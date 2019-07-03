غوايش وتوكتوك.. سائق يقتل عمته و«دبلة» تكشف الجريمة

المتهم تصرف في إيراد ملعب كان مديرًا له بعدما فشل في سداد قسط التوكتوك.. حاول سرقة عمته مرتين لأجل المال لكنه فشل.. وقتلها في الطريق العام قبل أن يتخلص من جثتها في مصرف
شاب أهوج، بالكاد أتم ربيعه السادس بعد الثلاثين، صورَ له الشيطان أن خلاصه من تصرفاته الهوجاء وحاجته للمال يكمن في التخلص من عمته المرأة السبعينية، ولما لا وهي تمتلك حُلي ومصوغات ذهبية من شأنها أن تُنهي أزمته في طرفة عين، لكنه تناسى عن عمد صلة الرحم وأن الدماء التي تجري في عروقه هي ذاتها التي سيُقدم على إسالتها بحثًا عن المال لا غير، حيث قتلها بدماءٍ باردة وتخلص من جثتها في أحد مصارف المياه، قبل أن يعود إلى منزله وكأن شيئًا لم يكُن، لكن ما إن اكتشفت جريمته ووقع في ايدي رجال الأمن حتى هبطت دموعه بغزاره وكأنها ستار يود به الظهور في ثوب ضحية الطمع.
مع الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، وبينما تخلو شوارع مدينة «القنايات» التابعة لمحافظة الشرقية، من المارة، كان «أيمن» يستقل دراجته البخارية «توكتوك»، وعلى الكرسي الخلفي تجلس عمته وأقرب الناس إليه «الحاجة نادية»، بعدما طلبت منه معاونتها على شراء حاجيات
مع الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، وبينما تخلو شوارع مدينة «القنايات» التابعة لمحافظة الشرقية، من المارة، كان «أيمن» يستقل دراجته البخارية «توكتوك»، وعلى الكرسي الخلفي تجلس عمته وأقرب الناس إليه «الحاجة نادية»، بعدما طلبت منه معاونتها على شراء حاجيات المنزل من خضروات وغيرها، لكنها لم تكُن تدري بما يدور في نفسه وأنها ستكون ضحيتها بعد دقائق قليلة ضحيةً للمشغولات الذهبية التي تُزين رأسها ويديها.
وقف التوكتوك فجأة قبل أن يهبط منه أمين موجهًا أمره لعمته بالترجل فورًا: «إنزلي يا عمتي»، ومعها هبطت السيدة السبعينية قبل أن تسأل حتى عن سبب التوقف، لكن ابن أخيها لم يتركها لتساؤلاتها، إذ باغتها بضربة شديدة على مؤخرة رأسها سقطت على إثرها أرضًا وفارقت الحياة في لحظاتٍ معدودة، فيما حملها الجاني مرةً أخرى إلى «التوكتوك» بعدما جردها من مصوغاتها التي كانت بحوزتها، عدا «دبلة محبس» فشل في نزعها من إصبعها، قبل أن يتخلص من الجثة في أحد مصارف المنطقة.
عاد أمين إلى منزله وكأن شيئًا لم يكُن، مارس حياته الطبيعية لساعاتٍ قليلة، قبل أن يبيع جزءً من المصوغات بثلاثة عشر ألف جنيهًا، لكن ما هي إلا دقائق حتى راود الشك نجل العمة عن الأسباب التي منعتها من العودة إلى المنزل طوال اليوم، فما كان منه إلا أن أخذ في البحث عنها ليومٍ آخر، قبل أن يترجلَّ إلى قسم الشرطة ويُحرر بلاغًا باختفائها، منوهًا بأنه حاول البحث عنها مرارًا لكنه لم يعثر لها على أثر.
ساعات قليلة فصلت بين تحرير البلاغ وكشف أستار الجريمة، حيث كانت البداية بالعثور على جثة المجني عليها طافيةً في مياه أحد المصارف بدائرة قسم شرطة القنايات، وبالمعاينة الأولية تبين وجود إصابة غائرة بالرأس، فضلًا عن جرح قطعي بأحد أصابع اليد، والذي يضُم دبلة ذهبية، ليتبين أن القتل تم بدافع السرقة، خاصةً وأن البلاغ أشار إلى أنها كانت في كامل زينتها.
التحريات دلتَّ على أن آخر مشاهدة للمجني عليها كانت برفقة ابن شقيقها «أمين أ.» 36 عامًا، والذي كان يقوم بتوصيلها بواسطة دراجته البخارية «توكتوك»، حيث تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة، قبل أن يتم ضبطته، وبمواجهته سرد تفاصيل جريمته بالتفصيل.
«ضربتها على راسها بحديدة وخدت الدهب لكن الدبلة معرفتش أقلعهالها».. بهذه الكلمات بدأ المتهم حديثه في التحقيقات أمام النيابة العامة، منوهًا بأنه حاول من قبل سرقة المجني عليها مرتين لكنه فشلَّ في كل مرة، قبل أن يُقدم في الثالثة على قتلها قبل سرقتها.
المتهم واصل اعترافاته باكيًا: «كنت مزنوق في إيراد الملعب اللي مأجره، وكمان قسط التوكتوك مش عارف أدفعه»، قبل أن يشير إلى أنه سبقَّ وتصرف في إيراد ملعب كرة قدم كان قد استأجره بمدينة القنايات، ولما فشل في السداد أو دفع أقساط التوكتوك حاول سرقة عمته: «الدهب اللي كانت لابساه خلاني أحاول اسرقها علشان أفك زنقتي».
نفذَّ المتهم جريمته بقطعة حديدية سبقَّ وأعدها لجريمته، حيث دفعها للنزول من «التوكتوك» قبل أن يهوى على رأسها ويقتلها، لافتًا إلى أنه باع جزءً من المصوغات، قبل أن يُرشد عن باقي المسروقات، والتي كانت عبارة عن عن خمسة «غوايش» ذهبية، وخاتمين و«حلق ذهبي»، فيما جرى التحفظ عليه وعلى آداة الجريمة تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.