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اليابان وسنغافورة تتصدران قائمة أقوى جوازات السفر

تعد قائمة Henley & Partner واحدة من العديد من الفهارس التي أنشأتها الشركات المالية لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقًا للوصول الذي توفره لمواطنيها.
تحرير:مي فؤاد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
جواز السفر
جواز السفر
جاءت ثلاثة دول آسيوية على صادرة قوائم جوازات السفر الأكثر قوة لعام 2019. الآن، ونحن ندخل النصف الثاني من عام 2019 ، احتفظت اليابان وسنغافورة بمركزهما كأكثر جوازات السفر ودية في العالم، مع احتلال كوريا الجنوبية للمركز الثاني، حسب مؤشر هنلي لجوازات السفر "Henley Passport Index" ، الذي يقيس بشكل دوري إمكانية الوصول إلى وثيقة سفر كل دولة. تصدرت جوازات سفر سنغافورة واليابان التصنيف العالمي، حيث نالتا 189 درجة للإعفاء من التأشيرة عند الوصول إلى كل منها.
تحتل كوريا الجنوبية، جنبًا إلى جنب مع فنلندا وألمانيا المستوى الثاني، حيث يستطيع مواطنو البلدان الثلاثة الوصول إلى 187 ولاية قضائية حول العالم دون تأشيرة مسبقة. يرجع صعود فنلندا إلى التغييرات الأخيرة التي شهدتها سياسة التأشيرات الباكستانية السابقة بالغة التقييد. تقدم باكستان الآن إذن سفر إلكتروني ETA
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انتصار طفلة على سرطان المخ.

انتصار طفلة في عمر السابعة على سرطان المخ

لا يزال يوجد في حياتنا قصص بطولة صغيرة لم تُحك بعد، فعندما ترى طفلة صغيرة تحارب مرضًا شاقا يقتل براءتها وكل ما فيها من قوة، عليك أن تتعلم الإرادة منها، تتعلم كيف تنظر إلى الحياة بعين قادرة على التغلب والانتصار، فالاستسلام ليس من شيم الأقوياء، والدليل على ذلك ما فعلته الطفلة روكسان نايت البالغة من العمر سبعة أعوام عندما استطاعت التغلب على سرطان المخ بعد رحلة طويلة من العلاج والجراحات التي قام بها الأطباء، لذا لا تستسلم فالانتصار على المرض يحتاج فقط إلى الصبر، نقلًا عن "dailymail".
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تخلصي من حشرات الصيف.. الشطة والقرفة للنمل

تعاني الكثيرات من ربات البيوت من كثرة الحشرات داخل المنزل في فصل الصيف، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة الذي يكوّن بيئة خصبة لانتشار بعض الحشرات، ومنها النمل. الكثير من المبيدات الحشرية لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية في التخلص من النمل، لذلك يمكنك تجربة بعض الوصفات الطبيعية من مطبخك لتساعدك في التخلص من النمل بسهولة دون الحاجة لدفع مبالغ كبيرة لشراء مبيدات حشرية ضارة ويمكن أن تؤذي أطفالك. في السطور التالية نتناول بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك في التخلص من النمل نهائيا وبسهولة.
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مشاهدة التلفزيون بشراهة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة حديثة أن مشاهدة التلفاز بكثرة قد تكون ممتعة، لكن الكثير من التليفزيون قد يثير احتمالات إصابة امرأة في منتصف العمر بسرطان القولون. أوضحت مجلة JNCI Cancer Spectrum أن الباحثين حللوا بيانات لأكثر من 89 ألف امرأة أمريكية. وجد الباحثون أن 118 حالة من سرطان القولون؛ تم تشخيصها تحت سن 50، حدثت على مدى عقدين من مشاهدة التليفزيون. لم تثبت الدراسة السبب والنتيجة. لكن تبين أن النساء اللائي يشاهدن أكثر من ساعة من التليفزيون يوميًا يزيد لديهن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 12% مقارنةً بأولئك اللائي قضين وقتًا أقل أمام التليفزيون.
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أول صورة لطفل الأمير هاري وميجان ماركل

ينتظر الجميع من العالم العربي والغربي بفارغ الصبر صور أول طفل للأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل. بعد أن شاهد الملايين حفل زفاف الأمير هاري على الممثلة ميجان ماركل القادمة من كاليفورنيا على شاشات التليفزيون في مايو 2018، فإن المولود المنتظر كأول طفل في الأسرة المالكة البريطانية لأم أمريكية باتت مسألة أكثر جاذبية للكثير من متابعي أخبار الأسرة. واحتفالًا بيوم الأب في بريطانيا والذي كان يوم الأحد الماضي، نشر الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل، أول صورة واضحة الملامح لابنهما آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور على انستجرام.
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