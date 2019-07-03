حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

في شهر مايو.. أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار أكثر 5 سيارات مبيعًا بمصر خلال شهر مايو الماضي
تحرير:كريم ربيع ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية بنوعيها الكلاسيكي (SUV) أو الكروس أوفر (CUV) من أكثر فئات السيارات شعبية، وسيطرت 5 شركات سيارات على المراكز الخمسة الأولى بقائمة السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا خلال مايو.. فما هذه السيارات الخمس الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟ وما مواصفات وأسعار كل واحدة منها على حدة؟
1- هيونداي توسان تصدرت السيارة الكورية الجنوبية هيونداي توسان قائمة مبيعات السيارات الكروس أوفر الرياضية الخدمية بـ462 وحدة مبيعا، خلال مايو الماضي. وكانت توسان قد تصدرت مبيعات السيارات ذات المنشأ الأوروبي، في الربع الأول من هذا العام، بـ1663 وحدة مباعة، ويقدم وكيل هيونداي بمصر 5 فئات للسيارة مختلفة
اقرأ المزيد
تويوتا-كورولا-2019 (1)

تويوتا تتصدر.. أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، واقتنصت 10 سيارات ملاكي حصة سوقية وصلت إلى 60% من المبيعات بـ5.766 وحدة مبيعة خلال مايو. فما هذه السيارات العشر الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وكم تبلغ أسعارها في السوق؟ وهل تسببت التخفيضات السعرية الأخيرة التي قدمتها كل شركة في تحريك مبيعاتها؟
ACURA INTEGRA.

سيارات رياضية يابانية قوية وليست غالية

تتمتع دومًا الشركات اليابانية بسمعة رائعة على مستوى السيارات الرياضية، والتي تجمع بين الشكل الخارجي الجذاب والقدرات الفنية الكبيرة على مستوى المحرك والقدرات الخاصة بالسيارة، وهو الأمر الذي يجذب العديد من الشرائح الجماهيرية. وتبقى الأسعار واحدة من العوامل المهمة التي يبحث عنها الجمهور في العديد من الأسواق العالمية، لا سيما أن السيارات الرياضية في الأصل تصل أسعارها إلى مستويات عالية للغاية، وهو الأمر الذي يجعل الموديلات ذات الأسعار المعقولة تبدو جذابة بالنسبة للجماهير.
جيب-رينجيد

رانجلر أبرزها.. سيارات فاخرة تعجب السيدات

تراهن دومًا الشركات العالمية المصنعة للسيارات على الاستهداف الفئوي للعديد من الشرائح الجماهيرية، ومن بينها السيدات، خاصة اللاتي يبحث عن بعض التقنيات والإمكانات التي توفرها بعض الشركات العالمية دون غيرها بشكل رئيسي في الأسواق العالمية. ولا شك أن أفكار السيدات تذهب بهن إلى العديد من الموديلات، وهو الأمر الذي يظهر من خلال اختياراتهن في الأسواق العالمية، بما في ذلك الموديلات الفاخرة التي تتمتع بإمكانيات عالية سواء على المستوى الفني أو حتى القدرات التكنولوجية والمميزات الرفاهية في السيارة.
اقرأ المزيد من الأخبار
تويوتا-كورولا-2019 (1)

تويوتا تتصدر.. أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، واقتنصت 10 سيارات ملاكي حصة سوقية وصلت إلى 60% من المبيعات بـ5.766 وحدة مبيعة خلال مايو. فما هذه السيارات العشر الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وكم تبلغ أسعارها في السوق؟ وهل تسببت التخفيضات السعرية الأخيرة التي قدمتها كل شركة في تحريك مبيعاتها؟
بيجو 5008

بسبب «الجنس الناعم».. زيادة في مبيعات سيارات الـSUV

أثار النمو الهائل في مبيعات سيارات الكروس أوفر أو الـSUV، اهتمام العديد من كبريات الشركات المصنعة للسيارات في العالم، خاصة مع ارتفعت مبيعات سيارات الكروس أوفر بنسبة 1% مسجلة 476.1 ألف وحدة بأوروبا خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بـ472.9 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من 2018. وبالتزامن مع اقتراب طرح شركة أستون مارتن أول طراز من فئة SUV تصنعه وهو طراز DBX، أجرت دراسة كشفت عن سبب الإقبال الكبير على شراء السيارات من هذه الفئة حول العالم، فلماذا انتشر هذا النوع من السيارات؟ وما الفئات التي تسعى لاقتنائه؟
هوندا HRV

5000 جنيه.. مقارنة بين هوندا HRV وشيفروليه إيكوينوكس

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض، وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص سيارتين رياضيتين كروس أوفر في مصر، من حيث الأسعار والإمكانات والتجهيزات الفنية والرفاهية بكل سيارة منهما على حدة، وهما السيارتان «هوندا HRV، وشيفروليه إيكوينوكس» موديل 2019، فما أسعار كل سيارة منهما؟ وما الفوارق الميكانيكية الجوهرية بينهما؟
شيفرولية ماليبو

تخفيضات جديدة| شيفروليه ورينو تخفضان أسعار سياراتهما

أعلنت شركتا شيفروليه الأمريكية ورينو الفرنسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، بخلاف مرور 45 سنة لـ«شيفروليه» في مصر، وحصلت طرازات شيفروليه ماليبو وإكوينوكس، ورينو ميجان جراند كوبيه، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org