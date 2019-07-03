مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل جديدة لاستعارة رمضان صبحي

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

رمضان صبحي

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن الـ24 ساعة المقبلة، ستكون حاسمة في إنهاء الاتفاق مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، على استعارة رمضان صبحي لمدة موسم واحد، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن الأمور تسير بشكل جيد وإيجابي، ومن المنتظر أن يتم إنهاء كل شيء في غضون الساعات القليلة المقبلة، وأوضح المصدر أن النادي الأهلي يتفاوض مع نظيره الإنجليزي، من أجل تخفيض القيمة المالية التي يطلبها هيدرسفيلد والمقدرة بـ2 مليون جنيه إسترليني.

ونفى نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، كافة الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عن تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي لللنادي الإنجليزي من أجل ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «مسؤولو هيدرسفيلد لم يبلغوني بوصول أي عروض رسمية من القلعة

ونفى نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، كافة الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عن تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي لللنادي الإنجليزي من أجل ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وقال نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «مسؤولو هيدرسفيلد لم يبلغوني بوصول أي عروض رسمية من القلعة البيضاء حتى الآن للتعاقد مع رمضان صبحي».



وأوضح نادر شوقي أنه سيتوجه إلى إنجلترا خلال الأيام القليلة المقبلة بصحبة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمفوض من قبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أجل التوصل لاتفاق على استعارة رمضان لمدة موسم.



وأكد شوقي أنه لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق نهائي بين الأهلي وهيدرسفيلد بشأن استمرار رمضان صبحي ضمن صفوف القلعة الحمراء على سبيل الإعارة لموسم جديد.