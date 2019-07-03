تباين مؤشرات البورصة.. والرئيسي يتجاوز 14 ألف نقطة

تحرير:أمل نبيل ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين في الأداء وقفز مؤشرها الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 8.45% ليتخطى حاجز 14 ألف نقطة، وصولا إلى 14137.22 نقطة. في حين تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 602.53 نقطة وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1539 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 410 ملايين جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وارتفع إجمالي التداول على الأسهم إلى 830.65 مليون جنيه، بعد التداول على 231.81 ألف سهم عبر تنفيذ 19.12 ألف عملية منفذة.

ومالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 81.18 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيع 80.62 مليون جنيه 559.07 ألف جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعا جاء سهم "مجموعة جى . إم . سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية" على قائمة الأسهم المرتفعة، تلاه سهم الشرقية الوطنية