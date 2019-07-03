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« 3 يوليو».. يوم كتب نهاية الإخوان وانتصار المصريين

بيان 3 يوليو.. خطاب مدته 45 دقيقة سطر فيه المصريون والقوات المسلحة خارطة الطريق لإنقاذ الدولة المصرية من حكم المرشد وجماعته التي حاولت طمس هوية الدولة المصرية المدنية
تحرير:باهر القاضى ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
لم يكن 3 يوليو يوما عاديا فى تاريخ مصر المعاصر، بل شكّل هذا اليوم علامة فارقة فى مسيرة الدولة المصرية، إذ خرج الملايين فى ميادين مصر المحروسة منتظرين ذلك الخطاب، الذى طالت مدته لـ45 دقيقة، فى حضور ممثلين عن كل مؤسسات الدولة. ولم يكن ذلك الخطاب التاريخي محل ترقب وانتظار الشعب المصرى فقط، بل شكل حالة من الترقب الشديد لدى كل موازين القوى الدولية، وذلك نظرا للأحداث الدامية التى واجهت نشوب ثورة الثلاثين من يونيو بين أنصار الإخوان والشعب المصرى الرافض بقاء تلك الجماعة المحظورة فى السلطة.
حركة تمرد في البداية كانت حركة تمرد، التى كان لها دور كبير فى الوقوف على إرادة الشعب فى كل محافظات الجمهورية، بتوزيع استبيان على المواطنين فى المحافظات بموقفهم من حكم الإخوان، والذى جاء بالرفض التام لبقاء تلك الجماعة فى الحكم، الأمر الذى جعل الإخوان ينظرون إلى الحركة على أنها العدو الذى يهدد عرش الجماعة،
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مصطفى الفقي

الفقي من برلمان بريطانيا: دولتكم تسمح بالتحريض ضد مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن بريطانيا لا تتفهم أحيانا حقيقة الأوضاع في مصر، وتسمح بقيام بعض عناصر جماعة الإخوان بالتحريض ضد الدولة المصرية، مبديًا دهشته من توقف الطيران البريطاني عن السفر إلى شرم الشيخ منذ ثلاث سنوات، رغم أن شركات الطيران الكبرى، شرقًا وغربًا، تطير إلى هذه المدينة بانتظام، جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها في قاعة ملحقة بالبهو الرئيسي للبرلمان البريطاني، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي العموم واللوردات بدعوة من الجمعية البرلمانية البريطانية للشرق الأوسط.
مجلس-النواب

بسبب «سن المعاش».. هل يرفض البرلمان قانون الحكومة؟

توافق في الآراء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان في ما يخص القانون الجديد الخاص بالتأمينات والمعاشات، ولكن هذا التوافق لم يكن تاما على كل النقاط المتعلقة بمشروع القانون، واختلف النواب مع المادة الخاصة برفع سن المعاش من 60 إلى 65 سنة تدريجيا. ونصت المادة الخاصة بسن المعاش في مشروع القانون على رفع سن المعاش؛ لمعالجة العجز المالى والإكتواري فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.
بيان-السيسي (1)

بيان 3 يوليو.. السيسي يرسم طريق مصر (النص الكامل)

في 3 يوليو عام 2013، امتلأت شوارع وميادين المحافظات بملايين المتظاهرين الرافضين استمرار حكم الإخوان، والمطالبين بإسقاط رئيسهم محمد مرسي العياط، وسط حالة من الترقب والقلق خوفا من المصير المقبل على الشعب والبلاد، بعد خطبة مخيبة للآمال ألقاها مرسي في مساء 2 يوليو، ورفض خلالها الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا تمسكه بما وصفه بـ"الشرعية" ورددها خلال الخطبة عشرات المرات، فلم يجد المواطنون أمامهم من مفر سوى الاستغاثة بالقوات المسلحة لإنقاذهم من المجهول، وهو الرهان الدائم الذي يعوّل عليه الشعب ولا يخذلهم.
مبانى-قديمة-قانون-الايجار-القديم

آلاف العيادات والصيدليات مهددة بـسبب الإيجار القديم

مر شهران حتى الآن على إحالة الحكومة مشروع قانون «الإيجارات القديمة» بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية إلى مجلس النواب، شهدت هذه الفترة العديد من جلسات المناقشة الساخنة، داخل أروقة البرلمان، أسفرت عن العديد من النقاط الخلافية بين لجنة الإسكان والجهات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون، مثل الأطباء أصحاب العيادات الخاصة والصيادلة، المهددين بالطرد من عياداتهم وصيدلياتهم بموجب المادة الرابعة من القانون، والتى تنص على إخلاء العين بشكل فوري عقب انتهاء المدة المحددة، والذين أكدوا أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فيه ظلم كبير لهم.
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بيان-السيسي (1)

بيان 3 يوليو.. السيسي يرسم طريق مصر (النص الكامل)

في 3 يوليو عام 2013، امتلأت شوارع وميادين المحافظات بملايين المتظاهرين الرافضين استمرار حكم الإخوان، والمطالبين بإسقاط رئيسهم محمد مرسي العياط، وسط حالة من الترقب والقلق خوفا من المصير المقبل على الشعب والبلاد، بعد خطبة مخيبة للآمال ألقاها مرسي في مساء 2 يوليو، ورفض خلالها الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا تمسكه بما وصفه بـ"الشرعية" ورددها خلال الخطبة عشرات المرات، فلم يجد المواطنون أمامهم من مفر سوى الاستغاثة بالقوات المسلحة لإنقاذهم من المجهول، وهو الرهان الدائم الذي يعوّل عليه الشعب ولا يخذلهم.
مجلس-النواب

نواب: 30 يونيو نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة

قال أعضاء بمجلس النواب إن ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين، وأن الجيش المصري وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام، ومخططات تزييف الوعي، واصفين 30 يونيو بأنها مثلت نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة. وصرح النائب خالد مشهور، بأن فترة حكم الإخوان لمصر كانت مهددة لبقاء الدولة، بل وأنذرت بتقسيمها وشرذمتها وهو ما لم يرضاه الشعب، وثار وانتفض لاستعادة وطنه من جماعة إرهابية خيرتنا بينهم وبين الحرق والتخريب والدمار.
عبد الفتاح السيسى (5)

الكنيسة الكاثوليكية: نصلي من أجل السيسي

اجتمع، اليوم الجمعة، آباء السينودس الكاثوليك، وأصدروا بيانا عقب اجتماعهم، جددوا فيه شكرهم إلى الله على العلاقات المسكونية بين الكنائس في مصر، ما يعد رسالة واضحة عن المحبة الإنجيلية لكل المؤمنين، مقدمين التهنئة لكل الشعب المسيحي بمناسبة حلول عيد الروح القدس. ومن جانبه، قال سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، إنهم يصلون من أجل مصر، وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل معاونيه، ليعطيهم الله القوة والقدرة على مواصلة جهود التنمية في كل ربوع البلاد.
هاني-عازر (2)

هاني عازر: أهدي وسام الاستحقاق إلى الشعب المصري

أعرب الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي الرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، اليوم الجمعة، عن سعادته بتكريم ألمانيا له بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا، مؤكدا أن وسام الاستحقاق الذي كرم به اليوم من ألمانيا هو وسام استحقاق لبلاده وللشعب المصري، موجها شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، الذي هنأه هاتفيا، وبدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا، وخالد طه القنصل العام المصري في فرانكفورت، الذين شاركوه اليوم فرحته.
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