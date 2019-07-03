عمره 5 آلاف سنة.. شبح «التراخوما» يطارد سكان المنيا

عرفه المصريون في العصر الحديث خلال الحملة الفرنسية أثر إصابة العديد من جنود الاحتلال ليعود للظهور من جديد خلال العام الجاري في 3 مراكز بمحافظة المنيا
لم يكن الأمر بالشيء العابر، الحدث جلل، الخبر انتشر كالنار في الهشيم، يجوب أزقة وشوارع عروس الصعيد مثل سرعة البرق وسط حالة من الفزع الشديد لدى صدمة انتشار مرض التراخوما والمعروف بـ"الرمد الحبيبي" وارتفاع حالات الإصابة به بين أهالي ثلاثة مراكز هي (مطاي، أبو قرقاص، ديرمواس) في محافظة المنيا، بينما تتدفق أسئلة في مخيلة الجميع تلوح غالبيتها في الأفق، تبحث عن إجابات قاطعة مع تناقل البعض معلومات طبية تفيد بأن ذلك الخطر الوشيك يتسبب في فقدان البصر وينتقل عن طريق العدوى.
مرض التراخوما ليس حديث الظهور، يعود اكتشافه إلى آلاف السنوات، وينتشر في كثير من دول العالم، لكن سجل تراجعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، ويعد عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والخصوصية في استخدام الأدوات الشخصية من أهم أسباب الإصابة، وفق مصدر طبي متخصص في "طب العيون".
بدوره يقول الدكتور أحمد مدين،
مرض التراخوما ليس حديث الظهور، يعود اكتشافه إلى آلاف السنوات، وينتشر في كثير من دول العالم، لكن سجل تراجعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، ويعد عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والخصوصية في استخدام الأدوات الشخصية من أهم أسباب الإصابة، وفق مصدر طبي متخصص في "طب العيون".
بدوره يقول الدكتور أحمد مدين، مشرف طب العيون في مديرية صحة المنيا، إن "التراخوما" ميكروب مزمن يصيب بطانة الجفن والقرنية، تنتج عنه مضاعفات كالتفات حافة الجفن والرموش للداخل واحتكاكها بالقرنية ومن ثم فقد الإبصار.
ويضيف "مدين" في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن نسبة الإصابة بالتراخوما انخفضت بشكل كبير، إذ تتراوح ما بين 10 - 20% مقارنة بالعام الماضي حيث سجلت 90%، موضحا أن المرض مشكلة عالمية.
في الوقت نفسه تبنت منظمة الصحة العالمية محاربة "التراخوما" والقضاء عليه، وذلك باستهدافها بعض البؤر التي يُرجح فيها انتشار حالات الإصابة بالمرض، وخاصة المناطق الأكثر فقرًا.
حسب مسؤول طب العيون محافظة المنيا تم رصد انتشار حالات إصابة بالمرض في مراكز "مطاي، أبوقرقاص، ديرمواس"، وتراوحت نسبة الإصابة فيها ما بين 10 إلى 20%.
ويتم صرف العقاير الطبية لقاطني المركز بالكامل حرصا على سلامتهم، على أن يُجرى مسح شامل مرة أخرى عقب مرور 6 أشهر؛ للتأكد من القضاء على المرض.
وعن أعراض المرض، يشير أحمد مدين إلى أنها تتمثل في احمرار خفيف في العين، وعدم القدرة على فتح العين، إضافة إلى الفحوصات التي يكون لها عامل مهم في اكتشاف المرض، لافتا إلى أن العدوى تأتي عن طريق التلامس بالأيدي، واستخدام الأدوات الشخصية، والذباب، مشددا على أهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية "غسيل الأيدي والوجه ومقاومة الذباب وعدم تشارك الأدوات الشخصية".
ويؤكد مشرف طب العيون بمديرية الصحة بالمنيا أن "التراخوما" يعود ظهوره إلى ما قبل الميلاد، وعُثر على برديات أثرية تفيد باكتشافه قبل 3 آلاف سنة قبل الميلاد، وسجل ظهورا قويا خلال الحملة الفرنسية على مصر عندما أُصيب عدد كبير من جنود الاحتلال الفرنسي.
وأعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا عن إجراء مسح لمرض الرمد الحبيبي بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية المعنية، وثُبت وجود نسب عالية من الإصابة بالمرض في مراكز مطاي وأبوقرقاص وديرمواس.
وتوضح الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه سيتم بدء تدريب الفرق الإشرافية -وعددهم 33 طبيبًا- على كيفية التعامل مع المرض وعلاج المصابين بالعقار اللازم وفقًا للضوابط الصحية المتبعة، مضيفة أنه جرى توفير عقار مرض "الرمد الحبيبي" بمخازن الإدارة الصحية في مركز مطاي لسرعة صرفها لأي حالات إصابة، ومنع انتشار العدوى حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم.
وتشير وكيل وزارة الصحة بالمنيا إلى أنه جرى حصر الحالات الماصبة بالمرض، وتدريب أطباء العيون بالمحافظة على الجراحة المعتمدة بمنظمة الصحة العالمية لعلاجها فضلا عن صرف مضاد حيوي لسكان المراكز الثلاثة الذي ينشط فيها المرض وترتفع احتمالية انتشار العدوى فيها.