اشتباكات بين مرافقي مريض وأفراد أمن بمستشفى ميت غمر

تحرير:رانيا الديداموني ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م

صورة أرشيفية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، لمشاجرة داخل قسم الاستقبال في مستشفى ميت غمر العام، إذ نشبت مشادة بين 4 أشخاص وموظفي المستشفى، لإصراراهم على الدخول بحالة مرضية إلى غرفة العناية المركزة، ورفض الأطباء لعدم وجود سرير خال بالغرفة، ما تسبب في مشاجرة حادة وإصابة 3 أفراد من أمن المستشفى. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة ميت غمر، من إدارة المستشفى عن تعدي مرافقين حالة مرضية على الأطباء ومشاجرة بينهم وبين أفراد الأمن.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى للسيطرة على المشاجرة، وتبين إصابة كلٍّ من "محمد عماد المتولي، ومحمد عبد الله عليوة، وعبد الرحمن عطية عطا"، بكدمات وسحجات وأصيب أحدهم بكسر في الذراع وهم من موظفي الأمن. واتهم المصابون كلًا من "ناجي. ع"، و "أشرف. م"، و"محمود. ع"، و "محمد. ع"، المقيمون بقرية