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رحيل ثاني «الباءات» وسط غموض حول مستقبل الجزائر

رحيل معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، لاقى ترحيبا من قبَل المتظاهرين المطالبين برحيل باقي رموز عبد العزيز بوتفليقة
تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
مظاهرات في الجزائر
مظاهرات في الجزائر
رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ما زال الحراك الشعبي مستمرا، يطالب برحيل رموز النظام السابق، فرحيل بوتفليقة لم يرضِ الشارع الجزائري وراح الشعب يطالب برحيل كل رموز النظام السابق ومحاربة كل أشكال الفساد. الحراك الشعبي نجح في الإطاحة برمزين من رموز بوتفليقة بعد استقالة معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان، أمس، من منصبه تحت ضغط الحراك ونواب الأغلبية، والذي كان أحد مطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ أشهر.
الباء الثانية شهدت الفترة الماضية مطالبة العديد من النواب، بوشارب بالاستقالة، حتى الكتلة البرلمانية لحزبه، وتم سحب الحراسة الأمنية منه أول من أمس. ومنذ رحيل بوتفليقة يطالب الجزائريون بتنحي رموز نظام الرئيس السابق، وفي مقدمتهم "الباءات الأربعة"، وهو مصطلح أطلقه على 4 مسؤولين، يبدأ لقبهم بحرف الباء هم
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الجيش-الجزائرى

الجيش الجزائري يضبط 5 عناصر تدعم الإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي خنشلة وتبسة شمال شرق البلاد. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، بأنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت دوريات للجيش، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني التابع للجيش، في وقت سابق ، خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليات متفرقة للجيش، مشيرًا إلى أنه تم توقيف منقبين عن الذهب، وحجز مولدين كهربائيين، ومطرقتي ضغط، و20 كبسولة كهربائية و10 أمتار من الفتيل الصاعق، ومركبة رباعية الدفع، بمنطقة عين قزام جنوب الجزائر.
هجوم-انتحارى-فى-تونس (2)

تونس.. الكشف عن العقل المدبر لهجومي العاصمة

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن الإرهابي الذي فجر نفسه، ليلة أمس الثلاثاء، في العاصمة، هو العقل المدبر للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن مؤخرا، وأسفرا عن مقتل شرطي، إذ أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، أن الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين وهو عنصر ناشط وقيادي خطير، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وأعلنت الداخلية التونسية أمس، القضاء على إرهابي بعد أن فجّر نفسه بحزام ناسف خلال مطاردته في حي الانطلاقة بالعاصمة.
مظاهرات-السودان (1)

أهلا بالمفاوضات.. قوى التغيير والعسكري على مائدة واحدة بالسودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير، أنها قررت المشاركة في جلسة التفاوض المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي اليوم الأربعاء، بما فيها قوى الإجماع التي شاركت في الاجتماع بأربعة أعضاء، بحسب ما أفادت العربية.. وتسلمت الوساطة الإفريقية الاثيوبية بالسودان ردود كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، للجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة اليوم، لحسم الخلاف حول مجلس السيادة، واصفة الردود بالايجابية، حيث تقدمت الوساطة بمقترح لتشكيل المجلس السيادي من 15 عضوا سبعة لكل طرف.
عمالة-موسمية-فى-الحج-خدمة-حجاج (1)

غدا.. مطارات المملكة تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن

يستقبل مطارا الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة فجر غدٍ الخميس، أولى رحلات موسم حج هذا العام 1440 هـ، وذلك بعد أن أكملت الهيئة العامة للطيران المدني جميع استعداداتها اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين جوا خلال موسم حج هذا العام، في إطار خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم. وتنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، عملت الهيئة على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن في المطارين.
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بيان-السيسي (1)

بيان 3 يوليو.. السيسي يرسم طريق مصر (النص الكامل)

في 3 يوليو عام 2013، امتلأت شوارع وميادين المحافظات بملايين المتظاهرين الرافضين استمرار حكم الإخوان، والمطالبين بإسقاط رئيسهم محمد مرسي العياط، وسط حالة من الترقب والقلق خوفا من المصير المقبل على الشعب والبلاد، بعد خطبة مخيبة للآمال ألقاها مرسي في مساء 2 يوليو، ورفض خلالها الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا تمسكه بما وصفه بـ"الشرعية" ورددها خلال الخطبة عشرات المرات، فلم يجد المواطنون أمامهم من مفر سوى الاستغاثة بالقوات المسلحة لإنقاذهم من المجهول، وهو الرهان الدائم الذي يعوّل عليه الشعب ولا يخذلهم.
مظاهرات-في-الجزائر

رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب يستقيل من منصبه

ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البرلمان الجزائري "معاذ بوشارب" تقدم بالاستقالة من منصبه. جاء ذلك عقب تصريح فؤاد سبوتة القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، بأن 4 كتل في البرلمان الجزائري وقعت أول أمس الأحد عريضة جماعية دعت فيها معاذ بوشارب إلى الاستقالة الفورية، وهذه هي أول مرة تتفق فيها 4 أحزاب سياسية في البرلمان الجزائري على مطلب استقالة معاذ بوشارب من رئاسة المجلس، منذ أن تحول رحيل "بوشارب" إلى مطلب شعبي في مظاهرات الجزائريين، ضمن ما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث".
الجزائر (1)

استمرار مظاهرات الجزائر وسط اتهامات للمعارضة

منذ أن سقط الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من شهر أبريل الماضي، بعد عشرين عاما في الحكم، ما زال الحراك الشعبي مستمرا لإسقاط أعمدة النظام البائد. المظاهرات التي بدأت في الثاني والعشرين من شهر فبراير 2019، اعتراضا على ترشيح بوتفليقة نفسه في انتخابات الرئاسة للفوز بالعهدة الخامسة، لم تنتهِ بعد، ففي الجمعة التاسعة عشرة، التي تقام فعاليتها اليوم، يستمر الجزائريون في المطالبة بإسقاط بقية وجوه النظام البائد، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر صالح.
عملة-الجزائر (1)

بعد وقف طباعة العملة.. الجزائر تنقذ ما أفسده أويحيى

يبدو أن التعثر الاقتصادي في الجزائر هو حصيلة تراكمية للأداء الحكومي خلال السنوات الماضية، في أثناء حكم النظام السابق وليس وليد اللحظة فقد تبنّت الحكومة السابقة قرارات كانت تتصور أنها إصلاحية، إلا أنها أضرت بالوضع الاقتصادي للبلاد. وكانت الحكومة الجزائرية السابقة قد تبنت خلال العامين الماضيين مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى ما يعرف بـ"التمويلات غير التقليدية"، لسد عجز الموازنة العامة وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة، نظرًا لتراجع أسعار النفط.
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