«قرطام» يسأل الحكومة عن أسباب تكرار حرائق وسط البلد

تحرير:أمين طه ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

المهندس أكمل قرطام

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزراء التنمية المحلية، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، بشأن الحرائق المتكررة في منطقة وسط القاهرة. وقال «قرطام» إن أسباب تكرار الحرائق بمنطقة وسط القاهرة معروفة، لافتا إلى أن آخر هذه الحوادث هو حريق بشارع سوق الخضار المتفرع من شارع محمد على بالعتبة في حى الموسكى، وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات نتيجة تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، فإن الخسائر المادية بلغت نحو 25 مليون جنيه.

وأشار إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى، فمنذ ثلاثة أشهر تعرضت منطقة وسط القاهرة وبالتحديد أحياء العتبة والموسكى، للعديد من الحرائق، مضيفا: «فى 4 مايو من العام الجاري، تعرضت العديد من المحال التجارية فى منطقة الموسكى للحرائق، والتى استمرت من الظهر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، ما أدى إلى