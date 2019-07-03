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وزير الاتصالات: هذه القطاعات مسئولة عن التحول الرقمي

نظم مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ندوة بحضور الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والمهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري
تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي ليس مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها؛ ولكنه مسئولية تشاركية بين كل قطاعات الدولة المختلفة لإنجاح عمليات التحول إلى المجتمع الرقمي؛ موضحا أنه يتم العمل من أجل تحقيق التحول إلى حكومة رقمية، والتي بدأت بتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات وهو الأمر الذي ساهم في تنقية قوائم دعم التموين وضمان وصوله لمستحقيه. جاء ذلك خلال كلمته في ندوة "الاقتصاد الرقمي.. الفرص والتحديات".
ونظم الندوة مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، وعدد من الوزراء السابقين. وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم العمل على تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة
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اسعار-الذهب-دهب (3)

ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات في التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 3جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1426 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار، وكانت أسعار الذهب صباح اليوم سجلت ارتفاع 5 جنيهات مقارنة بأمس.
بورصة (2)

خسرت 60مليارا| أسباب تراجع البورصة خلال الربع الثاني

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.3% ليصل إلى مستوى 14100.74 نقطة، بالمقارنة بـ16349 نقطة نهاية الربع الثاني من 2018، وفقا لما جاء في التقرير ربع السنوي الصادر عن البورصة المصرية. وتراجع رأس المال السوقي بمقدار 7.4% ليصل إلى 756.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني خاسرًا نحو 60.4 مليار جنيه. بينما هبط إجمالي قيمة التداولات إلى 50.8 مليار جنيه، بالمقارنة بـ82.6 مليار جنيه في الربع الأول من 2019 و91.9 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الماضي.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

المالية: هذه الفئات محرومة من العلاوة والحافز الشهري

حددت وزارة المالية 4 فئات من العاملين بالدولة لا يجوز لهم مؤقتا صرف العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر مؤخرًا، أو الحافز الشهري بقيمة مقطوعة 150 جنيها لكل العاملين سواء الخاضعين للقانون أو غير الخاضعين. وقالت وزارة المالية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري، للعاملين المستحقين الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

الفئات والشروط.. قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة

قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بالقانون، والحافز الشهري للموظفين والعاملين بمؤسسات الدولة المصرية، مؤكدًا أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون أول يوليو 2019 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

الاتصالات: 1.5 مليار جنيه تكلفة ميكنة التأمين الصحى

كشفت وزارة الاتصالات، أن مشروع التأمين الصحى الشامل واحد من أصعب المشروعات التى أقدمت عليها الدولة، وهناك إصرار على نجاح المنظومة التى تتناغم فى تنفيذها كل وزارات الدولة. وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن ميكنة المشروع تضمنت أكثر من 7 محاور، منها البنية المعلوماتية وشبكات فائقة السرعة، وجارٍ بناء المنظومة التأمينية للمعلومات الخاصة بالمواطنين بجانب تسكين المنتفعين بالمنظومة فى الوحدات السكنية الأقرب لمسكنهم وعملهم بجانب محور التدريب والتوعية للعاملين بالمنظومة ومحور ميكنة المستشفيات وميكنة التسويات والمعاملات المالية.
القوات-المسلحة-تنظم-دورة-تدريبية

القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية لـ537 من ذوى القدرات الخاصة بالصعيد

داخل مركز نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة بأسيوط، وبالتوافق مع البروتوكول الموقع مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية إعداد وتأهيل 537 فردا من ذوى القدرات الخاصة من أبناء محافظات الصعيد فى مجال تكنولوجيا المعلومات والحواسب الآلية. وفي ضوء توجيهات وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة باستمرار جهود القوات المسلحة فى دعم خطط التنمية الثقافية والاجتماعية فى صعيد مصر، وإيلاء أهمية قصوى لذوى القدرات الخاصة والاستفادة من طاقتهم وقدراتهم الخلاقة تم تمكين عدد من الخريجين للحصول على فرص عمل بالعديد من الشركات ومؤسسات القطاع المدنى فى صعيد مصر.
أحمد-ناحي-رئيس-شركة-مصاري ‎

محمد ناجي: 20 مليون عميل لخدمات مصاري في 70 ألف منفذ

أجرت شركة مصارى تجربة خاصية قبول كارت المدفوعات من خلال أحدث ماكيناتها أمام المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في أكبر معرض للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية في شمال إفريقيا Seamless North Africa 2019، وهو المعرض والمؤتمر الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وقال محمد ناجي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصاري إن رئيس الوزراء أبدى إعجابه بحلول مصاري التي تدعم اتجاه الدولة نحو الشمول المالي والمجتمع اللا نقدي.
مجلس-إدارة-اتحاد-البريد-الافريقي-الشامل-ببوركينا-فاسو (2)

الصغير: مصر تستعيد دورها الريادي في الخدمات البريدية

يشارك البريد المصري في أعمال الدورة الـ38 لمجلس إدارة اتحاد البريد الإفريقي الشامل بالعاصمة البوركينية واجادوجو بوفد رفيع المستوي برئاسة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2019. قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري والنائب الاول لرئيس مجلس إدارة اتحاد البريد الإفريقي أن هذه الاجتماعات تتميز بأهمية كبري حيث إنها ستتناول العديد من الموضوعات التي تخص مستقبل العمل البريدي بأفريقيا مثل وضع خطط تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي بالإدارات البريدية الإفريقية.
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