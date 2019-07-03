الجيش الجزائري يضبط 5 عناصر تدعم الإرهابيين

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

الجيش الجزائري_أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي خنشلة وتبسة شمال شرق البلاد. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، بأنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت دوريات للجيش، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني التابع للجيش، في وقت سابق ، خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليات متفرقة للجيش، مشيرًا إلى أنه تم توقيف منقبين عن الذهب، وحجز مولدين كهربائيين، ومطرقتي ضغط، و20 كبسولة كهربائية و10 أمتار من الفتيل الصاعق، ومركبة رباعية الدفع، بمنطقة عين قزام جنوب الجزائر.

يذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية، قد أعلنت في وقت سابق، انها أوقفت 3 عناصر تدعم للجماعات الإرهابية بولاية تلمسان شمال غرب البلاد. وقالت الوزارة في بيان لها:« إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات أوقفت دورية للجيش بتلمسان 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، كما أنه في إطار محاربة الجريمة