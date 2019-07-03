مميش: مصر قادرة على تنظيم الفعاليات العالمية

تحرير:محمد مصباح ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

الفريق مهاب مميش ومنتخب بنين

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر نجحت في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، بما لا يدع مجالا للشك في قدرتها على تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه اللا محدود ومتابعته الدقيقة لكافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية وتوجيهه بتعاون كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها مع اللجنة المنظمة للبطولة للخروج بشكل يليق بمصر وبما يدعم الروابط الأخوية مع الأشقاء الأفارقة، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، بعثة منتخب بنين لكرة القدم المشارك في البطولة الأفريقية لكرة القدم عام 2019.

وعبر الفريق مميش، عن سعادته بهذه الزيارة ورحب بوجود أعضاء فريق منتخب"بنين" وأعضاء الجهاز الفني والإداري برئاسة فرانسيس جيبيان النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة ببنين، وإبراهيم إيمورو مدير الرياضة وممثل وزير الرياضة ببنين. وأوضح مميش، أن هيئة قناة السويس وجهت كافة إمكانياتها لدعم جهود استضافة الفرق الإفريقية