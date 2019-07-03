جريمة

غوايش وتوكتوك.. سائق يقتل عمته و«دبلة» تكشف الجريمة

المتهم تصرف في إيراد ملعب كان مديرًا له بعدما فشل في سداد قسط التوكتوك.. حاول سرقة عمته مرتين لأجل المال لكنه فشل.. وقتلها في الطريق العام قبل أن يتخلص من جثتها في مصرف
تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شاب أهوج، بالكاد أتم ربيعه السادس بعد الثلاثين، صورَ له الشيطان أن خلاصه من تصرفاته الهوجاء وحاجته للمال يكمن في التخلص من عمته المرأة السبعينية، ولما لا وهي تمتلك حُلي ومصوغات ذهبية من شأنها أن تُنهي أزمته في طرفة عين، لكنه تناسى عن عمد صلة الرحم وأن الدماء التي تجري في عروقه هي ذاتها التي سيُقدم على إسالتها بحثًا عن المال لا غير، حيث قتلها بدماءٍ باردة وتخلص من جثتها في أحد مصارف المياه، قبل أن يعود إلى منزله وكأن شيئًا لم يكُن، لكن ما إن اكتشفت جريمته ووقع في ايدي رجال الأمن حتى هبطت دموعه بغزاره وكأنها ستار يود به الظهور في ثوب ضحية الطمع.
مع الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، وبينما تخلو شوارع مدينة «القنايات» التابعة لمحافظة الشرقية، من المارة، كان «أيمن» يستقل دراجته البخارية «توكتوك»، وعلى الكرسي الخلفي تجلس عمته وأقرب الناس إليه «الحاجة نادية»، بعدما طلبت منه معاونتها على شراء حاجيات
اقرأ المزيد
شنق

بسبب أزمة مالية.. انتحار شاب تزوج مرتين بالدقهلية

أقدم شاب من قرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، على التخلص من حياته والانتحار شنقًا في غرفة نومه، للهروب من أزماته المالية وتراكم الديون عليه، بعد أن تزوج للمرة الثانية ورفض والده مساعدته في الإنفاق على زوجتيه عقابًا له. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم شرطة طلخا، عن العثور على "إبراهيم ا. م." 35 سنة، من قرية منشأة البدوي.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

اشتباكات بين مرافقي مريض وأفراد أمن بمستشفى ميت غمر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، لمشاجرة داخل قسم الاستقبال في مستشفى ميت غمر العام، إذ نشبت مشادة بين 4 أشخاص وموظفي المستشفى، لإصراراهم على الدخول بحالة مرضية إلى غرفة العناية المركزة، ورفض الأطباء لعدم وجود سرير خال بالغرفة، ما تسبب في مشاجرة حادة وإصابة 3 أفراد من أمن المستشفى. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة ميت غمر، من إدارة المستشفى عن تعدي مرافقين حالة مرضية على الأطباء ومشاجرة بينهم وبين أفراد الأمن.
القبض-على-متهم

شاب يقتل شقيقه بسبب خلافات بين زوجتيهما بكفر الشيخ

"ماكنتش قاصد أقتله دى كانت خناقة بسبب خلافات بين زوجته وزوجتى بسبب دوار المواشي المشترك بيننا، وضرب مراتى وأنا بره البيت، ولما رجعت كنت رايح أعاتبه ماكنش قصدي أقتله وهو عصبنى والشيطان دخل بيننا"، بهذه الكلمات اعترف "رزق ا. م."، المتهم بقتل شقيقه "ذكى"، أمام الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول.. وكانت البداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع مشاجرة بين شقيقين في قرية الدياسطي التابعة لمركز الحامول.
حريق-هائل-بمصنع كرتون-فى البحيرة

3 سيارات للسيطرة على حريق مخزن كرتون بالقناطر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق شب في مخزن كرتون بشلقان بالقناطر الخيرية دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمخزن كرتون بشلقان بالقناطر الخيرية. وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الحريق بمخزن كرتون بشلقان التابعة لمدينة القناطر الخيرية على مساحة 300 متر.
اقرأ المزيد من الأخبار
سجن (2)

حبس سائق «توكتوك» قتل عمته وسرق «دهبها» بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق دراجة بخارية «توكتوك» لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بإزهاق روح عمته، ربة المنزل التي بالكاد أتمت عامها السادس بعد الستين، بعدما ضربها على رأسها بقطعة حديدية وسرق مصوغاتها الذهبية؛ لا لشيء إلا لخلافات جرت بينها وبين والده، حيث نفذ جريمته حال توصيلها بواسطة دراجته في الطريق العام، قبل أن يتخلص من الجثة بإلقائها في مصرف مائي.
القبض-على-متهم

ضبط مدير جمعية زراعية برشوة 50 ألف جنيه في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط مدير جمعية زراعية وفني هندسي بقرية منشأة السلام التابعة لمحلة دمنة، بتهمة التربح السريع وغير المشروع من منصبيهما، إذ تقاضيا رشوة قدرها 50 ألف جنيه لتسهيل البناء على الأراضي الزراعية، دون تحرير محضر بالمخالفات ما يعد عملًا مخالفًا للقانون. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من أحد الأشخاص ضد مدير جمعية زراعية وفني شئون هندسية، لتسهيل البناء على أرض زراعية مساحتها 250 م، مقابل رشوة مالية كبيرة.
اقراص-مخدرة

ضبط سيدة حاولت تهريب أقراص مخدرة لابنها في الحجز

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط المدعوة "ه.ال.ع"، ربة منزل، في أثناء محاولتها تهريب عدد 30 قرصا من مخدر التامول مخبأة داخل علبة سجائر عقب تفتيشها على بوابة المحكمة. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن، يفيد بتمكن رئيس مباحث مجمع محاكم جنايات الإسكندرية من ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر أقراص التامول قبل تهريبها إلى ابنها داخل حجز المحكمة العمومي.
سجن

ضبط مصنع خل طعام يقلد علامات تجارية شهيرة بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع لإنتاج الخل بدون ترخيص من مواد مجهولة المصدر، وتقليد العلامات التجارية الشهيرة، بدائرة مركز الحامول. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن مباحث التموين من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الخل واستخدام خامات وعبوات وملصقات لكبرى الشركات وترويجها بالأسواق لتحصيل أرباح مادية غير مشروعة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org