رياضة

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل جديدة لاستعارة رمضان صبحي

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن الـ24 ساعة المقبلة، ستكون حاسمة في إنهاء الاتفاق مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، على استعارة رمضان صبحي لمدة موسم واحد، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن الأمور تسير بشكل جيد وإيجابي، ومن المنتظر أن يتم إنهاء كل شيء في غضون الساعات القليلة المقبلة، وأوضح المصدر أن النادي الأهلي يتفاوض مع نظيره الإنجليزي، من أجل تخفيض القيمة المالية التي يطلبها هيدرسفيلد والمقدرة بـ2 مليون جنيه إسترليني.
ونفى نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، كافة الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عن تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي لللنادي الإنجليزي من أجل ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية.  وقال نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «مسؤولو هيدرسفيلد لم يبلغوني بوصول أي عروض رسمية من القلعة
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قبلة من حسناء بيرو في انتظار بطل الفوز على تشيلي

قبل ساعات قليلة من المواجهة المنتظرة بين منتخب بيرو ضد تشيلي، في نصف النهائي الثاني ببطولة كوبا أمريكا، والمقرر لها في تمام الساعة 2:30 فجر اليوم الخميس، على ملعب أرينا دي جريميو في مدينة بورتو أليجري البرازيلية، وعدت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء البيروفية ستيفاني كايو، بمنح قبلة للاعب الذي يسجل هدف الفوز لبلادها في مرمى تشيلي، بعد استئذانه، وكتبت «كايو» في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أفكر جديا بمنح قبلة (مع أخذ الإذن طبعا) للمسؤول عن الفوز على تشيلي».
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مدرب جنوب إفريقيا: اللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير

أكد ستيوارت باكستر، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، أن لاعبيه لا يحتاجون إلى أى حافز إضافى عندما يواجهون مصر فى استاد القاهرة، مساء السبت فى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم 2019، وأضاف أن التأهل فى حد ذاته كاف لتحفيز أى لاعب، واللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير، قائلا: "إنه تحد كبير، أعتقد أن دور المجموعات كان صعبا للغاية، وكانت مجموعتنا صعبة جدا. لقد كانت ثواني من كل لعبة تقريبًا كأنها لعبة مختلفة، وهي نتيجة مختلفة حتى يعتقد الناس أننا مررنا بالباب الخلفى أو أيا كان، لكننا كنا على بعد ثوانٍ فى عدة ألعاب من المرور بقوتنا ولاعبينا".
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بطلة مصر في رفع الأثقال تحلم بميداليات طوكيو 2020

أعربت سارة سمير، بطلة المنتخب المصرى لرفع الأثقال، عن امتنانها للاهتمام الذى تلاقيه من كل أطراف منظومة اللعبة، وتوفير الأجواء المناسبة من أجل تحقيق حلم الفوز بميداليات في أولمبياد طوكيو 2020. وغادرت سارة القاهرة متوجهة إلى أذربيجان بصحبة المنتخب الوطنى؛ للمشاركة فى معسكر تدريبى يستمر حتى 25 يوليو الجارى، بتمويل كامل من الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأولمبي، وهو البنك الأهلي المصري، وذلك فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، وكذلك الاستعداد لعدد من البطولات، أولاها دورة الألعاب الإفريقية، وبطولة العالم، وكأس البحر المتوسط.
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رمضان-صبحي

نادر شوقي : الزمالك لم يطلب التعاقد مع رمضان صبحي

نفى نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي كافة الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عن تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي لللنادي الإنجليزي من أجل ضم رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "مسؤولو هيدرسفيلد لم يبلغوني بوصول أي عروض رسمية من القلعة البيضاء حتى الآن للتعاقد مع رمضان صبحي". كانت بعض التقارير الصحفية قد ذكرت أن الزمالك قدم عرضًا رسميا لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته للأهلي.
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الأهلي يتحرك إلى إنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحي

كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي؛ وذلك لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد، وجاء قرار رئيس النادي لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الإنجليزى للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.
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الأهلي: المفاوضات مع هيدرسفيلد ما زالت قائمة

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على وجود رغبة وإصرار لدى القلعة الحمراء من أجل استمرار رمضان صبحي ضمن صفوف الفريق وعدم الرحيل، كما توجد نفس الرغبة لدى اللاعب. وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة: "لن نترك رمضان صبحي وسنواصل محاولات الإبقاء عليه حتى آخر نفس". وأضاف: "المفاوضات مع هيدرسفيلد مازالت قائمة... نحن قدمنا عرضا ماليا وهم يتكلمون في مبالغ أخرى، ولكننا نتمنى أن نتوصل إلى اتفاق يسمح للاعب بأن يظل مرتديا الفانلة الحمراء وهناك أمل كبير في ذلك".
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بعد صدمة هدرسفيلد.. هل يلعب رمضان صبحي للزمالك؟

أكد نادر شوقي، مدير شركة ألفن (11) المسئولة عن تسويق اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، أن الزمالك ليس طرفًا حتى الآن في محاولات شراء رمضان صبحي، من ناديه الإنجليزي، وقال نادر شوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إفريقيا» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلم إذا كان نادي الزمالك سيتقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد أم لا، مضيفًا: «من المؤكد أن رمضان صبحي رغبته هو الاستمرار مع الأهلي».
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