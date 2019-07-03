سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

انتقادات لترامب بسبب العرض العسكري في يوم الاستقلال

على مدى عقود، تجنب رؤساء الولايات المتحدة المشاركة في الاحتفال السنوي بإعلان الاستقلال في واشنطن، إلا أن ترامب سعى لتصدر المشهد في احتفالات الرابع من يوليو هذا العام.
تحرير:أحمد سليمان ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
ترامب
ترامب
تحتفل الولايات المتحدة، غدا الخميس، بعيد الاستقلال، حيث كما جرت العادة ستقام احتفالات بالألعاب النارية في العاصمة واشنطن وغيرها من الولايات. إلا أن احتفال هذا العام سيكون مختلفا قليلا، حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنظيم عرض عسكري بمشاركة الدبابات والمقاتلات في الرابع من يوليو، بالإضافة إلى الألعاب النارية. ويخشى عدد من النقاد أن يستغل الرئيس الأمريكي هذا الحدث، ويحوله إلى تجمع انتخابي، ويثير خلاله الخلاف السياسي، كما يطالبون ترامب بتحمل تكلفة أي أضرار تلحق بشوارع واشنطن وجسورها ومعالمها الأثرية بسبب عرضه "الاستبدادي" للأبهة العسكرية.
وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن الرئيس الأمريكي سيلقي خطابا بمناسبة يوم الاستقلال، أمام نصب لنكولن التذكاري، الذي يخلد ذكرى الرئيس الذي فاز في الحرب الأهلية وساعد في إنهاء العبودية. وغرد القس ويليام باربر، رئيس الحملة الشعبية للفقراء، أن "ترامب يصنع مشهدا من الدبابات والقذائف في منطقة (ناشيونال
اقرأ المزيد
ترامب

ترامب بعد خرق إيران الاتفاق النووي: تلعب بالنار

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران تلعب بالنار بتجاوزها الحد المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الإثنين، أن "كميات اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوزت حاجز الـ300 كيلوجرام". وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام.
البيت-الأبيض

البيت الأبيض: أمريكا لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة سلاح نووي

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة السلاح النووي ومستمرة في سياسة فرض أقصى ضغط على إيران. وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه يجب الحيلولة دون تخصيب إيران لليورانيوم، مضيفا أن "سياسة الضغوط القصوى على إيران ستستمر، إلى أن تغير إيران مسارها".
قمة-ترامب-وكيم في كوريا-الشمالية (4)

لقاء ترامب وكيم يفتح جبهة جديدة ضد البيت الأبيض

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم بذهابه لكوريا الشمالية ولقائه زعيمها كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، إلا أن هذا القرار لم يكن ذا اهتمام واسع من الناحية العالمية فقط، ولكنه أثار أيضًا لغطا في البيت الأبيض. اتهام ترامب للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه فشل في لقاء كيم جونج أون رغم محاولاته المكثفة على حد زعمه، أثار غضبًا كبيرًا، لا سيما أنه لا يزال هناك خلاف واضح في تقييم سياسات الرئيس الأمريكي تجاه كوريا الشمالية على مدى العامين الماضيين.
تحطم-طائرة (1)

10 قتلى في تحطم طائرة بمطار ولاية تكساس الأمريكية

لقى 10 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة حتفهم، إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأمريكية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت صحيفة "دالاس مورننج نيوز" أن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينغ إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها. ووفقا لوكالة "رويترز"، لم يرد مسؤولو إدارة الطيران الاتحادية على طلب للتعليق بشأن الحادث، فيما ذكرت قناة فوكس الإخبارية أنه يتضح على الفور ما الذي تسبب في الحادث الذي وقع صباح الأحد بتوقيت ولاية تكساس.
اقرأ المزيد من الأخبار
الصين

هل أنهت الصين النظام الاقتصادي الأمريكي عالميا؟

تراهن الأوساط السياسية العالمية على قمة مجموعة العشرين المقبلة، لتنهي بشكل كامل الحرب التجارية التي أثارت مخاوف الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، لا سيما أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال ممكنة، حسب تصريحات مسؤولي البلدين. وعلى الرغم من النيات الصادقة في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بين البلدين، فإن بعض المتطلبات التي يسعى الجانبان إليها قد تضع العديد من العراقيل في طريق الوفود والمسؤولين الذين سيخوضون جولات تفاوضية متوقعة في قمة مجموعة العشرين باليابان، نهاية هذا الأسبوع.
البيت-الابيض

صراع في البيت الأبيض انتهى بتأجيل الهجوم على إيران

تابعت الأوساط السياسية العالمية باهتمام كبير أمر الضربة العسكرية التي كانت الولايات المتحدة بصدد شنها ضد بعض المواقع الإستراتيجية المؤثرة في إيران، وذلك على خلفية إسقاط طائرة بدون طيار صباح أمس الخميس. وعلى الرغم من التقارير الإعلامية التي استعرضت اللحظات الأخيرة التي شهدت تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إتمام الضربة، فإن القليل منها تناول بالتفاصيل المشاورات والمحطات النقاشية التي أدت للاستقرار على ضرب إيران، والمستندات التي أوقفت هذا الهجوم في اللحظات الأخيرة.
ترامب

رسالة مفاجئة من ترامب لإيران عبر عُمان.. والرد صادم

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برسالة إلى إيران عبر سلطنة عُمان، تزامنت مع تقارير تحدثت عن عدول ترامب عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية، بحسب "رويترز". وأكد ترامب في رسالته أنه غير راغب في خوض حرب مع طهران ويرغب في الحوار، لكنه مع ذلك حذر من هجوم وشيك قد يستهدف إيران، وفق مسؤولين إيرانيين. وقال المسؤولون إن ترامب منح الإيرانيين "مهلة محدودة" من أجل الرد على رسالته. وكان رد إيران الفوري على رسالته، التأكيد على موقف مرشد نظام طهران، علي خامنئي، الرافض لإجراء أي محادثات مع واشنطن، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن خامنئي سيستلم الرسالة.
دونالد ترامب

لماذا ألغى ترامب ضربته العسكرية ضد إيران؟

توقع الخبراء المعنيون بمتابعة شؤون الشرق الأوسط، أن يكون للإدارة الأمريكة رد صريح على إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة بدون طيار، صباح أمس الخميس، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" طهران بالهجوم على الطائرة، في المجال الجوي الدولي. حديث الرئيس الأمريكي، أمس، أعطى العالمَ مؤشرات واضحة للخيارات التي قد يناقشها البيت الأبيض، للرد على إسقاط الطائرة الأمريكية، وكان من بينها إمكانية توجيه ضربة عسكريّة مباشرة لإيران، خلال الساعات الماضية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org