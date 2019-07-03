في شهر مايو.. أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار أكثر 5 سيارات مبيعًا بمصر خلال شهر مايو الماضي

تحرير:كريم ربيع ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

كيا سبورتاج

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية بنوعيها الكلاسيكي (SUV) أو الكروس أوفر (CUV) من أكثر فئات السيارات شعبية، وسيطرت 5 شركات سيارات على المراكز الخمسة الأولى بقائمة السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا خلال مايو.. فما هذه السيارات الخمس الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟ وما مواصفات وأسعار كل واحدة منها على حدة؟

1- هيونداي توسان تصدرت السيارة الكورية الجنوبية هيونداي توسان قائمة مبيعات السيارات الكروس أوفر الرياضية الخدمية بـ462 وحدة مبيعا، خلال مايو الماضي. وكانت توسان قد تصدرت مبيعات السيارات ذات المنشأ الأوروبي، في الربع الأول من هذا العام، بـ1663 وحدة مباعة، ويقدم وكيل هيونداي بمصر 5 فئات للسيارة مختلفة