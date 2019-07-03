التعليم: امتحانات الثانوية العامة مرت بلا تسريب للعام الثالث

شوقي: الوزارة نجحت بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات والهيئات المعنية في القضاء على أي محاولات تستهدف الإخلال بنظام الامتحان والتي من بينها مكافحة الغش الإلكتروني

تحرير:أمينة محمود ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن تفاصيل امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018-2019، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وخالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التحية والتقدير لكل من شارك في نجاح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 وتحقيق امتحانات منضبطة ونزيهةً وعادلة تضمن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وأكد شوقي، أن الوزارة نجحت بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات والهيئات المعنية، في