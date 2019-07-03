عمره 5 آلاف سنة.. شبح «التراخوما» يطارد سكان المنيا

عرفه المصريون في العصر الحديث خلال الحملة الفرنسية أثر إصابة العديد من جنود الاحتلال ليعود للظهور من جديد خلال العام الجاري في 3 مراكز بمحافظة المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

صورة أرشيفية

لم يكن الأمر بالشيء العابر، الحدث جلل، الخبر انتشر كالنار في الهشيم، يجوب أزقة وشوارع عروس الصعيد مثل سرعة البرق وسط حالة من الفزع الشديد لدى صدمة انتشار مرض التراخوما والمعروف بـ"الرمد الحبيبي" وارتفاع حالات الإصابة به بين أهالي ثلاثة مراكز هي (مطاي، أبو قرقاص، ديرمواس) في محافظة المنيا، بينما تتدفق أسئلة في مخيلة الجميع تلوح غالبيتها في الأفق، تبحث عن إجابات قاطعة مع تناقل البعض معلومات طبية تفيد بأن ذلك الخطر الوشيك يتسبب في فقدان البصر وينتقل عن طريق العدوى.

مرض التراخوما ليس حديث الظهور، يعود اكتشافه إلى آلاف السنوات، وينتشر في كثير من دول العالم، لكن سجل تراجعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، ويعد عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والخصوصية في استخدام الأدوات الشخصية من أهم أسباب الإصابة، وفق مصدر طبي متخصص في "طب العيون". بدوره يقول الدكتور أحمد مدين،