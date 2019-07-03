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تباين مؤشرات البورصة.. والرئيسي يتجاوز 14 ألف نقطة

تحرير:أمل نبيل ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م
البورصة
البورصة
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين في الأداء وقفز مؤشرها الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 8.45% ليتخطى حاجز 14 ألف نقطة، وصولا إلى 14137.22 نقطة. في حين تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 602.53 نقطة وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1539 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 410 ملايين جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وارتفع إجمالي التداول على الأسهم إلى 830.65 مليون جنيه، بعد التداول على 231.81 ألف سهم عبر تنفيذ 19.12 ألف عملية منفذة.
ومالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 81.18 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيع 80.62 مليون جنيه 559.07 ألف جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعا جاء سهم "مجموعة جى . إم . سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية" على قائمة الأسهم المرتفعة، تلاه سهم الشرقية الوطنية
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الإيجار القديم.. مواجهة حامية بين الملاك والمستأجرين

صراع شديد قائم منذ عشرات السنين، لم يكتب له النهاية حتى الآن، إنه الصراع بين الملاك والمستاجرين المتعاقدين بنظام قانون الإيجار القديم، حاولت الإدارات السياسية المتتالية إيجاد حلول له، إلا أنه يحمل بين طياته قرارات قد تشعل حربًا مجتمعية حامية، بين طرفي الصراع.. إلا أن مجلس النواب حاول حل الموضوع بشكل جزئي وتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشروط فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية، وتبقى الجزء الخاص بالوحدات السكنية.. وهو ما آثار طرفي الصراع.. فما هو موقف كلاً منهم؟
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ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات في التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 3جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1426 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار، وكانت أسعار الذهب صباح اليوم سجلت ارتفاع 5 جنيهات مقارنة بأمس.
وزير-عمرو-طلعت الاتصالات-في-الغرفة الكندية ‎ (1)

وزير الاتصالات: هذه القطاعات مسئولة عن التحول الرقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي ليس مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها؛ ولكنه مسئولية تشاركية بين كل قطاعات الدولة المختلفة لإنجاح عمليات التحول إلى المجتمع الرقمي؛ موضحا أنه يتم العمل من أجل تحقيق التحول إلى حكومة رقمية، والتي بدأت بتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات وهو الأمر الذي ساهم في تنقية قوائم دعم التموين وضمان وصوله لمستحقيه. جاء ذلك خلال كلمته في ندوة "الاقتصاد الرقمي.. الفرص والتحديات".
لي-إياكوكا (2)

وفاة إياكوكا منقذ «كرايسلر» عن عمر يناهز 94 عاما

أعلنت فيات كرايسلر، أن لي إياكوكا، التنفيذي صاحب الشخصية المرموقة في قطاع السيارات الذي أعطى أمريكا السيارة فورد موستانج ويعزى إليه إنقاذ كرايسلر من الإفلاس، قد توفي عن 94 عاما. وقالت ابنته ليا إياكوكا لصحيفة واشنطن بوست، إن والدها توفي أمس الثلاثاء، في منزله في بيل إير بولاية كاليفورنيا بسبب مضاعفات مرض باركنسون. وأصدرت شركة فيات كرايسلر بيانا قالت فيه، إنها «تشعر بالحزن لنبأ وفاة لي إياكوكا، لقد اضطلع بدور تاريخي في قيادة كرايسلر أثناء الأزمة وتحويلها إلى قوة منافسة حقيقية».
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البورصة

البورصة تربح 5.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الخميس، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.5 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات الأجانب. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14100.74 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 603.56 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1540.64 نقطة. وارتفع إجمالي التداولات على الأسهم إلى 2.05 مليار جنيه، بعد التداول على 302.77 ألف سهم عبر تنفيذ 24.9 ألف عملية منفذة.
البورصة

البورصة تربح 8 مليارات جنيه مع إنهاء أزمة «جلوبال»

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8.4 مليار جنيه، مع إنهاء الصراع الضريبي بين شركة "جلوبال تليكوم" ووزارة المالية المصرية. أعلنت وزارة المالية عن توقيع اتفاق مع شركة جلوبال تليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها المصرية التابعة ومصلحة الضرائب المصرية بحيث تسدد جلوبال تليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة والتي تبلغ 136 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2018. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 14006.99 نقطة.
بورصة (2)

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمبيعات مصرية

تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات الصباحية لجلسة يوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 250 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.50 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 14017.34 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 602.15وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1535.7 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.40 مليار جنيه من خلال التداول على 65.72 مليون سهم.
بورصة

مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 3 مليارات جنيه

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.25 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 14043.42 نقطة ، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25% ليصل لمستوى 602.35وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32 % ليغلق عند مستوى 1536.89 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 880.45 مليار جنيه من خلال التداول على 132.75 مليون سهم.
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