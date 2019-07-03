اليابان وسنغافورة تتصدران قائمة أقوى جوازات السفر

تعد قائمة Henley & Partner واحدة من العديد من الفهارس التي أنشأتها الشركات المالية لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقًا للوصول الذي توفره لمواطنيها.

تحرير:مي فؤاد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

جواز السفر

جاءت ثلاثة دول آسيوية على صادرة قوائم جوازات السفر الأكثر قوة لعام 2019. الآن، ونحن ندخل النصف الثاني من عام 2019 ، احتفظت اليابان وسنغافورة بمركزهما كأكثر جوازات السفر ودية في العالم، مع احتلال كوريا الجنوبية للمركز الثاني، حسب مؤشر هنلي لجوازات السفر "Henley Passport Index" ، الذي يقيس بشكل دوري إمكانية الوصول إلى وثيقة سفر كل دولة. تصدرت جوازات سفر سنغافورة واليابان التصنيف العالمي، حيث نالتا 189 درجة للإعفاء من التأشيرة عند الوصول إلى كل منها.

تحتل كوريا الجنوبية، جنبًا إلى جنب مع فنلندا وألمانيا المستوى الثاني، حيث يستطيع مواطنو البلدان الثلاثة الوصول إلى 187 ولاية قضائية حول العالم دون تأشيرة مسبقة. يرجع صعود فنلندا إلى التغييرات الأخيرة التي شهدتها سياسة التأشيرات الباكستانية السابقة بالغة التقييد. تقدم باكستان الآن إذن سفر إلكتروني ETA