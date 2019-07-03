ما سر اجتماع ظافر العابدين ودرة بأمير كرارة؟

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

ظافر العابدين

يحل الفنان ظافر العابدين ضيفًا في الموسم الجديد من برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر فضائية "On e"، ويعرض قريبا، ونشر "ظافر" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة تجمعه بالنجم أمير كرارة من كواليس الحلقة، وعلق عليها قائلا: "مبسوط إني كنت معاك يا صديقي، قريبًا في الموسم الجديد من سهرانين". وأعلنت الفنانة درة استضافتها في الجزء الثاني من برنامج "سهرانين"، ونشرت صورا من كواليس تسجيل الحلقة تجمعها بالفنان ظافر العابدين والفنان أمير كرارة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، ترويجا للحلقة.

يذكر أن الفنان ظافر العابدين تغيب عن المنافسة في السباق الرمضاني عام 2019، لانشغاله بعمل درامي آخر، سيتم الكشف والإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، ويبدأ تصويره قريبًا، خاصة أن جمهوره تعوّد على الأدوار الجديدة والمختلفة منه؛ لذلك فضّل الابتعاد العام المقبل، ويعد هذا الغياب هو الأول للنجم التونسي منذ