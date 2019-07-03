رياضة

مدرب جنوب إفريقيا: اللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
ستيوارت باكستر - مدرب منتخب جنوب أفريقيا
ستيوارت باكستر - مدرب منتخب جنوب أفريقيا
أكد ستيوارت باكستر، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، أن لاعبيه لا يحتاجون إلى أى حافز إضافى عندما يواجهون مصر فى استاد القاهرة، مساء السبت فى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم 2019، وأضاف أن التأهل فى حد ذاته كاف لتحفيز أى لاعب، واللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير، قائلا: "إنه تحد كبير، أعتقد أن دور المجموعات كان صعبا للغاية، وكانت مجموعتنا صعبة جدا. لقد كانت ثواني من كل لعبة تقريبًا كأنها لعبة مختلفة، وهي نتيجة مختلفة حتى يعتقد الناس أننا مررنا بالباب الخلفى أو أيا كان، لكننا كنا على بعد ثوانٍ فى عدة ألعاب من المرور بقوتنا ولاعبينا".
وواصل باكستر: "هذه هى كرة القدم، قرار أحد الحكام أو خطأ واحد سيغير أمورا كثيرة، الآن لدينا فرصة للعب ضد الدولة المضيفة أمام آلاف الجماهير فى بيئة معادية للغاية، والدافع الرئيسى للاعبين هو رغبتهم فى الفوز، وأعتقد أن هذا هو الشىء الأساسى، سيكون هذا هو الدافع الذى يريدونه بشدة لتجاوز هذه العقبة، لا أعتقد
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بطلة مصر في رفع الأثقال تحلم بميداليات طوكيو 2020

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تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
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صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
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انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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