« 3 يوليو».. يوم كتب نهاية الإخوان وانتصار المصريين

بيان 3 يوليو.. خطاب مدته 45 دقيقة سطر فيه المصريون والقوات المسلحة خارطة الطريق لإنقاذ الدولة المصرية من حكم المرشد وجماعته التي حاولت طمس هوية الدولة المصرية المدنية

تحرير:باهر القاضى ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

لم يكن 3 يوليو يوما عاديا فى تاريخ مصر المعاصر، بل شكّل هذا اليوم علامة فارقة فى مسيرة الدولة المصرية، إذ خرج الملايين فى ميادين مصر المحروسة منتظرين ذلك الخطاب، الذى طالت مدته لـ45 دقيقة، فى حضور ممثلين عن كل مؤسسات الدولة. ولم يكن ذلك الخطاب التاريخي محل ترقب وانتظار الشعب المصرى فقط، بل شكل حالة من الترقب الشديد لدى كل موازين القوى الدولية، وذلك نظرا للأحداث الدامية التى واجهت نشوب ثورة الثلاثين من يونيو بين أنصار الإخوان والشعب المصرى الرافض بقاء تلك الجماعة المحظورة فى السلطة.

حركة تمرد في البداية كانت حركة تمرد، التى كان لها دور كبير فى الوقوف على إرادة الشعب فى كل محافظات الجمهورية، بتوزيع استبيان على المواطنين فى المحافظات بموقفهم من حكم الإخوان، والذى جاء بالرفض التام لبقاء تلك الجماعة فى الحكم، الأمر الذى جعل الإخوان ينظرون إلى الحركة على أنها العدو الذى يهدد عرش الجماعة،

حركة تمرد

في البداية كانت حركة تمرد، التى كان لها دور كبير فى الوقوف على إرادة الشعب فى كل محافظات الجمهورية، بتوزيع استبيان على المواطنين فى المحافظات بموقفهم من حكم الإخوان، والذى جاء بالرفض التام لبقاء تلك الجماعة فى الحكم، الأمر الذى جعل الإخوان ينظرون إلى الحركة على أنها العدو الذى يهدد عرش الجماعة، إلا أنه بإصرار القائمين على الحركة والإرادة الشعبية بتوقيع الملايين على الاستبيان، نجحت تمرد فى إعلان العصيان والتمرد على حكم الإخوان وقتئذ.

الملايين من المصريين انتفضوا فى ثورة شعبية فى 30 يونيو، تلك الثورة التى خرجت من رحم ثورة 25 يناير، ورفعت العديد من الشعارات والهتافات، منها "يرحل حكم المرشد"، جابت كل شوارع وميادين الجمهورية، الأمر الذى ألزم القوات المسلحة المصرية أن تحقق رغبة الملايين وتنزل للشوارع لحماية المواطنين ومؤسسات الدولة، وذلك عقب أعمال الشغب والعنف من قبَل أنصار الإخوان الرافضين ثورة 30 يونيو.

وعقب نجاح ثورة الثلاثين من يونيو، وخروج مطالبها للنور بالتحام الجيش مع الشعب، شهدت الساعات ما بين 30 يونيو ومساء 3 يوليو، العديد من حالات الترقب والانتظار، ليس على المستوى الداخلي فحسب، بل على مستوى العالم بأسره، فانتظر الشعب والعالم أجمع ما ستسفر عنه القوات المسلحة، وذلك لإنهاء حالات الصدام بين أطياف المجتمع بعضه بعضا.

وأمام ثورة الشعب على حكم الإخوان، لجأ محمد مرسى، رئيس البلاد آنذاك، إلى الخروج على الشعب فى خطاب لم يلق قبول الشارع المصرى، الذى جدد مطالبه برحيل الإخوان عن سدة الحكم، فدعت حركة تمرد الإخوان إلى التنحي ومغادرة القصر قبل انتهاء مهلة الجيش المحددة بـ48 ساعة.

قرارات 3 يوليو

دارت خارطة مطالب وقرارات ذلك الخطاب التاريخى، الذى حمل نهاية حكم الإخوان، في إطار تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، فضلا عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

ونص البيان على أن تكون لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة، تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.

وكذلك مناشدة المحكمة الدستورية العليا سرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، ووضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين وفي مواقع السلطة التنفيذية المختلفة، على أن تُشكل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.



وتحل اليوم الأربعاء، الذكرى السادسة لخطاب 3 يوليو، الذى جاء نتيجة نزول الملايين للشوارع فى مصر، لإنهاء حكم الإخوان، والذى تسبب فى الكثير من الأزمات فى حق المصريين، الأمر الذى دفع الكثير من المحللين السياسيين ورجال الفكر والدين إلى النظر إلى خطاب 3 يوليو على أنه طوق نجاة للوطن والشعب من ويلات الحروب الأهلية والانقسامات، الأمر الذى جعل هذا اليوم التاريخي محفورا فى أذهان ملايين المصريين.

بيان بمنزلة خارطة طريق

«التحرير» تستعرض خلال الذكرى السادسة لذلك الخطاب، عددا من آراء السياسيين والمحللين في بيان 3 يوليو، فأكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن بيان 3 يوليو لم يكن مجرد خطاب بالمعنى العادى، بل كان بمنزلة إعلان خارطة طريق للدولة المصرية لرسم ملامح الدولة المصرية للفترة التى أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو.

وأضاف طارق فهمى لـ«التحرير»، أن خارطة الطريق لم تقصِ أحدا، بما فى ذلك جماعة الإخوان المحظورة، بل تمت دعوة رموز الإخوان وحزب الحرية والعدالة للعمل معا تحت مظلة الدولة المصرية، الأمر الذى جعل بيان 3 يوليو بمنزلة مسار سياسي للدولة المصرية، وبرهن على تلاحم الجيش وأطياف الشعب.

وتابع أن بيان 3 يوليو حدد مهام كل مؤسسات الدولة من أجل إعادة بناء الوطن بمشاركة جميع أبنائه، وذلك فى حضور ممثلين ورموز من كل مؤسسات الدولة، وفى مقدمتهم الأزهر والكنيسة المصرية، فكان بمنزلة الخريطة التى جمعت كل مطالب المجتمع للعمل عليها من أجل خروجها للنور، وأول تلك المطالب كان استعادة البلاد من حكم الإخوان، والعودة إلى مدنية الدولة.

وأشار فهمى إلى أن خطاب 3 يوليو أنقذ البلاد من الدخول فى حرب أهلية، وحافظ على كل مؤسسات الدولة وأبنائها بالاصطفاف خلف الإرادة الشعبية لرحيل الإخوان عن الحكم.