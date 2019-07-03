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بوتين: السيسي يشارك في رئاسة قمة روسيا أكتوبر المقبل

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
الرئيس المصري والرئيس الروسي
الرئيس المصري والرئيس الروسي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشارك في رئاسة قمة «روسيا- إفريقيا»، التي ستعقد بمنتجع سوتشي في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، إذ قال بوتين خلال مراسم استلام وثائق اعتماد سفراء دول أجنبية في موسكو، وفقًا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري: «ستجرى لدينا في المستقبل القريب سلسلة من الفعاليات الدولية الكبيرة، حيث سنستضيف في سبتمبر المقبل بمدينة فلاديفوستوك المنتدى الاقتصادي الشرقي الجديد».
وتابع: «نتوقع أن يشارك فيه كثير من ضيوف الشرف ومنهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي». وأضاف الرئيس الروسي: «إننا نخطط لبحث آفاق تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة الكبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والقيام بتبادل الآراء حول وسائل الصلات المتبادلة
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مجلس-النواب (1)

«تضامن النواب» تنتهي من قانون دعم المرأة المصرية

تعتزم لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، إعداد تقرير خلال الأيام القليلة المقبلة، حول المناقشات الخاصة بقانون دعم المرأة المصرية، يأتي ذلك بعد أن انتهت اللجنة اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع قانون دعم المرأة المصرية، إذ أكد القصبي، أن هذا القانون مر بعدة مراحل بحيث تمت مناقشته من كافة الجوانب، موضحا أن الدولة المصرية دعمت المرأة من الجانب السياسي، وجاءت فلسفة هذا القانون لدعم المرأة اقتصاديا وثقافيا وصحيا لكي تكون طاقة إيجابية فاعلة في المجتمع.
مظاهرات-الجزائر

رحيل ثاني «الباءات» وسط غموض حول مستقبل الجزائر

رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ما زال الحراك الشعبي مستمرا، يطالب برحيل رموز النظام السابق، فرحيل بوتفليقة لم يرضِ الشارع الجزائري وراح الشعب يطالب برحيل كل رموز النظام السابق ومحاربة كل أشكال الفساد. الحراك الشعبي نجح في الإطاحة برمزين من رموز بوتفليقة بعد استقالة معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان، أمس، من منصبه تحت ضغط الحراك ونواب الأغلبية، والذي كان أحد مطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ أشهر.
الجيش-الجزائرى

الجيش الجزائري يضبط 5 عناصر تدعم الإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي خنشلة وتبسة شمال شرق البلاد. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، بأنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت دوريات للجيش، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني التابع للجيش، في وقت سابق ، خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليات متفرقة للجيش، مشيرًا إلى أنه تم توقيف منقبين عن الذهب، وحجز مولدين كهربائيين، ومطرقتي ضغط، و20 كبسولة كهربائية و10 أمتار من الفتيل الصاعق، ومركبة رباعية الدفع، بمنطقة عين قزام جنوب الجزائر.
هجوم-انتحارى-فى-تونس (2)

تونس.. الكشف عن العقل المدبر لهجومي العاصمة

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن الإرهابي الذي فجر نفسه، ليلة أمس الثلاثاء، في العاصمة، هو العقل المدبر للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن مؤخرا، وأسفرا عن مقتل شرطي، إذ أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، أن الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين وهو عنصر ناشط وقيادي خطير، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وأعلنت الداخلية التونسية أمس، القضاء على إرهابي بعد أن فجّر نفسه بحزام ناسف خلال مطاردته في حي الانطلاقة بالعاصمة.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: موقفنا ثابت في معالجة أسباب الهجرة واللاجئين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقف مصر الثابت بشأن تبني مقاربة دولية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرتي الهجرة واللاجئين، تشمل اتخاذ إجراءات اقتصادية وتنموية وسياسية وثقافية وإنسانية، مع التركيز على البعد الإنمائي في الدول المصدرة، وليس فقط التركيز على الحلول الأمنية لهاتين الظاهرتين اللتين يهدف إلى حلها، جاء ذلك التأكيد خلال استقبال الرئيس السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا.
السيسي في افتتاح أمم إفريقيا

السيسي يُشيد بجماهير أمم إفريقيا: شباب محترم

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بسلوك الجماهير التي تواجدت في مدرجات استاد القاهرة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، أمس الجمعة، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في أولى مباريات المجموعة الأولى، حيث حرص العديد من الشباب على جمع القمامة من المدرجات بعد انتهاء المباراة في مشهد حضاري. وشهد استاد القاهرة حضورا كبيرا من الجماهير المصرية بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن حضور الجماهير داخل استاد العاصمة.
طائرة الأحلام (5)

وفد مصري يسافر سياتل لاستلام طائرة الأحلام الثالثة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، وفد من الشركة الوطنية مصر للطيران، متوجها إلى مدينة سياتل الأمريكية لاستلام طائرتها الثالثة من طراز "بوينج دريملاينر 787-9" ضمن صفقة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات، والتي تم توقيعها بمعرض دبي للطيران عام 2017. واستقبل مطار القاهرة الدولي، في 28 مارس الماضي، أول طائرة من طائرات دريملاينر الجديدة، ضمن صفقة الطائرات التي تعاقدت عليها الشركة الوطنية مصر للطيران، وأقلعت الطائرة 787-9 رحلة رقم MS620، في أول رحلة لها متجهة إلى الكويت، بعد انضمامها حديثا إلى أسطول الشركة في مطلع أبريل الجاري.
سياحة (1)

بعد مماطلتهم.. هل يمكن الاستغناء عن السياحة الروسية؟

روسيا قد تستأنف رحلات الطيران العارض (الشارتر) إلى مصر هذا العام، حسب ما ذكره تقرير لوكالة أنباء سبوتنيك يوم الجمعة، نقلا عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتروف. جاءت تصريحات مانتوروف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرج، عقب لقائه في اليوم السابق مع وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار. وقال مانتوروف إن "من الصعب أن أقول متى سيحدث هذا -استئناف رحلات الطيران العارض بين البلدين- لكن نعول على أن يكون في هذا العام، على الأرجح».
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