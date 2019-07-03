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عمره 5 آلاف سنة.. شبح «التراخوما» يطارد سكان المنيا

عرفه المصريون في العصر الحديث خلال الحملة الفرنسية أثر إصابة العديد من جنود الاحتلال ليعود للظهور من جديد خلال العام الجاري في 3 مراكز بمحافظة المنيا
تحرير:محمد الزهراوي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لم يكن الأمر بالشيء العابر، الحدث جلل، الخبر انتشر كالنار في الهشيم، يجوب أزقة وشوارع عروس الصعيد مثل سرعة البرق وسط حالة من الفزع الشديد لدى صدمة انتشار مرض التراخوما والمعروف بـ"الرمد الحبيبي" وارتفاع حالات الإصابة به بين أهالي ثلاثة مراكز هي (مطاي، أبو قرقاص، ديرمواس) في محافظة المنيا، بينما تتدفق أسئلة في مخيلة الجميع تلوح غالبيتها في الأفق، تبحث عن إجابات قاطعة مع تناقل البعض معلومات طبية تفيد بأن ذلك الخطر الوشيك يتسبب في فقدان البصر وينتقل عن طريق العدوى.
مرض التراخوما ليس حديث الظهور، يعود اكتشافه إلى آلاف السنوات، وينتشر في كثير من دول العالم، لكن سجل تراجعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، ويعد عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والخصوصية في استخدام الأدوات الشخصية من أهم أسباب الإصابة، وفق مصدر طبي متخصص في "طب العيون". بدوره يقول الدكتور أحمد مدين،
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هلال

الإفتاء تعلن أول أيام شهر «ذو القعدة»

أعلنت دار الإفتاء، أن غدًا الخميس، هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية. وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها استطلعت هلال شهرِ ذي القعدة بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، 3 يوليو، وتأكد لديها أن غدا الخميس، هو أول أيام شهر ذي القعدة. وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية برعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، كشف عن أن هلال ذو القعدة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 16 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم أمس الثلاثاء 2 يوليو وهو اليوم السابق ليوم الرؤية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم»: فتح باب التقديم للمدرسة النووية في الضبعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية "بمدينة الضبعة – محافظة مطروح" للعام الدراسى 2019/2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في الفترة من 1 إلى 15 يوليو 2019. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة حول تنمية مجال الطاقة النووية بمصر، وسعي وزارة التربية والتعليم نحو إعداد فنيين متخصصين ومؤهلين للعمل بمجال الطاقة النووية عن طريق إطلاق أول مدرسة فنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمصر فى مدينة الضبعة بمطروح.
مبانى-قديمة-قانون-الايجار-القديم

تعديلات «الإيجار القديم».. إنصاف للمالك أم ظلم للمستأجر؟

العلاقة بين الملاك والمستأجرين المتعاقدين بنظام قانون الإيجار القديم، عنوان عريض لصراع شديد قائم منذ عشرات السنين، لم يكتب له النهاية حتى الآن، رغم محاولات لم تتوقف من الإدارات السياسية المتتالية لإيجاد حلول له، لكن الخروج من الأزمة يقود إلى قرارات قد تشعل حربًا مجتمعية حامية، بين طرفي الصراع.. ومع ذلك حاول مجلس النواب حل الموضوع بشكل جزئي، وتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشروط فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية، وتبقى الجزء الخاص بالوحدات السكنية.. وهو ما آثار طرفي الصراع.
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البابا يستقبل رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، ماريا فرناندا اسبينوزا، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ووفدا رفيع المستوى من الأمم المتحدة، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأربعاء، التي قالت: «لقد كان شرفًا وامتيازا أن ألتقي بقداسة البابا تواضروس، أعلى ممثل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وكانت زيارتي لمناقشة الحاجة إلى إجراء محادثة جادة لتعزيز الجهود بين المجتمعات المسالمة وتبادل الحديث حول الاهتمام المشترك بشأن التزايد المؤسف للتطرف العنيف وعدم التسامح والعنف على أساس الدين والمعتقد».
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فحص-العين-مرض-التراخوما

تصيب بالعمى.. إجراءات لمكافحة «التراخوما» بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، أنه جرى عمل مسح لمرض الرمد الحبيبي "التراخوما" بالمحافظة، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية المعنية، وقد أسفر المسح عن وجود نسب عالية من الإصابة بمرض الرمد الحبيبي بمراكز مطاى وأبو قرقاص ودير مواس. وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات لها اليوم، إنه سيتم غدًا الأربعاء بدء تدريب الفرق الإشرافية وعددهم 33 طبيبًا على كيفية التعامل مع المرض وعلاج المصابين بالعقار اللازم وفقاً للضوابط الصحية المتبعة.
تصادم

حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة.. وإصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص "تمناية" وأخرى نصف نقل على طريق أبو المطامير، الكيلو 71 الصحراوى، حيث قطعت السيارة "نصف نقل" الطريق على الأخرى، ما أدى إلى حدوث التصادم، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها.
جثة (4)

فئران تأكل الجثث.. حقيقة ما يحدث في مشرحة بني مزار

حالة من الغضب تسيطر على أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا؛ بسبب عدم استكمال بناء المستشفى العام بعد إزالتها قبل ثلاثة أعوام من الآن، مؤكدين أنه فور هدم مبنى المستشفى لإعادة بناءه وتطويرها، تم تخصيص مستشفى الشيخ فضل لتكون بديلا عنها، وعلى الرغم من مرور ما يقرب نحو 3 سنوات على الهدم؛ إلّا أن المبنى الجديد لم يرى النور حتى الآن، وتحولت إلى حفر مملوءة بالمياه، كما صدر قرار من النيابة العامة بغلق مشرحة المستشفى التي لم يشملها قرار الإزالة، بسبب حالة الإهمال التي كانت عليها وتعرض جثث الموتى للخطر بسبب الفئران.
وزيرة-الصحة

«تعدي الفئران على الموتى» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم عادل بدوي النائب عن دائرة بني مزار بالمنيا، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن انتشار فئران تتعدى على جثامين الموتى بمشرحة بني مزار، وجاء في طلب الإحاطة أن المستشفى تم إزالته منذ 3 سنوات ولم يتم البدء العمل فيها حتى الآن، وكان هناك مشرحة لحفظ الجثث بها إلا أنه تم إهمالها وامتلئت بالقوارض التي تعتدي على جثث الموتى مما أدى إلى صدور قرار من النيابة العامة باغلاق المشرحة ونثل الجثث للمعاينة إلى مركز مغاغة مما حمل الاهالي المشقة في نقل الجثة من مركز لآخر، ما تسبب في المتاعب والمشقة على أهالي وأقارب المتوفين.
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