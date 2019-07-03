اليابان وسنغافورة تتصدران قائمة أقوى جوازات السفر

تعد قائمة Henley & Partner واحدة من العديد من الفهارس التي أنشأتها الشركات المالية لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقًا للوصول الذي توفره لمواطنيها.
جاءت ثلاثة دول آسيوية على صادرة قوائم جوازات السفر الأكثر قوة لعام 2019.
الآن، ونحن ندخل النصف الثاني من عام 2019 ، احتفظت اليابان وسنغافورة بمركزهما كأكثر جوازات السفر ودية في العالم، مع احتلال كوريا الجنوبية للمركز الثاني، حسب مؤشر هنلي لجوازات السفر "Henley Passport Index" ، الذي يقيس بشكل دوري إمكانية الوصول إلى وثيقة سفر كل دولة.
تصدرت جوازات سفر سنغافورة واليابان التصنيف العالمي، حيث نالتا 189 درجة للإعفاء من التأشيرة عند الوصول إلى كل منها.
تحتل كوريا الجنوبية، جنبًا إلى جنب مع فنلندا وألمانيا المستوى الثاني، حيث يستطيع مواطنو البلدان الثلاثة الوصول إلى 187 ولاية قضائية حول العالم دون تأشيرة مسبقة.
يرجع صعود فنلندا إلى التغييرات الأخيرة التي شهدتها سياسة التأشيرات الباكستانية السابقة بالغة التقييد. تقدم باكستان الآن إذن سفر إلكتروني ETA
تحتل كوريا الجنوبية، جنبًا إلى جنب مع فنلندا وألمانيا المستوى الثاني، حيث يستطيع مواطنو البلدان الثلاثة الوصول إلى 187 ولاية قضائية حول العالم دون تأشيرة مسبقة.
يرجع صعود فنلندا إلى التغييرات الأخيرة التي شهدتها سياسة التأشيرات الباكستانية السابقة بالغة التقييد. تقدم باكستان الآن إذن سفر إلكتروني ETA لحوالي 50 دولة، بما في ذلك فنلندا واليابان ومالطا وإسبانيا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة باستثناء الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
تحتل البلدان الأوروبية، الدنمارك وإيطاليا ولوكسمبورغ، المركز الثالث في المؤشر، مع وصول بدون تأشيرة إلى 186 دولة، في حين احتلت فرنسا وإسبانيا والسويد المرتبة الرابعة برصيد 185 وجهة.
قبل خمس سنوات، تصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التصنيف العالمي في عام 2014، لكن كلا البلدين تراجعتا الآن إلى المركز السادس، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010.
في حين أن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تؤثر بشكل مباشر على تصنيف المملكة المتحدة، على مدار تاريخ المؤشر، احتفظت بريطانيا بمستواها ضمن المراكز الخمس الأولى بالتصنيف. مع ذلك، فمع خروجها المحتمل جدًا من الاتحاد الأوروبي، تزداد الشكوك حول وضع الدولة الذي كان قويًا. غير إن الأبحاث الجديدة باستخدام البيانات القديمة الحصرية من مؤشر هنلي لجوازات السفر تشير إلى إمكانية تغيير ذلك، حيث تتعدى العواقب مجرد تراجع قوة جواز السفر.
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة صعودها في التصنيف العالمي، حيث دخلت قائمة أفضل 20 دولة لأول مرة في تاريخ المؤشر البالغ عمره 14 عامًا. في غضون خمس سنوات فقط، ضاعفت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من ضعف عدد الولايات التي يمكن لمواطنيها الدخول إليها بدون تأشيرة مسبقة.
في الطرف الآخر من المؤشر، تأتي أفغانستان مرة أخرى أسفل الترتيب، حيث يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة مسبقة لجميع الوجهات في جميع أنحاء العالم باستثناء 25 وجهة.
قال الدكتور كريستيان إتش كالين رئيس مجلس إدارة مؤسسة هنلي آند بارتنرز "Henley & Partners" ومخترع مفهوم مؤشر جوازات السفر: "يبدو أن هذا البحث الأخير يؤكد على شيء يدركه أكثرنا بشكل بديهي: حيث إن امتيازات الإعفاء المتزايد من التأشيرات يستفيد منها المجتمع العالمي بالكامل، وليس فقط الدول الأقوى. الانفتاح أمر حاسم للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ".
أفضل جوازات السفر حتى عام 2019 هي:
1. اليابان وسنغافورة (189 وجهة)
2. فنلندا، المانيا، كوريا الجنوبية (187)
3- الدنمارك وايطاليا ولوكسمبورغ (186)
4- فرنسا واسبانيا والسويد (185)
5- النمسا وهولندا والبرتغال وسويسرا (184)
6- بلجيكا، كندا، اليونان، ايرلندا، النرويج، بريطانيا، الولايات المتحدة (183)
7- مالطا (182)
8- جمهورية التشيك (181)
9- استراليا، ايسلندا، ليتوانيا، نيوزيلندا (180)
10- لاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا (179)
أسوأ جوازات السفر
تتمتع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم بإمكانية الوصول بدون تأشيرة أو عند الوصول إلى أقل من 40 دولة. تشمل هذه:
101. بنغلاديش، إريتريا، إيران، لبنان، كوريا الشمالية (39 وجهة)
تعد قائمة Henley & Partner واحدة من العديد من الفهارس التي أنشأتها الشركات المالية لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقًا للوصول الذي توفره لمواطنيها.
102. نيبال (38)
103. ليبيا، فلسطين، السودان (37)
104. اليمن (33)
105. الصومال (31)
106. باكستان (30)
107. سوريا (29)
108. العراق (27)
109. أفغانستان (25)