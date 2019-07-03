بوتين: السيسي يشارك في رئاسة قمة روسيا أكتوبر المقبل

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م

الرئيس المصري والرئيس الروسي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشارك في رئاسة قمة «روسيا- إفريقيا»، التي ستعقد بمنتجع سوتشي في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، إذ قال بوتين خلال مراسم استلام وثائق اعتماد سفراء دول أجنبية في موسكو، وفقًا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري: «ستجرى لدينا في المستقبل القريب سلسلة من الفعاليات الدولية الكبيرة، حيث سنستضيف في سبتمبر المقبل بمدينة فلاديفوستوك المنتدى الاقتصادي الشرقي الجديد».

وتابع: «نتوقع أن يشارك فيه كثير من ضيوف الشرف ومنهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي». وأضاف الرئيس الروسي: «إننا نخطط لبحث آفاق تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة الكبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والقيام بتبادل الآراء حول وسائل الصلات المتبادلة