رياضة

نائب رئيس اتحاد الكرة البنيني: تنظيم البطولة مبهر

تحرير:محمد مصباح ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
منتخب بنين في زيارة بقناة السويس
منتخب بنين في زيارة بقناة السويس
قال فرانسيس جيبيان النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة بدولة بنين، إن كل المنتخبات الإفريقية لديها انطباعات جيدة منذ بداية بطولة الأمم الإفريقية، متوقعًا استمرار ردود الفعل الإيجابية والخروج بذكرى طيبة من هذا الحدث الكروي المهم، جاء ذلك خلال زيارة بعثة منتخب بنين لهيئة قناة السويس، وكان في استقبالهم الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وتأهل المنتخب البنيني إلى دور الـ16 ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المغربي يوم الجمعة المقبل الذي تصدر مجموعته بينما احتل السناجب المركز الثالث في مجموعته.
وأكد النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة البنيني، على الجهد المبذول في تنظيم البطولة الإفريقية، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وتوفير كافة وسائل الراحة والتدابير اللوجيستية اللازمة للخروج بشكل مشرف. كما عبر عن إعجابه وفخره التنظيم المبهر للبطولة على مستوى الدولة والسلوك الراقي والأخلاقيات الرياضية المشرفة للجماهير
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إحالة دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة للشق الموضوعي

رفضت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية مناقشة الدعوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة الخاصة برفض النادي تأجيل إنهاء مسابقة الدوري الممتاز بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انتهاؤها يوم 19 يوليو المقبل. وعلمت التحرير أن اللجنة الاستشارية أحالت الدعوى إلى الشق الموضوعي حيث تنظر دائرة الموضوع في الدعوى، وسيتم تحديد الجلسة الموضوعية خلال أسبوع بمعرفة الأمانة العامة للمركز. وتقدم الأهلي بدعوى في مركز التسوية ضد اتحاد الكرة بعد رفض الأخير طلب النادي إنهاء الدوري قبل بدء بطولة كأس الأمم الإفريقية.
احمد-صلاح-حسنى

أحمد صلاح حسني يدعم المنتخب قبل مواجهة جنوب إفريقيا

دعم الفنان أحمد صلاح حسني ونجم الأهلي والمنتخب السابق منتخب الفراعنة قبل مواجهة منتخب جنوب إفريقيا السبت المقبل في لقاء دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 شهر يونيو الماضي حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الجماهير المصرية مثل جماهير البرازيل بتوع كرة مش بتوع 3 نقاط وخلاص مفيش شك الصعود بدون استقبال هدف وبـ9 نقاط حاجة حلوة، لكن لأن الكرة لم تكن على المستوى المطلوب الجماهير خائفة، لكن ده لا يمنع أن لدينا إيجابيات، إنك تحرز بعدد فرص قليلة أمر جيد لو تحسنت الأمور فنيا هنبقى أقوى".
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قبلة من حسناء بيرو في انتظار بطل الفوز على تشيلي

قبل ساعات قليلة من المواجهة المنتظرة بين منتخب بيرو ضد تشيلي، في نصف النهائي الثاني ببطولة كوبا أمريكا، والمقرر لها في تمام الساعة 2:30 فجر اليوم الخميس، على ملعب أرينا دي جريميو في مدينة بورتو أليجري البرازيلية، وعدت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء البيروفية ستيفاني كايو، بمنح قبلة للاعب الذي يسجل هدف الفوز لبلادها في مرمى تشيلي، بعد استئذانه، وكتبت «كايو» في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أفكر جديا بمنح قبلة (مع أخذ الإذن طبعا) للمسؤول عن الفوز على تشيلي».
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منتخب-أنجولا‎ (1)

مدرب أنجولا: سنلعب بشكل متوازن أمام مالي

أكد الصربي سيرجان فاسيلفيتش، المدير الفني للمنتخب الأنجولي لكرة القدم، أننا سنلعب اليوم الثلاثاء مباراتنا أمام فريق مالي أحد أقوى فرق المجموعة ولديهم لاعبون رائعون في كل المراكز، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بمقر استاد الإسماعيلية الدولي الرياضي تحت إشراف الكابتن محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية وفريق التنظيم الخاص ببطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حتى يوم 19 من شهر يوليو الجاري، بمشاركة نجوم القارة السمراء على ملاعب استاد القاهرة والسويس والإسكندرية والإسماعيلية.
المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

المدير الفني لمنتخب غانا: غياب أيو لن يؤثر علينا

أكد كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا، أنه يحترم فريق الكاميرون وكل منتخبات البطولة التي تلعب جميعها بشكل جيد للغاية، قائلأً:"نحن نخطط جيدًا دفاعًا وهجومًا ولقاء الغد أمام المنتخب الكاميروني سوف يكون قويًا عن باقي مباريات المجموعة السادسة التي تضم بجانب هذين المنتخبين كلا من منتخب غينيا وبنين والذين سيخوضون مباراة هامة أيضا على نفس الملعب بمدينة الإسماعيلية"، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب غانا بقاعة المؤتمرات باستاد نادي الإسماعيلية الرياضي للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بمنتخب غانا استعدادا للقاء منتخب الكاميرون.
المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

مانجيك: المنتخب الكاميروني قادر على تخطي عقبة غانا

أكد جورج مانجيك لاعب وسط الكاميرون أن مباراة منتخب بلاده غدا أمام منتخب غانا هامة جدا وفاصلة في التأهل للدور القادم في البطولة ونحن نسعى لذلك، جاء هذا خلال مؤتمر صحفي للفريق الكاميروني للإعلان عن آخر الاستعدادات الخاصة بمباراة الغد والتي تجمع بينه وبين منتخب غانا على أرض ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي خلال الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة والتي تضم أيضا كلا من منتخبي بنين وغينيا بيساو الذين سيلعبون أيضا مباراة مساء الغد على نفس الملعب في إطار بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.
المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

رئيس غانا يشهد مباراة منتخبه مع بنين بالإسماعيلية

يشهد استاد الإسماعيلية الرياضي، مساء اليوم افتتاح مباريات المجموعة السادسة ببطولة الأمم الإفريقية التي تقام على أرض مصر وتشمل مباريات اليوم لقاء مباراة منتخب الكاميرون مع منتخب غينيا بيساو، ثم لقاء منتخب غانا مع منتخب بنين، وقد شهد الاستاد إجراءات أمنية مكثفة في إطار التأمين المحكم للجماهير وللضيوف، في ذلك الحدث الكروي القاري الذي يشارك فيه نجوم القارة السمراء على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو على ملاعب القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية والسويس.
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