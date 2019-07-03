نائب رئيس اتحاد الكرة البنيني: تنظيم البطولة مبهر

تحرير:محمد مصباح ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

منتخب بنين في زيارة بقناة السويس

قال فرانسيس جيبيان النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة بدولة بنين، إن كل المنتخبات الإفريقية لديها انطباعات جيدة منذ بداية بطولة الأمم الإفريقية، متوقعًا استمرار ردود الفعل الإيجابية والخروج بذكرى طيبة من هذا الحدث الكروي المهم، جاء ذلك خلال زيارة بعثة منتخب بنين لهيئة قناة السويس، وكان في استقبالهم الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وتأهل المنتخب البنيني إلى دور الـ16 ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المغربي يوم الجمعة المقبل الذي تصدر مجموعته بينما احتل السناجب المركز الثالث في مجموعته.

وأكد النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة البنيني، على الجهد المبذول في تنظيم البطولة الإفريقية، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وتوفير كافة وسائل الراحة والتدابير اللوجيستية اللازمة للخروج بشكل مشرف. كما عبر عن إعجابه وفخره التنظيم المبهر للبطولة على مستوى الدولة والسلوك الراقي والأخلاقيات الرياضية المشرفة للجماهير