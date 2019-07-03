فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

ما سر اجتماع ظافر العابدين ودرة بأمير كرارة؟

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
ظافر العابدين
ظافر العابدين
يحل الفنان ظافر العابدين ضيفًا في الموسم الجديد من برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر فضائية "On e"، ويعرض قريبا، ونشر "ظافر" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة تجمعه بالنجم أمير كرارة من كواليس الحلقة، وعلق عليها قائلا: "مبسوط إني كنت معاك يا صديقي، قريبًا في الموسم الجديد من سهرانين". وأعلنت الفنانة درة استضافتها في الجزء الثاني من برنامج "سهرانين"، ونشرت صورا من كواليس تسجيل الحلقة تجمعها بالفنان ظافر العابدين والفنان أمير كرارة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، ترويجا للحلقة.
يذكر أن الفنان ظافر العابدين تغيب عن المنافسة في السباق الرمضاني عام 2019، لانشغاله بعمل درامي آخر، سيتم الكشف والإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، ويبدأ تصويره قريبًا، خاصة أن جمهوره تعوّد على الأدوار الجديدة والمختلفة منه؛ لذلك فضّل الابتعاد العام المقبل، ويعد هذا الغياب هو الأول للنجم التونسي منذ
اقرأ المزيد
ا عمرو-سمير

عمرو سمير.. رحلة صعود فنية انتهت بصدمة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الممثل الراحل عمرو سمير (3 يوليو 1984) الذى رحل قبل عامين، وكان موته صدمة للجميع، خاصة أنه توفي في سن صغيرة (33 عاما)، على أثر أزمة صحية. هو نجل الإعلامية ماجدة عاصم، وبدأ التمثيل فى سن العاشرة، حين شارك فى فيلم «القتل اللذيذ» بطولة ميرفت أمين، عام 1998، ولعب دور (ابن ماجدة الخطيب)، واختفى بعد ذلك عن الساحة حتى ظهر في فيلم «عودة الندلة» مع الفنانة عبلة كامل والفنان عزت أبو عوف، ولعب دور ابنهما (أحمد)، ومن ثم توالت مشاركاته، وقدم دورا مميزا فى مسلسل «قضية رأي عام» بطولة يسرا، إذ كان أحد المغتصبين الذين تم إعدامهم.
وداد-حمدى

وداد حمدي.. خادمة السينما التي رحلت مقتولة بـ35 طعنة

وداد حمدي.. "خادمة" السينما المصرية، الوجه الضاحك المُضحك خفيف الظل ذو الصوت العالي المتميز الرنان، التي آمنت بأن الفن للفن، وليس لغير ذلك، فقدّمت ما يقرب من 600 عمل فني متنوع، ما بين سينما وتليفزيون ومسرح، وامتدت مسيرتها الفنية من الأربعينيات حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، حصرها المخرجون في أدوار "الخدامة" و"ربة المنزل" و"مرسال العاشقين"، حتى رحلت في نهاية مأساوية أثارت جدلًا واسعًا بقتلها بعدة طعنات على يد الريجسير "متى باسليوس"، طمعًا في مالها، رغم استعطافها له.
محمد-رمضان (2)

محمد رمضان ينشر صورته بالطفولة.. والجمهور: الأسطورة

نشر الفنان محمد رمضان، اليوم، صورة له عندما كان طفلًا، على حسابه بـ«انستجرام»، تعود تاريخها إلى عام 1990، وحرص على إضافة تعليق عليها، إذ كتب: «وأنا بشرب الشاي مع أبويا النهاردة الصبح الأربعاء 3 يوليو 2019، سابني ودخل الأوضة بتاعته، ورجع بالصور دي وحكالي اليوم ده بالتفصيل وكأنه إمبارح، أيوه أنا سنة 1990»، وتفاعل المتابعين مع الصورة، مؤكدين أن هذا الطفل الصغير لم يكن يعلم يومًا ما أنه سيحقق كل هذه الشهرة والنجاح وسيصبح «الأسطورة».. وفى سياق آخر، ينتظر محمد رمضان طرح الديو الغنائي الذي يجمعه بالمغربي سعد المجرد، خلال الأيام القادمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
إياد-نصار-من-فيلم-الممر

أفلام العيد.. إياد نصار مفاجأة «الممر» و«كازابلانكا»

منافسة شرسة تشهدها أفلام عيد الفطر بين «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة، الذى لا يزال يتربع على القمة، و«الممر» بطولة أحمد عز، الذى يحمل رسالة فى حب الوطن ويعلّم الأجيال الجديدة الانتماء، و«سبع البرمبة» بطولة رامز جلال، الذي يقدم للجمهور وجبة خفيفة مضحكة بعد انتهاء موسم درامي دسم، و«حملة فرعون» بطولة عمرو سعد، الذى يقدم قصة شمس الزناتي ولكن على الطريقة الحديثة، و«محمد حسين» بطولة محمد سعد، الذى يصارع على البقاء، بعد تذيّله الإيرادات، ونجح عدد من الفنانين المشاركين فى هذا الموسم في خطف الأضواء من نجوم الأعمال أنفسهم بتقييم النقاد وإشادة الجمهور.
كازابلانكا (1)

أفلام العيد في أسبوع| الإيرادات تقترب من 83 مليونا

يتنافس خلال موسم عيد الفطر السينمائي، 5 أفلام مصرية، وهي: "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور أول أسبوع منذ طرح هذه الأفلام بدور العرض السينمائي، جاءت الإيرادات الإجمالية في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه حيث حقق إيرادات وصلت إلى 36 مليونا، و384 ألفا، و237 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم: غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
الفيل-الزرق-2 (1)

هؤلاء يشاركون وآخرون يغيبون عن «الفيل الأزرق 2»

كشف الإعلان الرسمي لفيلم "الفيل الأزرق 2"، الذي طُرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، وحقق في أقل من 24 ساعة نحو 4 ملايين مشاهدة، عن انضمام نجوم جدد إلى العمل واختفاء آخرين ساهموا في نجاح الجزء الأول الذي حقق إيرادات تجاوزت 35 مليون جنيه في دور العرض عام 2014. ويعتمد الجزء الثاني بشكل رئيسي على البطلين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، بينما اختفى النجوم خالد الصاوي "الدكتور شريف"، وشيرين رضا "ديجا"، ولبلبة "الدكتورة صفاء"، ومحمد ممدوح "سامح"، ودارين حداد "مايا"، ما يشير إلى أنهم لن يشاركوا في الجزء الثاني المنتظر طرحه في عيد الأضحى.
الفيل-الازرق-2

تريلر الفيل الأزرق 2| هند صبري تطارد كريم في كوابيسه

منذ أن تم طرح الإعلان الرسمي للجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» واحتل سريعًا هاشتاج #الفيل_الأزرق2 «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، فالجميع يتحدثون عن الفيلم والمشاهد التي تضمنها البرومو، التي تكشف الكثير بشأن قصة الجزء الثاني، لكن في الوقت نفسه لم يفصخ عن الحبكة الدرامية بالكامل، وكان كافيًا لجذب اهتمام الجمهور، الذى يترقب موعد نزول العمل لمشاهدته، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حقق الجزء الأول، وتخطت إيراداته 35 مليون جنيه، قبل 5 سنوات، وكان رقمًا كبيرًا حينها على السينما المصرية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org