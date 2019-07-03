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التعليم: امتحانات الثانوية العامة مرت بلا تسريب للعام الثالث

شوقي: الوزارة نجحت بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات والهيئات المعنية في القضاء على أي محاولات تستهدف الإخلال بنظام الامتحان والتي من بينها مكافحة الغش الإلكتروني
تحرير:أمينة محمود ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن تفاصيل امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018-2019، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وخالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.
ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التحية والتقدير لكل من شارك في نجاح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 وتحقيق امتحانات منضبطة ونزيهةً وعادلة تضمن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وأكد شوقي، أن الوزارة نجحت بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات والهيئات المعنية، في
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الفقي من برلمان بريطانيا: دولتكم تسمح بالتحريض ضد مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن بريطانيا لا تتفهم أحيانا حقيقة الأوضاع في مصر، وتسمح بقيام بعض عناصر جماعة الإخوان بالتحريض ضد الدولة المصرية، مبديًا دهشته من توقف الطيران البريطاني عن السفر إلى شرم الشيخ منذ ثلاث سنوات، رغم أن شركات الطيران الكبرى، شرقًا وغربًا، تطير إلى هذه المدينة بانتظام، جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها في قاعة ملحقة بالبهو الرئيسي للبرلمان البريطاني، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي العموم واللوردات بدعوة من الجمعية البرلمانية البريطانية للشرق الأوسط.
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بسبب «سن المعاش».. هل يرفض البرلمان قانون الحكومة؟

توافق في الآراء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان في ما يخص القانون الجديد الخاص بالتأمينات والمعاشات، ولكن هذا التوافق لم يكن تاما على كل النقاط المتعلقة بمشروع القانون، واختلف النواب مع المادة الخاصة برفع سن المعاش من 60 إلى 65 سنة تدريجيا. ونصت المادة الخاصة بسن المعاش في مشروع القانون على رفع سن المعاش؛ لمعالجة العجز المالى والإكتواري فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.
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بيان 3 يوليو.. السيسي يرسم طريق مصر (النص الكامل)

في 3 يوليو عام 2013، امتلأت شوارع وميادين المحافظات بملايين المتظاهرين الرافضين استمرار حكم الإخوان، والمطالبين بإسقاط رئيسهم محمد مرسي العياط، وسط حالة من الترقب والقلق خوفا من المصير المقبل على الشعب والبلاد، بعد خطبة مخيبة للآمال ألقاها مرسي في مساء 2 يوليو، ورفض خلالها الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا تمسكه بما وصفه بـ"الشرعية" ورددها خلال الخطبة عشرات المرات، فلم يجد المواطنون أمامهم من مفر سوى الاستغاثة بالقوات المسلحة لإنقاذهم من المجهول، وهو الرهان الدائم الذي يعوّل عليه الشعب ولا يخذلهم.
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آلاف العيادات والصيدليات مهددة بـسبب الإيجار القديم

مر شهران حتى الآن على إحالة الحكومة مشروع قانون «الإيجارات القديمة» بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية إلى مجلس النواب، شهدت هذه الفترة العديد من جلسات المناقشة الساخنة، داخل أروقة البرلمان، أسفرت عن العديد من النقاط الخلافية بين لجنة الإسكان والجهات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون، مثل الأطباء أصحاب العيادات الخاصة والصيادلة، المهددين بالطرد من عياداتهم وصيدلياتهم بموجب المادة الرابعة من القانون، والتى تنص على إخلاء العين بشكل فوري عقب انتهاء المدة المحددة، والذين أكدوا أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فيه ظلم كبير لهم.
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85.4 % نسبة النجاح في الفيزياء.. و78.2% للتاريخ

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، وعددها 13 ألفا و638 ورقة، أسفرت عن نجاح 11 ألفا و646 طالبا بنسبة نجاح 85.4%.
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91.5 % نسبة نجاح الأحياء.. و85% للفيزياء والإستاتيكا

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتي الأحياء والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء، البالغ عددها 10 آلاف و570 ورقة، أسفرت عن نجاح 9 آلاف و675 طالبا، بنسبة 91.5%.
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انخفاض مجاميع الثانوية العامة.. دليل نجاح أم فشل؟

مشاعر متباينة عاشها طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم، خلال الساعات الماضية بين حزن شديد وفرح كبير عقب إعلان وزارة التربية والتعليم، متمثلة في الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن نتائج العام الحالي، وبلغت نسبة النجاح 91.4%، ليخرج شوقي مؤكدا أن انخفاض نسبة النجاح بهذا المعدل بعد أن كانت في الماضي لا تقل عن 98%، يعد إنجازا كبيرا لمنظومة التعليم الجديدة، وأنها استطاعت القضاء على الفساد والتلاعب في الدرجات مثلما كان يحدث في الماضي.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (4)

«صدمة وكسور».. إسعاف 564 طالبًا في امتحانات الثانوية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، 564 بلاغا لحالات مرضية، خلال سادس أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
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