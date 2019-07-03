جريمة

شاب يقتل شقيقه بسبب خلافات بين زوجتيهما بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
"ماكنتش قاصد أقتله دى كانت خناقة بسبب خلافات بين زوجته وزوجتى بسبب دوار المواشي المشترك بيننا، وضرب مراتى وأنا بره البيت، ولما رجعت كنت رايح أعاتبه ماكنش قصدي أقتله وهو عصبنى والشيطان دخل بيننا"، بهذه الكلمات اعترف "رزق ا. م."، المتهم بقتل شقيقه "ذكى"، أمام الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول.. وكانت البداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع مشاجرة بين شقيقين في قرية الدياسطي التابعة لمركز الحامول.
وانتقل الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث مشاجرة بين "ذكى"، 38 عامًا، لقي مصرعه، وشقيقه "رزق"، 42 عامًا، بسبب معاتبة الجاني لشقيقه بعد ضربه زوجته على إثر مشاجرة نشبت بينها وبين زوجة المجني عليه، وجميعهم يقيمون في منزل واحد. وتبين أنه أثناء معاتبة شقيقه بسبب
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حريق-هائل-بمصنع كرتون-فى البحيرة

3 سيارات للسيطرة على حريق مخزن كرتون بالقناطر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق شب في مخزن كرتون بشلقان بالقناطر الخيرية دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمخزن كرتون بشلقان بالقناطر الخيرية. وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الحريق بمخزن كرتون بشلقان التابعة لمدينة القناطر الخيرية على مساحة 300 متر.
علا-القرضاوى-وزوجها

إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير في «تمويل الإرهاب»

أكد أحمد أبو العلا المحامي، إصدار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، قرارًا بإخلاء سبيل «علا» ابنة القيادي الإسلامي، يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية، على ذمة القضية المتهمة فيها بالاشتراك مع آخرين بتمويل الإرهاب، والانضمام إلى جماعة إرهابية تقوم بإمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية، وقررت المحكمة تأجيل جلسة نظر تجديد حبس زوجها حسام خلف لتعذر حضوره من السجن، هو ما أكده شقيقها عبد الرحمن على حسابه الخاص.
سجن

إحالة أستاذ جامعي للجنايات لتهريبه 44 عملة أثرية

قررت نيابة العامرية ثان بغرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إحالة المدعو "ك.أ.ال" أستاذ مساعد، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، وذلك لاتهامه بالشروع في تهريب 44 قطعة معدنية أثرية خارج البلاد. تعود الواقعة في القضية رقم 11160 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة مطار برج العرب يفيد بضبط شخص بحوزته قطعة معدنية أثرية مختلفة الأحجام.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

10 سيارات إطفاء| متوفى و7 مصابين في حريق مصنع أكتوبر

تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة جهودها للسيطرة على حريق نشب داخل مصنع للمواد البلاستيكية بمدينة السادس من أكتوبر، وأسفر الحريق حتى الآن عن مصرع عامل وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى. وصل إلى مكان الحريق 10 سيارات إطفاء، وأكد مصدر أمني بالحماية المدنية أن عددا من السيارات التى تفرغ حمولتها من المياه، سيعود ثانيةً إلى المصنع، وذلك بسبب محتوياته التى تساعد فى تفاقم النيران، ورجح المصدر اندلاع النيران جراء تسريب غاز من إحدى أسطوانات المصنع كبيرة الحجم.
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إثبات-النسب-في-محاكم-الأسرة (2)

قتل طفلي.. مأساة «مهجة» في محكمة الأسرة

جلست الزوجة العشرينية، في رواق يعج بالمتنازعين في محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تمسك بيدها حافظة مستندات باهتة اللون بها أوراق دعوى خلع ضد زوجها، وعلى وجهها نظرات الوجوم واليأس، وكأنها تسترجع لحظات مريرة عاشتها وتتندم عليها، بعد أن اتهمها في شرفها، لمعرفته بأنها حامل، واعتدى عليها بالضرب محاولا إجهاضها، معللا بأنه عقيم، وقالت "مهجة"، في دعواها " أنها تزوجت "جابر" زواجا تقليديًّا، بعد خطبة استمرت لسنتين، وكان ضعيف الشخصية، ولكنها تغاضت عن ذلك العيب لطيبته.
تعذيب

عامل يعذب عشيقته حتى الموت بعد اعترافها بخيانته

"العشق الممنوع".. أنهى حياة سيدة مطلقة بعد زواج قصير من نجل عمها، من مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، إذ وقعت في الخطيئة مع شقيق زوجها، وافتعلت المشكلات حتى طلقها، وما أن تم المراد، هربت مع أخيه "عشيقها" لحين إيجاد خطة إقناع العائلة بإتمام الزواج من طليقة أخيه، وفي ساعة صفا اعترفت له بقصص خيانتها مع رجال آخرين، وأقدم على تعذيبها وضربها بعصا 4 أيام متتالية حتى الموت، وما أن فقدت الوعي هرع بها إلى المستشفى مدعيًا دخولها في غيبوبة سكر ليتخلص من جثتها.
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زوجة تطلب الطلاق: «تعبت من الإهانة وجبت آخري»

بوجه شاحب حفرت الدموع ممرات لها على قسماته، وعينين زائغتين، وجسد أنهكه الحزن والحسرة، بالرغم من سنها الصغير، دخلت الشابة العشرينية محكمة الأسرة بزنانيري، تطلب الخلع من زوجها بعد أن سئمت الحياة معه بسبب معاملته القاسية لها، وقالت الزوجة العشرينية: "أنا ابنة وحيدة بجانب شقيقين يكبرانني سنًا بأعوام قليلة، ووالدي يعمل في الخارج منذ أن كنت طفلة صغيرة السن"، وتابعت: "أنهيت دراستي الجامعية، ووفقني الله في الحصول على وظيفة مرموقه في إحدى الشركات الكبرى، وكنت لا أفكر في الزواج إلا بعد أن أحقق ذاتي في العمل".
انتحار

وفاة شاب انتحر من الطابق الخامس في دار السلام

معاناة من المرض النفسي دفعت «طارق» إلى إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس في منطقة دار السلام أصيب بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى وتوفي بعد مرور يوم واحد على انتحاره متأثرا بإصاباته. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام، إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين أن «طارق» 28 عاما، وكشفت التحريات عن أن الشاب كان يعاني من مرض نفسي وانتحر عن طريق إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس.
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