحراسة انسحبوا وتركوهم يدخلون المكان دون تحطيم الأبواب.

الأب أيوب الذي كان في غرفة إقامته بالدور العلوي بمبنى الخدمات يشير إلى أن الهجوم بدأ نحو التاسعة ونصف مساء، وتم نهب المكان وتحطيمه، وأضرموا به النيران، ولأنهم لم يجدوا السيارة، «اعتقدوا أنني غادرت القرية، وهو ما أنقذني، وحاصرت النيران الدور الأرضي وامتدت ألسنة اللهب للدور العلوي، انتظرت حتى استطعت أن أخرج من المبنى».

ضيافة قصيرة لدى جيران مسلمين

«استضافني جيران مسلمون، وأعدوا لي غرفة بمنزلهم للمبيت فيها، بعد احتراق المبنى، إلا أنني بعد 30 دقيقة قررت العودة لمبنى الخدمات الذي صفته النيران، وانتظرت للصباح حتى حضرت الشرطة وخرجت معهم من القرية» يقول الأب أيوب.

يوضح الأب أيوب أنه منذ 3 يوليو وحتى فض الاعتصام في 14 أغسطس، كانوا يضغطون على المواطنين المسيحيين بالقرية، وحدث حالات من التهجير للمسيحيين، والضغط على المسيحيين بكل الطرق، فقد دخلوا بيوت البعض عنوة مثل منزلي نادي وخلف مهنى، وتم نهبهما، أحدهما ترك مصر، والآخر انتقل لمركز آخر بالمنيا ولم يعد.

فض الاعتصام.. الهجوم الكبير

«فض الاعتصام كان اليوم الأبشع»، هكذا يصف الأب أيوب يوسف ذلك اليوم، لافتا إلى أن أنصار جماعة الإخوان، استخدموا ميكرفونات المساجد، للمناداة على سكان القرية للأخذ بثأر معتصمي رابعة، ويضيف: «نهبوا بيوتا كثيرة جدا، وتم سحل وقتل إسكندر طوس، وقد عشنا في مأساة من 14 أغسطس، وحتى دخول قوات الأمن القرية وتحريرها من قبضتهم في 16 سبتمبر»، وأوضح أن ما جعلهم يخافون في ذلك اليوم، هو حضور القوات بالمدرعات للمرة الخامسة لدخول القرية وهي مصحوبة بغطاء من الطيران.

مبادرات للتواصل من جديد

راعي كنيسة دلجا السابق، يوضح أنه منذ يوم 16 سبتمبر 2013، وحتى تركه لدلجا العام الماضي، نظم مبادرات وعملا مشتركا مع جيرانه بالقرية من المسلمين، منها دورة إسعافات أولية بمشاركة مسيحيين ومسلمين، بعد الأحداث مباشرة، وأوضح أن الموضوع لم يكن بالساهل، فـ«بعض من شاركوا من المواطنين المسلمين تعرضوا لضغوط، بعضهم تراجع والبعض أكمل المشاركة».

يوسف أوضح أنه أسس مبادرة بعنوان «بادر»، تحت رعاية مكتب الخدمات الإنسانية لمطرانية الأقباط الكاثوليك، شارك فيها شباب ورجال ونساء ومسيحيون ومسلمون، في عدة مجالات مثل محو الأمية، ومساعدة الفقراء، وقوافل طبية.

وتحدث عن دورة في اللغة العربية والأخرى في اللغة الإنجليزية، شارك فيهما الشيخ جمال أمين والأستاذ زهجر أحمد سعيد، من سكان القرية، بمبنى الخدمات بالكنيسة وكيف كان لها تأثير جيد.

ويشير إلى أن المتشددين بعضهم قبض عليهم وبعضهم هرب، ومن بقي منهم بالقرية، قالوا إن ما حدث كان من غرباء، محذرا من أنهم ما زالوا متواجدين وينتظرون الفرصة فقط، إلا أنه أكد أن أغلب الموجودين هم سكان القرية المعتدلون.

التنمية هي الحل

الأب أيوب يوسف أكد أن هناك فارقا كبيرا بين دلجا 2013 ودلجا 2019، موضحا أنه حدثت تنمية على المستوى الفكري، وكذلك على المستوى الاجتماعي من خلال مشروع تكافل وكرامة فصارت معيشة المواطنين أفضل نسبيا، فقد كان هناك فقر مدقع، وأصبحت هناك سيطرة للأمن على الأمور، وطالب بتولية الأهمية للتعليم هناك.