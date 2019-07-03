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ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات في التعاملات المسائية

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
الذهب
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 3جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1426 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار، وكانت أسعار الذهب صباح اليوم سجلت ارتفاع 5 جنيهات مقارنة بأمس.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي: عيار 21: 653 جنيهًا.عيار 24: 746 جنيهًا.عيار 18: 560 جنيهًا.عيار 14: 436 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5220 جنيها.سعر الأوقية: 1426 دولارًا. اقرأ أيضا: شعبة الذهب: انتعاشة في المبيعات مع موسم عيد الفطروارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل
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وزير-عمرو-طلعت الاتصالات-في-الغرفة الكندية ‎ (1)

وزير الاتصالات: هذه القطاعات مسئولة عن التحول الرقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي ليس مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها؛ ولكنه مسئولية تشاركية بين كل قطاعات الدولة المختلفة لإنجاح عمليات التحول إلى المجتمع الرقمي؛ موضحا أنه يتم العمل من أجل تحقيق التحول إلى حكومة رقمية، والتي بدأت بتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات وهو الأمر الذي ساهم في تنقية قوائم دعم التموين وضمان وصوله لمستحقيه. جاء ذلك خلال كلمته في ندوة "الاقتصاد الرقمي.. الفرص والتحديات".
بورصة (2)

خسرت 60مليارا| أسباب تراجع البورصة خلال الربع الثاني

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.3% ليصل إلى مستوى 14100.74 نقطة، بالمقارنة بـ16349 نقطة نهاية الربع الثاني من 2018، وفقا لما جاء في التقرير ربع السنوي الصادر عن البورصة المصرية. وتراجع رأس المال السوقي بمقدار 7.4% ليصل إلى 756.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني خاسرًا نحو 60.4 مليار جنيه. بينما هبط إجمالي قيمة التداولات إلى 50.8 مليار جنيه، بالمقارنة بـ82.6 مليار جنيه في الربع الأول من 2019 و91.9 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الماضي.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

المالية: هذه الفئات محرومة من العلاوة والحافز الشهري

حددت وزارة المالية 4 فئات من العاملين بالدولة لا يجوز لهم مؤقتا صرف العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر مؤخرًا، أو الحافز الشهري بقيمة مقطوعة 150 جنيها لكل العاملين سواء الخاضعين للقانون أو غير الخاضعين. وقالت وزارة المالية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري، للعاملين المستحقين الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

الفئات والشروط.. قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة

قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بالقانون، والحافز الشهري للموظفين والعاملين بمؤسسات الدولة المصرية، مؤكدًا أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون أول يوليو 2019 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019.
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الذهب (2)

الذهب ينخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 646 جنيه

بعد استقراره في الجلسات الصباحية اليوم السبت، سجل الذهب تراجعًا بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد في التعاملات المسائية اليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 646 جنيهًا مقابل 650 جنيهًا بالأمس، وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 553 جنيهًا، وعيار 24 إلى 739 جنيهًا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري».وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019
الذهب (2)

الذهب يواصل تراجعه.. وعيار 21 يسجل 650 جنيها

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، لينخفض سعر الجرام بحوالي 2 جنيه، وذلك نتيجة تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1406 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

16 جنيها زيادة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يصل لـ647

قفزت أسعار الذهب، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بنحو 16 جنيها للجرام الواحد. وارتفع سعر جرم الذهب عيار "21" إلى 647 جنيها مقابل 631 جنيها بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، بحسب نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة. وعزا نجيب في تصريحات لـ"التحرير"، القفزة الكبيرة في أسعار الذهب محليا إلى ارتفاع سعر الذهب العالمي. وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 555 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 739 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5176 جنيها.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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