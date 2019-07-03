ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات في التعاملات المسائية
تحرير:التحرير
٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 3جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1426 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار، وكانت أسعار الذهب صباح اليوم سجلت ارتفاع 5 جنيهات مقارنة بأمس.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي: عيار 21: 653 جنيهًا.عيار 24: 746 جنيهًا.عيار 18: 560 جنيهًا.عيار 14: 436 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5220 جنيها.سعر الأوقية: 1426 دولارًا. اقرأ أيضا: شعبة الذهب: انتعاشة في المبيعات مع موسم عيد الفطروارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي:
عيار 21: 653 جنيهًا.
عيار 24: 746 جنيهًا.
عيار 18: 560 جنيهًا.
عيار 14: 436 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5220 جنيها.
سعر الأوقية: 1426 دولارًا. اقرأ أيضا: شعبة الذهب: انتعاشة في المبيعات مع موسم عيد الفطر
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، بزيادة بلغت نحو 21 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.