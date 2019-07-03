4 مصريين يزينون التشكيل المثالي لدور مجموعات الكان

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

محمد صلاح

تصدر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل أفضل لاعبي دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة القارة السمراء، والذي شهد تواجد 4 لاعبين من الفراعنة، بالإضافة إلى ثنائي جزائري ولاعبًا وحدًا من منتخبات المغرب، الكاميرون، مدغشقر، غانا والسنغال.

وجاء التشكيل المثالي لدور المجموعات بكان 2019 على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر). خط الدفاع: أحمد المحمدي (مصر)، يايا بنانا (الكاميرون)، أحمد حجازي (مصر)، أشرف حكيمي (المغرب). خط الوسط: إسماعيل بن ناصر (الجزائر)، رياض محرز (الجزائر)، أنيسيت أندريانانتيناينا (مدغشقر). الهجوم: محمد