مدرب جنوب إفريقيا: اللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

ستيوارت باكستر - مدرب منتخب جنوب أفريقيا

أكد ستيوارت باكستر، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، أن لاعبيه لا يحتاجون إلى أى حافز إضافى عندما يواجهون مصر فى استاد القاهرة، مساء السبت فى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم 2019، وأضاف أن التأهل فى حد ذاته كاف لتحفيز أى لاعب، واللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير، قائلا: "إنه تحد كبير، أعتقد أن دور المجموعات كان صعبا للغاية، وكانت مجموعتنا صعبة جدا. لقد كانت ثواني من كل لعبة تقريبًا كأنها لعبة مختلفة، وهي نتيجة مختلفة حتى يعتقد الناس أننا مررنا بالباب الخلفى أو أيا كان، لكننا كنا على بعد ثوانٍ فى عدة ألعاب من المرور بقوتنا ولاعبينا".

وواصل باكستر: "هذه هى كرة القدم، قرار أحد الحكام أو خطأ واحد سيغير أمورا كثيرة، الآن لدينا فرصة للعب ضد الدولة المضيفة أمام آلاف الجماهير فى بيئة معادية للغاية، والدافع الرئيسى للاعبين هو رغبتهم فى الفوز، وأعتقد أن هذا هو الشىء الأساسى، سيكون هذا هو الدافع الذى يريدونه بشدة لتجاوز هذه العقبة، لا أعتقد

وواصل باكستر: "هذه هى كرة القدم، قرار أحد الحكام أو خطأ واحد سيغير أمورا كثيرة، الآن لدينا فرصة للعب ضد الدولة المضيفة أمام آلاف الجماهير فى بيئة معادية للغاية، والدافع الرئيسى للاعبين هو رغبتهم فى الفوز، وأعتقد أن هذا هو الشىء الأساسى، سيكون هذا هو الدافع الذى يريدونه بشدة لتجاوز هذه العقبة، لا أعتقد أن على تغيير أى شىء".



وأكمل مدرب جنوب إفريقيا: "لم يكن لاعبونا المهاجمون فى أفضل حالاتهم، ولعبنا بشكل دفاعى جيد للغاية لكننا بحاجة إلى أن نضيف إلى ذلك، وأمام لاعبى مصر المميزين، أعتقد أنها ستكون لعبة مختلفة تمامًا".



وأتم ستيوارت باكستر: "إذا كان بإمكان الفريق إضافة 15% فى الهجوم يمكننا أن نعالجهم، ولا أعتقد أنه يتعين علينا القيام بمضخة تحفيزية هائلة معهم، وأعتقد أنهم سوف يصلون إلى هذا الهدف بصرف النظر عما أقوله".

