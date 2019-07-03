غوايش وتوكتوك.. سائق يقتل عمته و«دبلة» تكشف الجريمة

المتهم تصرف في إيراد ملعب كان مديرًا له بعدما فشل في سداد قسط التوكتوك.. حاول سرقة عمته مرتين لأجل المال لكنه فشل.. وقتلها في الطريق العام قبل أن يتخلص من جثتها في مصرف

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م

صورة أرشيفية

شاب أهوج، بالكاد أتم ربيعه السادس بعد الثلاثين، صورَ له الشيطان أن خلاصه من تصرفاته الهوجاء وحاجته للمال يكمن في التخلص من عمته المرأة السبعينية، ولما لا وهي تمتلك حُلي ومصوغات ذهبية من شأنها أن تُنهي أزمته في طرفة عين، لكنه تناسى عن عمد صلة الرحم وأن الدماء التي تجري في عروقه هي ذاتها التي سيُقدم على إسالتها بحثًا عن المال لا غير، حيث قتلها بدماءٍ باردة وتخلص من جثتها في أحد مصارف المياه، قبل أن يعود إلى منزله وكأن شيئًا لم يكُن، لكن ما إن اكتشفت جريمته ووقع في ايدي رجال الأمن حتى هبطت دموعه بغزاره وكأنها ستار يود به الظهور في ثوب ضحية الطمع.

مع الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، وبينما تخلو شوارع مدينة «القنايات» التابعة لمحافظة الشرقية، من المارة، كان «أيمن» يستقل دراجته البخارية «توكتوك»، وعلى الكرسي الخلفي تجلس عمته وأقرب الناس إليه «الحاجة نادية»، بعدما طلبت منه معاونتها على شراء حاجيات