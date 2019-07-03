آلاف العيادات والصيدليات مهددة بـسبب الإيجار القديم
الأطباء: القانون يطرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم.. والصيادلة: 30 ألف صيدلية مهددة.. وحنفي: القانون تعد على قرارات القضاء.. ومحمد: الاستثناء غير دستوري
تحرير:مؤمن عبد اللاه
٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
صورة أرشيفية
مر شهران حتى الآن على إحالة الحكومة مشروع قانون «الإيجارات القديمة» بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية إلى مجلس النواب، شهدت هذه الفترة العديد من جلسات المناقشة الساخنة، داخل أروقة البرلمان، أسفرت عن العديد من النقاط الخلافية بين لجنة الإسكان والجهات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون، مثل الأطباء أصحاب العيادات الخاصة والصيادلة، المهددين بالطرد من عياداتهم وصيدلياتهم بموجب المادة الرابعة من القانون، والتى تنص على إخلاء العين بشكل فوري عقب انتهاء المدة المحددة، والذين أكدوا أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فيه ظلم كبير لهم.
الفئتان الأكثر تضررا، الأطباء
والصيادلة، هرعوا إلى البرلمان، مطالبين بضرورة أن
يتم قصر هذه الشروط على الأشخاص الاعتباريين
فقط دون الأشخاص العاديين، وهو الأمر الذى
يتعارض مع ما قام به البرلمان، حيث
أبدت أغلبية الأعضاء الموافقة على حذف
عبارة «الأشخاص
الاعتبارية» ليكون
تطبيق أحكام القانون
الفئتان الأكثر تضررا، الأطباء
والصيادلة، هرعوا إلى البرلمان، مطالبين بضرورة أن
يتم قصر هذه الشروط على الأشخاص الاعتباريين
فقط دون الأشخاص العاديين، وهو الأمر الذى
يتعارض مع ما قام به البرلمان، حيث
أبدت أغلبية الأعضاء الموافقة على حذف
عبارة «الأشخاص
الاعتبارية» ليكون
تطبيق أحكام القانون عامًّا على الأشخاص
الاعتبارية والعادية.
عدد الأطباء فى مصر
يبلغ عدد
الأطباء العاملين بالقطاع الحكومى على
مستوى الجمهورية حتى نهاية عام 2016،
بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى
للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي، 355 ألف
طبيب، بواقع 103 آلاف
طبيب بشري تقريبا يعملون بالقطاع الحكومي،
و44 ألف
صيدلى، بالإضافة إلى 20 ألف
طبيب أسنان، و 187 ألف
ممرض. (اقرأ أيضا: الحكومة تدفع بقانون الإيجارات القديمة وتستثني الشقق)
تشريد الأطباء
النقابة
العامة للأطباء خاطبت رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال لبحث مشكلة الأطباء
أصحاب العيادات الخاصة مع أصحاب العقارات
فى ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة،
خاصة أن اعتماد مشروع القانون سيؤدي إلى
طرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم
الخاصة، مما يؤدي لمشكلات مجتمعية وأزمات
مالية نتيجة اضطرارهم إلى نقل عياداتهم
لأماكن أخرى، وهو ما يترتب عليه إلحاق
الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة
لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم
بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف
تحويلها من إيجار إلى تمليك.
مصير 30 ألف صيدلية فى خطر
نقابة
الصيادلة لم تختلف كثيرا عن نظيرتها
نقابة الأطباء، وعبرت عن استيائها
واعتراضها على المشروع الذى يمس أكثر من 30 ألف
صيدلية على مستوى الجمهورية، لأن القانون
لم يلتفت إلى الضوابط المنصوص عليها فى
قانون 127 لسنة 1955 الخاص
بالتراخيص والذى يقتضى استثناءات فى
ترخيص المؤسسات الصيدلانية، وهو الأمر الذي
يتطلب معه استثناءات مقابلة فى أى تعديلات
واردة، ومراعاة أصحاب الصيدليات والعلاقة
بين المالك والصيدلي حتى لا يكون الأمن
القومى الدوائي فى خطر.
"إنشاء
لجنة مستقلة يرأسها قاضي أمور مستعجلة أو
قاضي محكمة ابتدائية وعضو من أعضاء اللجنة
ممن له صفة مهنية ملمة بقوانين مزاولة مهنة
الصيدلة تتولى الفصل فى الخلافات المتعلقة
بالإيجارات القديمة، وتحديد قيمة إيجارية
عادلة للمالك لمدة 20 سنة
تحددها لجنة مستقلة، تراعى القيمة
الإيجارية السوقية، والتوصية باستمرار العلاقة
الإيجارية للصيدلية بين المالك والمستأجر
بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات بما يضمن
عدم القضاء على نشاط الصيدلية"، كانت هذه
أبرز المطالب التى نادت بها نقابة الصيادلة فى خطابها للبرلمان.
يبلغ
عدد الصيدليات فى مصر 70 ألف
صيدلية موزعة على جميع المحافظات، يعمل
بها 14 ألف
صيدلي في مصر وهذا وفق ما قاله الدكتور حسام
الدين مصطفى مدير إدارة التفتيش الصيدلي
بوزارة الصحة العام الماضي. (اقرأ أيضا: نائب يطالب بتعديل قانون الإيجارات القديمة)
القانون غير دستوري
خالد
حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
بمجلس النواب، قال إن "تعديل قانون
الإيجار القديم للغرض غير السكني، الذي
قامت به لجنة الإسكان بالمجلس، تعد صريح
على حكم المحكمة الدستورية، خاصة أن حكم
المحكمة الدستورية الصادر في قضية
الإيجار القديم، لم يكن يتعرض للوحدات
غير السكنية، وإنما كانت القضية عن
إيجار مكان بنك فقط، وليس كل الوحدات
غير السكنية، مشددا على أن تمرير
تعديلات قانون الإيجار القديم بهذا الشكل،
خطير جدا من الناحية المجتمعية".
المطالبة
باستثناء العيادات الإيجارية
للأطباء، أمر غير غير دستوري وغير دقيق، ولا
يجوز أن تستند نقابة الأطباء إلى حكم
صادر من المحكمة الدستورية بتعديل القانون
على الأشخاص الاعتبارية فقط، هذا ما أكده محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس
النواب، لأن المحكمة الدستورية أصدرت
الحكم لأن القضية محل النظر آنذاك، كانت
تختص بالأشخاص الاعتباريين فقط، فى الوقت
الذى يعطي فيه القانون الحق للمالك
والمستأجر في تنظيم العلاقة وفقًا للقيمة
السوقية المتداولة.
رغبة
الدولة فى إنهاء هيمنة المستأجرين على العقارات لسنوات طويلة نظير جنيهات
معدودة دفعتها إلى إلزام المستأجر فى نص
المادة الرابعة من القانون بإخلاء المكان
المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم
التالى لانتهاء المدة القانونية «الخمس
سنوات»، وإذا
امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة
إلى صاحبها يكون من حق المالك التقدم بطلب
إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة
التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد
وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص
والمنقولات.
مشروع
قانون الحكومة تضمن وجود حكم انتقالي
يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى
يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح
المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل
بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى
تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء
المدة المنصوص عليها.
الحكومة
حددت الأجرة القانونية المستحقة عند
صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة
الإيجارية القانونية المحددة طبقًا
لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت
تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية
وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام
التالية بنسبة 15% من
قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة أربع
سنوات. (اقرأ أيضا: لماذا تجاهلت الحكومة الشقق في قانون الإيجار القديم؟)