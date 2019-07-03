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آلاف العيادات والصيدليات مهددة بـسبب الإيجار القديم

الأطباء: القانون يطرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم.. والصيادلة: 30 ألف صيدلية مهددة.. وحنفي: القانون تعد على قرارات القضاء.. ومحمد: الاستثناء غير دستوري
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مر شهران حتى الآن على إحالة الحكومة مشروع قانون «الإيجارات القديمة» بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية إلى مجلس النواب، شهدت هذه الفترة العديد من جلسات المناقشة الساخنة، داخل أروقة البرلمان، أسفرت عن العديد من النقاط الخلافية بين لجنة الإسكان والجهات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون، مثل الأطباء أصحاب العيادات الخاصة والصيادلة، المهددين بالطرد من عياداتهم وصيدلياتهم بموجب المادة الرابعة من القانون، والتى تنص على إخلاء العين بشكل فوري عقب انتهاء المدة المحددة، والذين أكدوا أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فيه ظلم كبير لهم.
الفئتان الأكثر تضررا، الأطباء والصيادلة، هرعوا إلى البرلمان، مطالبين بضرورة أن يتم قصر هذه الشروط على الأشخاص الاعتباريين فقط دون الأشخاص العاديين، وهو الأمر الذى يتعارض مع ما قام به البرلمان، حيث أبدت أغلبية الأعضاء الموافقة على حذف عبارة «الأشخاص الاعتبارية» ليكون تطبيق أحكام القانون
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مصطفى الفقي

الفقي من برلمان بريطانيا: دولتكم تسمح بالتحريض ضد مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن بريطانيا لا تتفهم أحيانا حقيقة الأوضاع في مصر، وتسمح بقيام بعض عناصر جماعة الإخوان بالتحريض ضد الدولة المصرية، مبديًا دهشته من توقف الطيران البريطاني عن السفر إلى شرم الشيخ منذ ثلاث سنوات، رغم أن شركات الطيران الكبرى، شرقًا وغربًا، تطير إلى هذه المدينة بانتظام، جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها في قاعة ملحقة بالبهو الرئيسي للبرلمان البريطاني، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي العموم واللوردات بدعوة من الجمعية البرلمانية البريطانية للشرق الأوسط.
مجلس-النواب

بسبب «سن المعاش».. هل يرفض البرلمان قانون الحكومة؟

توافق في الآراء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان في ما يخص القانون الجديد الخاص بالتأمينات والمعاشات، ولكن هذا التوافق لم يكن تاما على كل النقاط المتعلقة بمشروع القانون، واختلف النواب مع المادة الخاصة برفع سن المعاش من 60 إلى 65 سنة تدريجيا. ونصت المادة الخاصة بسن المعاش في مشروع القانون على رفع سن المعاش؛ لمعالجة العجز المالى والإكتواري فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.
بيان-السيسي (1)

بيان 3 يوليو.. السيسي يرسم طريق مصر (النص الكامل)

في 3 يوليو عام 2013، امتلأت شوارع وميادين المحافظات بملايين المتظاهرين الرافضين استمرار حكم الإخوان، والمطالبين بإسقاط رئيسهم محمد مرسي العياط، وسط حالة من الترقب والقلق خوفا من المصير المقبل على الشعب والبلاد، بعد خطبة مخيبة للآمال ألقاها مرسي في مساء 2 يوليو، ورفض خلالها الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا تمسكه بما وصفه بـ"الشرعية" ورددها خلال الخطبة عشرات المرات، فلم يجد المواطنون أمامهم من مفر سوى الاستغاثة بالقوات المسلحة لإنقاذهم من المجهول، وهو الرهان الدائم الذي يعوّل عليه الشعب ولا يخذلهم.
مميش-مصر-قادرة على-تنظيم-الفعاليات الإقليمية

مميش: مصر قادرة على تنظيم الفعاليات العالمية

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر نجحت في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، بما لا يدع مجالا للشك في قدرتها على تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه اللا محدود ومتابعته الدقيقة لكافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية وتوجيهه بتعاون كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها مع اللجنة المنظمة للبطولة للخروج بشكل يليق بمصر وبما يدعم الروابط الأخوية مع الأشقاء الأفارقة، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، بعثة منتخب بنين لكرة القدم المشارك في البطولة الأفريقية لكرة القدم عام 2019.
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السيسى (4)

السيسي يصدق على تعديل قانون المحكمة الدستورية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن قرره مجلس النواب. وينص التعديل في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النصان الآتيان: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
نقابة-الصيادلة (2)

"توصيات فاتن".. من ناقش قانون هيئة الدواء بالصيادلة؟

حالة من الاستياء انتابت الوسط الصيدلي، من اللجنة التى تم تشكيلها لإدارة نقابة الصيادلة، بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، بسبب ما سموه حالة البطء الشديد فى التعامل مع الملفات والأزمات التى تشهدها المهنة خلال المرحلة الأخيرة. النقابة خرجت ببيان أمس الثلاثاء، قالت فيه إن ثمة اجتماعا عقد مع نقباء الفرعيات، لتحديد رؤية النقابة حول بنود قانون هيئة الدواء، لكن الغريب أن النقباء الفرعيين الذين شاركوا فى الاجتماع أكدوا أن الحضور ناقش أزمة قانون التأمين الصحي، وقانون الإيجار القديم وما لهما من تأثير على الصيدلي.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

مقترح برلماني بزيادة الإيجار القديم 8 أضعاف

قال النائب عبد المنعم العليمي، إن البرلمان مطالب بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الخامس من مايو 2018، ألزم البرلمان بإقرار مشروع القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع. وأشار العليمي في تصريح لـ«التحرير»، إلى أن حكم المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر.
مجلس-النواب (2)

الإيجار القديم للوحدات التجارية يهدد 20 ألف صيدلية

الأحد الماضي انتهت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، من إعداد تقريرها الخاص بمشروع قانون الإيجارات القديمة للوحدات التجارية، المقدم من الحكومة، لعرضه على هيئة مكتب المجلس، ليتم إدراجه ضمن جدول أعمال النواب، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته. أعضاء لجنة الإسكان صوتوا بالموافقة على مواد القانون، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين للأماكن التجارية أو كما تم تسميته من الحكومة "غير السكنية"، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط، كما جاء في نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة، تفاديا لشبهة عدم الدستورية.
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