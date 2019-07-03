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وفاة إياكوكا منقذ «كرايسلر» عن عمر يناهز 94 عاما

تحرير:وكالات ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
لي إياكوكا
لي إياكوكا
أعلنت فيات كرايسلر، أن لي إياكوكا، التنفيذي صاحب الشخصية المرموقة في قطاع السيارات الذي أعطى أمريكا السيارة فورد موستانج ويعزى إليه إنقاذ كرايسلر من الإفلاس، قد توفي عن 94 عاما. وقالت ابنته ليا إياكوكا لصحيفة واشنطن بوست، إن والدها توفي أمس الثلاثاء، في منزله في بيل إير بولاية كاليفورنيا بسبب مضاعفات مرض باركنسون. وأصدرت شركة فيات كرايسلر بيانا قالت فيه، إنها «تشعر بالحزن لنبأ وفاة لي إياكوكا، لقد اضطلع بدور تاريخي في قيادة كرايسلر أثناء الأزمة وتحويلها إلى قوة منافسة حقيقية».
وتابع البيان: «كان أحد القادة العظماء لشركتنا ولقطاع السيارات ككل، كان له دور مؤثر ودؤوب على الساحة المحلية كرجل دولة في قطاع الأعمال وفاعل خير»، وفقًا لسكاي نيوز. وخلال نحو 5 عقود له في ديترويت بدأها لدى فورد موتور في 1946، تصدر ابن المهاجرين الإيطاليين أغلفة صحف ومجلات مثل تايم ونيوزويك
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تباين مؤشرات البورصة.. والرئيسي يتجاوز 14 ألف نقطة

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صراع شديد قائم منذ عشرات السنين، لم يكتب له النهاية حتى الآن، إنه الصراع بين الملاك والمستاجرين المتعاقدين بنظام قانون الإيجار القديم، حاولت الإدارات السياسية المتتالية إيجاد حلول له، إلا أنه يحمل بين طياته قرارات قد تشعل حربًا مجتمعية حامية، بين طرفي الصراع.. إلا أن مجلس النواب حاول حل الموضوع بشكل جزئي وتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشروط فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية، وتبقى الجزء الخاص بالوحدات السكنية.. وهو ما آثار طرفي الصراع.. فما هو موقف كلاً منهم؟
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ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات في التعاملات المسائية

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وزير الاتصالات: هذه القطاعات مسئولة عن التحول الرقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي ليس مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها؛ ولكنه مسئولية تشاركية بين كل قطاعات الدولة المختلفة لإنجاح عمليات التحول إلى المجتمع الرقمي؛ موضحا أنه يتم العمل من أجل تحقيق التحول إلى حكومة رقمية، والتي بدأت بتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات وهو الأمر الذي ساهم في تنقية قوائم دعم التموين وضمان وصوله لمستحقيه. جاء ذلك خلال كلمته في ندوة "الاقتصاد الرقمي.. الفرص والتحديات".
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بـ60 دولارا.. إطلاق موقع للحصول على تأشيرة دخول مصر

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أفغانستان.. اقتحام سجنين لطالبان وتحرير 47 شخصا

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أول تعليق من ترامب على اصطدام طائرة بمبنى في نيويورك

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اصتدام-طائرة

اصطدام طائرة بمبنى في مدينة نيويورك (فيديو وصور)

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، اصطدام طائرة هيليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن.? ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل أجواء مطيرة في نيويورك.? وأجلت السلطات عددا من الأشخاص من البناية المكونة من 54 طابقا. وفي 17 مايو الماضي، تحطمت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F-16 في مبنى تجاري بقاعدة مارتش الجوية، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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