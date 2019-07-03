شاب يقتل شقيقه بسبب خلافات بين زوجتيهما بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

صورة أرشيفية

"ماكنتش قاصد أقتله دى كانت خناقة بسبب خلافات بين زوجته وزوجتى بسبب دوار المواشي المشترك بيننا، وضرب مراتى وأنا بره البيت، ولما رجعت كنت رايح أعاتبه ماكنش قصدي أقتله وهو عصبنى والشيطان دخل بيننا"، بهذه الكلمات اعترف "رزق ا. م."، المتهم بقتل شقيقه "ذكى"، أمام الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول.. وكانت البداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع مشاجرة بين شقيقين في قرية الدياسطي التابعة لمركز الحامول.

وانتقل الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث مشاجرة بين "ذكى"، 38 عامًا، لقي مصرعه، وشقيقه "رزق"، 42 عامًا، بسبب معاتبة الجاني لشقيقه بعد ضربه زوجته على إثر مشاجرة نشبت بينها وبين زوجة المجني عليه، وجميعهم يقيمون في منزل واحد. وتبين أنه أثناء معاتبة شقيقه بسبب