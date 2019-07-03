3 سيارات للسيطرة على حريق مخزن كرتون بالقناطر

تحرير:هيثم بطاح ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق شب في مخزن كرتون بشلقان بالقناطر الخيرية دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمخزن كرتون بشلقان بالقناطر الخيرية. وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الحريق بمخزن كرتون بشلقان التابعة لمدينة القناطر الخيرية على مساحة 300 متر.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة. وعلى جانب آخر كلف الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، بتكثيف وتشديد الرقابة والتفتيش