في شهر مايو.. أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار أكثر 5 سيارات مبيعًا بمصر خلال شهر مايو الماضي
كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية بنوعيها الكلاسيكي (SUV) أو الكروس أوفر (CUV) من أكثر فئات السيارات شعبية، وسيطرت 5 شركات سيارات على المراكز الخمسة الأولى بقائمة السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا خلال مايو.. فما هذه السيارات الخمس الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟
وما مواصفات وأسعار كل واحدة منها على حدة؟
1- هيونداي توسان
تصدرت السيارة الكورية الجنوبية هيونداي توسان قائمة مبيعات السيارات الكروس أوفر الرياضية الخدمية بـ462 وحدة مبيعا، خلال مايو الماضي.
وكانت توسان قد تصدرت مبيعات السيارات ذات المنشأ الأوروبي، في الربع الأول من هذا العام، بـ1663 وحدة مباعة، ويقدم وكيل هيونداي بمصر 5 فئات للسيارة مختلفة
1- هيونداي توسان
تصدرت السيارة الكورية الجنوبية هيونداي توسان قائمة مبيعات السيارات الكروس أوفر الرياضية الخدمية بـ462 وحدة مبيعا، خلال مايو الماضي.
وكانت توسان قد تصدرت مبيعات السيارات ذات المنشأ الأوروبي، في الربع الأول من هذا العام، بـ1663 وحدة مباعة، ويقدم وكيل هيونداي بمصر 5 فئات للسيارة مختلفة التجهيزات وجميعها مزود بمحرك 4 سلندرات، سعة 1600 سي سي وبقوة 130 حصانا باستثناء الفئة الأعلى منها ويبلغ قوة المحرك 175 حصانا.
كما تتوفر السيارة الجديدة بنسخة دفع رباعي، مزودة بشاحن تربو ويبلغ قوة محركها 175 حصانا.
وبالنسبة للأسعار، فهي «الفئة GL بسعر 419.900 ألف، الفئة GLS بسعر 444.900 ألف، الفئة GLS Plus بسعر 469.900 ألف، الفئة GLS Fully Loaded بسعر 524.900 ألف، والفئة GLS Fully Loaded Red Pack بسعر 529.900 ألف».
2- كيا سبورتاج
نجحت سيارة الشركة الكورية كيا سبورتاج، الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، في كسب ثقة كثير من المصريين.
وتأتي السيارة بخمس فئات، أربع منها تعمل بنظام الدفع الثنائي، أما الفئة الخامسة فهي رباعية الدفع، وتوفر الشركة الكورية خيارين من المحركات، الأول للفئات الأربع الأولى بسعة 1600 سي سي وقوة 140 حصانا، والخيار الثاني فهو للنسخة GT، حيث تتوفر بمحرك سعة 1600 سي سي وقوة 177 حصانا.
تتوفر سبورتاج في السوق بخمس فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 430.000 جنيه وحتى 540.000 جنيه.
3- رينو كادجار
حلّت السيارة الفرنسية رينو كادجا ثالثا بقائمة السيارات الكروس أوفر الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال شهر مايو الماضي، وقد تم طرح هذا الطراز ذات النمط SUV في أربع فئات مختلفة المواصفات والإمكانيات، وتبدأ أسعار السيارة الرسمية من 394.000 جنيه وتصل إلى 444.000 جنيه.
وجاءت مواصفات الفئة الأولى كالتالي «سعة الموتور 1197 سي سي، بقوة 130 حصانا، العزم الأقصى 205 نيوتن متر، سعة خزان الوقود 55 لترا، استهلاك الوقود لكل 100 كيلو متر هو 5.7 لتر، نوع الوقود المفضل 92، التسارع من 0 - 100 كيلو متر خلال 10.1 ثانية، السرعة القصوى 192 كيلومترا في الساعة».
4- نيسان قشقاي
احتلت المركز الرابع في قائمة السيارات الكروس أوفر الأكثر مبيعًا خلال شهر مايو الماضي، بعد أن تسببت التخفيضات السعرية التي قدمها وكيل السيارة اليابانية بقيمة وصلت إلى 30 ألف جنيه على فئاتها الثلاث، فى زيادة المبيعات، بـ242 وحدة مبيعا، وبعد التخفيض أصبحت أسعارها تنافسية بشكل كبير، حيث يبلغ سعر فئة STD نحو 379 ألف جنيه، وفئة فول أوبشن بسعر 409 آلاف جنيه، وفئة سبورت بسعر 439 ألف جنيه.
وتعتمد قشقاي على محرك ذى 4 سلندرات ذى شاحن تربو سعته 1200 سى سى، تبلغ قوته 117 حصانا.
5- ميتسوبيشي إكليبس
تراجعت السيارة اليابانية ميتسوبيشي «إكليبس كروس» للمركز الخامس، بعد أن احتلت المركز الثالث لمبيعات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2019، وتعتمد الفئات الخمس على محرك 1500 سي سي تربو، 4 سلندرات و16 صبابا، 150 حصانا، وتبلغ السرعة القصوى 200 كيلو متر في الساعة، يمكنها التسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 9.3 ثانيه، وتستهلك 6.7 لتر لكل 100 كيلو متر تقطعها السيارة.
وتبلغ أسعار الفئة الأولى القياسية من «إكليبس كروس» 415 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ420 ألف جنيه، والفئة الثالثة بـ470 ألف جنيه، والفئة الرابعة بـ535 ألف جنيه، والخامسة والأعلى من «إكليبس» والتي تعمل بنظام الدفع الرباعي بـ555 ألف جنيه.