بطلة مصر في رفع الأثقال تحلم بميداليات طوكيو 2020

تحرير:كريم مليم ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

سارة سمير

أعربت سارة سمير، بطلة المنتخب المصرى لرفع الأثقال، عن امتنانها للاهتمام الذى تلاقيه من كل أطراف منظومة اللعبة، وتوفير الأجواء المناسبة من أجل تحقيق حلم الفوز بميداليات في أولمبياد طوكيو 2020. وغادرت سارة القاهرة متوجهة إلى أذربيجان بصحبة المنتخب الوطنى؛ للمشاركة فى معسكر تدريبى يستمر حتى 25 يوليو الجارى، بتمويل كامل من الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأولمبي، وهو البنك الأهلي المصري، وذلك فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، وكذلك الاستعداد لعدد من البطولات، أولاها دورة الألعاب الإفريقية، وبطولة العالم، وكأس البحر المتوسط.

وتحدثت بطلة المنتخب المصرى لرفع الأثقال، قائلة: "أتدرب بقوة وأتحدى نفسى، وأحلم بميداليات طوكيو 2020، وأشكر كل من يساندنى من أجل تحقيق حلم مصر في لعبة رفع الأثقال، وسعيدة أكثر بالثقة الكبيرة بقدرتى على الوصول وتحقيق الحلم". وواصلت سارة سمير: "أثمّن دور أشرف صبحى (وزير الشباب والرياضة)، لحرصه ومتابعته

وتحدثت بطلة المنتخب المصرى لرفع الأثقال، قائلة: "أتدرب بقوة وأتحدى نفسى، وأحلم بميداليات طوكيو 2020، وأشكر كل من يساندنى من أجل تحقيق حلم مصر في لعبة رفع الأثقال، وسعيدة أكثر بالثقة الكبيرة بقدرتى على الوصول وتحقيق الحلم".



وواصلت سارة سمير: "أثمّن دور أشرف صبحى (وزير الشباب والرياضة)، لحرصه ومتابعته لى، ولقاءاته الدائمة المشجعة، وكذلك أشكر محمود محجوب (رئيس اتحاد رفع الأثقال) على اهتمامه بى وبكل زملائى، وكذلك أشكر الراعى الرسمى لى، وأتشرف بكونى ضمن فريق الفراعنة الأولمبى".



يستضيف المغرب دورة الألعاب الإفريقية خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2019، ثم بطولة العالم بتايلاند خلال الفترة من 18- 29 سبتمبر 2019، وكذلك بطولة كأس البحر المتوسط التي تقام بسان مارينو خلال الفترة من 1- 10 أكتوبر 2019.

