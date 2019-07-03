دراسة: الأطعمة المقلية تزيد من أمراض الشريان التاجي

الأطعمة المقلية تحتوي على معدلات عالية من الدهون، ومعظم هذه الدهون تعتبر من الدهون المتحولة أي تتكون عندما تخضع لعملية تسمى بالهدرجة، فيمكنك استبدالها بالزيوت الطبيعية
كثير من البيوت العربية تعتمد على الأطعمة المقلية في وجباتها الأساسية على سبيل المثال البطاطس والدجاج المقلي والهامبرجر وغيرها من الأطعمة الأخرى، فجميعها له آثار سلبية على صحة الفرد، وآخر ما جاءت به الدراسات والأبحاث أن الأطعمة المقلية تزيد من خطورة الإصابة بأمراض الشريان التاجي، لذا يجب التقليل منها قدر الإمكان حفاظًا على صحتنا من الأمراض التي قد تقضي على حياتنا إذا لم يتم التعامل معها وعلاجها بشكل سريع، بجانب ذلك يجب الإقبال على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والابتعاد عن الزيوت، نقلا عن "dailymail".
اقترحت بعض الأبحاث أن الأطعمة المقلية تزيد من خطورة الإصابة بأمراض الشريان التاجي، وصلت الدراسات إلى نتائج متضاربة فيما يتعلق بخطورة الأطعمة المقلية، فبعض الدراسات وضحت آثارها الضارة على الأوعية الدموية والبعض الآخر يحتاج إلى مزيد من البحث، ولكن من خلال دراسة أُجريت على 150.000 شخص من جميع أنحاء العالم،
اقترحت بعض الأبحاث أن الأطعمة المقلية تزيد من خطورة الإصابة بأمراض الشريان التاجي، وصلت الدراسات إلى نتائج متضاربة فيما يتعلق بخطورة الأطعمة المقلية، فبعض الدراسات وضحت آثارها الضارة على الأوعية الدموية والبعض الآخر يحتاج إلى مزيد من البحث، ولكن من خلال دراسة أُجريت على 150.000 شخص من جميع أنحاء العالم، أثبتت النتائج أن تناول الأطعمة المقلية أو الكحك المحلى أو حلقات البصل مرة واحدة في الأسبوع يزيد من خطورة أمراض الشريان التاجي.
كما وضح العلماء قائلين إن خطورة تطور هذه الحالة تتضاعف كلما تزايدت معدلات قلي الطعام، فالزيوت الساخنة معروف عنها أنها تطلق مركبات كيميائية تسمى الألدهيدات تعمل على زيادة ضغط الدم، وبالتالي تقلل من معدلات الكوليسترول الجيدة في الجسم، إضافة إلى أن الأطعمة المقلية تحتوي على معدلات عالية من الدهون والسرعات الحرارية، وبالتالي قد تتسبب في انسداد الشرايين، التي تزيد من خطورة النوبات القلبية.
يخفف من التهاب المفاصل.. فوائد عصير الصبار
فأمراض الشريان التاجي التي تعتبر نوعا شائعا من أمراض القلب، تحدث تلفا للشرايين المؤدية للقلب، فقلي الطعام يعتبر من أساليب طهي الطعام الشائعة في كثير من الدول العربية والأجنبية، كما أضاف الباحثون أن قلي الطعام لساعات طويلة مثل قطع الدجاج مرتبط بشكل كبير بزيادة خطورة السمنة ومرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم والقصور القلبي، وقال الباحثون إن هناك علاقة بين قلي الطعام وأمراض الشريان التاجي، لذا نظر الباحثون في كيف يمكن أن يؤثر على صحة القلب.
البيض والتوت.. أطعمة يجب تناولها في الإفطار
ومن خلال الدراسة قام الباحثون بوضع بعض الأسئلة للرجال مثل: "كم مرة تناولت الطعام المقلي مثل السمك المقلي والبطاطس المقلية والبطاطس الفرنساوي"، وكانت الإجابات تترواح من أقل من مرة واحدة في الأسبوع إلى كل يوم، كما أظهرت النتائج أن أمراض الشريان التاجي تكون ملحوظة بشكل كبير ومن المحتمل أن تتطور حتى لو تناولت الأطعمة المقلية مرة واحدة في الأسبوع، كما أن المشاركين في الدراسة ازدادوا في الوزن بشكل كبير في نهاية الدراسة.
التخلص من سموم الجسم.. تعرف على فوائد زيت الجزر
وبناء على ذلك فإن الأطعمة المقلية تحتوي على معدلات عالية من الدهون، ومعظم هذه الدهون تعتبر من الدهون المتحولة أي تتكون عندما تخضع لعملية تسمى بالهدرجة، تحدث عملية الهدرجة عندما تتعرض الزيوت لدرجات حرارة عالية أو إذا قام مصنعو المواد الغذائية بإضافة الهيدروجين إلى منتجاتهم لإطالة عمرهم الافتراضي.
تغير هذه العملية من المواد الكيميائية الموجودة في الدهون، وبعد ذلك يصعب على الجسم هضمها، فأثبتت كثير من الدراسات العلمية أن هناك رابطا بين الهدرجة والعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني والسمنة، لذا يمكن استبدال الزيوت المهدرجة بالزيوت الطبيعية المتمثلة في زيت الزيتون فقد تكون الآثار السلبية على القلب أقل بكثير من الزيوت الأخرى.
النعناع للحمى والقرفة للبكتيريا| فوائد زيوت النباتات