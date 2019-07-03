وفاة إياكوكا منقذ «كرايسلر» عن عمر يناهز 94 عاما
تحرير:وكالات
٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
لي إياكوكا
أعلنت فيات كرايسلر، أن لي إياكوكا، التنفيذي صاحب الشخصية المرموقة في قطاع السيارات الذي أعطى أمريكا السيارة فورد موستانج ويعزى إليه إنقاذ كرايسلر من الإفلاس، قد توفي عن 94 عاما.
وقالت ابنته ليا إياكوكا لصحيفة واشنطن بوست، إن والدها توفي أمس الثلاثاء، في منزله في بيل إير بولاية كاليفورنيا بسبب مضاعفات مرض باركنسون.
وأصدرت شركة فيات كرايسلر بيانا قالت فيه، إنها «تشعر بالحزن لنبأ وفاة لي إياكوكا، لقد اضطلع بدور تاريخي في قيادة كرايسلر أثناء الأزمة وتحويلها إلى قوة منافسة حقيقية».
وتابع البيان: «كان أحد القادة العظماء لشركتنا ولقطاع السيارات ككل، كان له دور مؤثر ودؤوب على الساحة المحلية كرجل دولة في قطاع الأعمال وفاعل خير»، وفقًا لسكاي نيوز.
وخلال نحو 5 عقود له في ديترويت بدأها لدى فورد موتور في 1946، تصدر ابن المهاجرين الإيطاليين أغلفة صحف ومجلات مثل تايم ونيوزويك
وتابع البيان: «كان أحد القادة العظماء لشركتنا ولقطاع السيارات ككل، كان له دور مؤثر ودؤوب على الساحة المحلية كرجل دولة في قطاع الأعمال وفاعل خير»، وفقًا لسكاي نيوز.
وخلال نحو 5 عقود له في ديترويت بدأها لدى فورد موتور في 1946، تصدر ابن المهاجرين الإيطاليين أغلفة صحف ومجلات مثل تايم ونيوزويك ونيويورك تايمز وصنداي مجازين في تقارير وصفته بأنه رمز عصر السيارات الأمريكي.
ووصلت سيرته الذاتية إلى قوائم الكتب الأعلى مبيعا في منتصف الثمانينيات، كأحد أوائل الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين الذين يحققون شهرة جماهيرية.
حفر إياكوكا اسمه في تاريخ الأعمال عندما نجح في إنقاذ كرايسلر، التي أصبحت الآن جزءا من شركة فيات كرايسلر، من الانهيار في 1980، حيث حشد الدعم في الكونجرس الأمريكي للحصول على قروض بضمانات اتحادية بقيمة 1.2 مليار دولار.