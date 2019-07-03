إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير في «تمويل الإرهاب»

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

علا القرضاوي وزوجها - أرشيفية

أكد أحمد أبو العلا المحامي، إصدار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، قرارًا بإخلاء سبيل «علا» ابنة القيادي الإسلامي، يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية، على ذمة القضية المتهمة فيها بالاشتراك مع آخرين بتمويل الإرهاب، والانضمام إلى جماعة إرهابية تقوم بإمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية، وقررت المحكمة تأجيل جلسة نظر تجديد حبس زوجها حسام خلف لتعذر حضوره من السجن، هو ما أكده شقيقها عبد الرحمن على حسابه الخاص.

يواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من