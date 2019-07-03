ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات في التعاملات المسائية

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 3جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1426 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار، وكانت أسعار الذهب صباح اليوم سجلت ارتفاع 5 جنيهات مقارنة بأمس.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي: عيار 21: 653 جنيهًا.عيار 24: 746 جنيهًا.عيار 18: 560 جنيهًا.عيار 14: 436 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5220 جنيها.سعر الأوقية: 1426 دولارًا. اقرأ أيضا: شعبة الذهب: انتعاشة في المبيعات مع موسم عيد الفطروارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل