بوتين: السيسي يشارك في رئاسة قمة روسيا أكتوبر المقبل
تحرير:أ.ش.أ
٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
الرئيس المصري والرئيس الروسي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشارك في رئاسة قمة «روسيا- إفريقيا»، التي ستعقد بمنتجع سوتشي في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، إذ قال بوتين خلال مراسم استلام وثائق اعتماد سفراء دول أجنبية في موسكو، وفقًا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري: «ستجرى لدينا في المستقبل القريب سلسلة من الفعاليات الدولية الكبيرة، حيث سنستضيف في سبتمبر المقبل بمدينة فلاديفوستوك المنتدى الاقتصادي الشرقي الجديد».
وتابع: «نتوقع أن يشارك فيه كثير من ضيوف الشرف ومنهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي».
وأضاف الرئيس الروسي: «إننا نخطط لبحث آفاق تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة الكبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والقيام بتبادل الآراء حول وسائل الصلات المتبادلة
وتابع: «نتوقع أن يشارك فيه كثير من ضيوف الشرف ومنهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي».
وأضاف الرئيس الروسي: «إننا نخطط لبحث آفاق تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة الكبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والقيام بتبادل الآراء حول وسائل الصلات المتبادلة لعمليات التكامل المختلفة بهدف إنشاء الشراكة الإستراتيجية الكبيرة».
وأشار إلى أن موسكو ستستضيف في بداية أكتوبر المقبل أسبوع الطاقة الروسي الذي سيناقش مسائل ضمان أمن الطاقة العالمي والوصول الكامل للطاقة وتخفيض تقلب الأسعار في أسواق الطاقة العالمية.
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