التعليم: امتحانات الثانوية العامة مرت بلا تسريب للعام الثالث

شوقي: الوزارة نجحت بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات والهيئات المعنية في القضاء على أي محاولات تستهدف الإخلال بنظام الامتحان والتي من بينها مكافحة الغش الإلكتروني
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن تفاصيل امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018-2019، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وخالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.
ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التحية والتقدير لكل من شارك في نجاح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 وتحقيق امتحانات منضبطة ونزيهةً وعادلة تضمن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأكد شوقي، أن الوزارة نجحت بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات والهيئات المعنية، في
ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التحية والتقدير لكل من شارك في نجاح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 وتحقيق امتحانات منضبطة ونزيهةً وعادلة تضمن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأكد شوقي، أن الوزارة نجحت بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات والهيئات المعنية، في القضاء على أي محاولات تستهدف الإخلال بنظام الامتحان والتي من بينها مكافحة الغش الإلكتروني وقد أثبتت تلك المنظومة نجاحها في منع التسريب نهائيًا طوال فترة انعقاد الامتحان للعام الثالث على التوالي.
وأشار إلى أن امتحانات هذا العام شارك بها 669 ألفا و749 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان حالات خاصة، بينها 1208 طالب وطالبة دمج، و192 طالب وطالبة مكفوفين، و373 طالب بمدارس STEM.
وأوضح أنه تم رصد كافة ظواهر امتحانات هذا العام والتي من بينها حالات تعدي على الملاحظين والمعلمين في اللجان، مشددا أنه تم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
وأضاف شوقي، أن الوزارة لن تتهاون في حالات التعدي على الملاحظين والمعلمين وسنضرب بيد من حديد على من يرتكب ذلك، لأن احترام المعلم أمر ضروري ولن نتراجع عنه.
وتابع: «تقوم الوزارة حاليا باستكمال البنية التحتية في المدارس الحكومية والخاصة وكذلك تقوم بإعداد فصول مجهزة لطلاب المنازل والخدمات حتى نقدم امتحانات إلكترونية لكافة الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي 2019-2020 حيث تتوفر البنية التكنولوجية بشكل كامل في 2050 مدرسة حكومية من 2315 مدرسة بها فصول أولى ثانوي، ونستعد للعام المقبل الذي سنمتحن فيه حوالي 1.5 مليون طالب إلكترونيا في الصفين الأول والثاني الثانوي مع عقد آخر امتحان ثانوية عامة في نفس الوقت أي أن العام الدراسي المقبل سوف يشهد 3 امتحانات قومية في أنٍ واحد».
من جانبه قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن الوزارة نجحت باقتدار في تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة هذا العام ولم تشهد امتحانات العام الحالي أية حالات تسريب، وإنما هي فقط حالات محدودة للغش ببعض لجان سير الامتحان، وقد تم ضبطها وإحالتها إلى الشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وأضاف عبد الحكم، أن الوزارة رصدت خلال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، إجمالي عدد حالات مخالفة بلغت 976 خلال الامتحانات تنوعت بين محاولات نشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، وغش إلكتروني، وغش من أوراق ومذكرات، وتمزيق أوراق كراسة الامتحان، والهروب، وأداء الامتحان بدلاً من طالب آخر.
واختتم اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحانات الدور الأول بأداء طلبة الشعبة العلمية الرياضيات الامتحان خلال في مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية بإجمالي عدد 117071 طالب وطالبة، كما أدى طلاب مدارس STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الكيمياء والفيزياء بإجمالي عدد 368 طالب وطالبة.