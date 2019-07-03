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دراسة: الأطعمة المقلية تزيد من أمراض الشريان التاجي

الأطعمة المقلية تحتوي على معدلات عالية من الدهون، ومعظم هذه الدهون تعتبر من الدهون المتحولة أي تتكون عندما تخضع لعملية تسمى بالهدرجة، فيمكنك استبدالها بالزيوت الطبيعية
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
الأطعمة المقلية
الأطعمة المقلية
كثير من البيوت العربية تعتمد على الأطعمة المقلية في وجباتها الأساسية على سبيل المثال البطاطس والدجاج المقلي والهامبرجر وغيرها من الأطعمة الأخرى، فجميعها له آثار سلبية على صحة الفرد، وآخر ما جاءت به الدراسات والأبحاث أن الأطعمة المقلية تزيد من خطورة الإصابة بأمراض الشريان التاجي، لذا يجب التقليل منها قدر الإمكان حفاظًا على صحتنا من الأمراض التي قد تقضي على حياتنا إذا لم يتم التعامل معها وعلاجها بشكل سريع، بجانب ذلك يجب الإقبال على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والابتعاد عن الزيوت، نقلا عن "dailymail".
اقترحت بعض الأبحاث أن الأطعمة المقلية تزيد من خطورة الإصابة بأمراض الشريان التاجي، وصلت الدراسات إلى نتائج متضاربة فيما يتعلق بخطورة الأطعمة المقلية، فبعض الدراسات وضحت آثارها الضارة على الأوعية الدموية والبعض الآخر يحتاج إلى مزيد من البحث، ولكن من خلال دراسة أُجريت على 150.000 شخص من جميع أنحاء العالم،
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