انتقادات لترامب بسبب العرض العسكري في يوم الاستقلال

على مدى عقود، تجنب رؤساء الولايات المتحدة المشاركة في الاحتفال السنوي بإعلان الاستقلال في واشنطن، إلا أن ترامب سعى لتصدر المشهد في احتفالات الرابع من يوليو هذا العام.

تحرير:أحمد سليمان ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

ترامب

تحتفل الولايات المتحدة، غدا الخميس، بعيد الاستقلال، حيث كما جرت العادة ستقام احتفالات بالألعاب النارية في العاصمة واشنطن وغيرها من الولايات. إلا أن احتفال هذا العام سيكون مختلفا قليلا، حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنظيم عرض عسكري بمشاركة الدبابات والمقاتلات في الرابع من يوليو، بالإضافة إلى الألعاب النارية. ويخشى عدد من النقاد أن يستغل الرئيس الأمريكي هذا الحدث، ويحوله إلى تجمع انتخابي، ويثير خلاله الخلاف السياسي، كما يطالبون ترامب بتحمل تكلفة أي أضرار تلحق بشوارع واشنطن وجسورها ومعالمها الأثرية بسبب عرضه "الاستبدادي" للأبهة العسكرية.

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن الرئيس الأمريكي سيلقي خطابا بمناسبة يوم الاستقلال، أمام نصب لنكولن التذكاري، الذي يخلد ذكرى الرئيس الذي فاز في الحرب الأهلية وساعد في إنهاء العبودية. وغرد القس ويليام باربر، رئيس الحملة الشعبية للفقراء، أن "ترامب يصنع مشهدا من الدبابات والقذائف في منطقة (ناشيونال