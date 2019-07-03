«تضامن النواب» تنتهي من قانون دعم المرأة المصرية

القانون جاء بناءا على توجيهات الرئيس خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات.. فالمرأة أصبحت عنصرا مهما بالمجتمع.. وهناك خطوات واسعة لدعمها كتعيينها وزيرة ومحافظ وقاضي

تحرير:أحمد جاد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

تعتزم لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، إعداد تقرير خلال الأيام القليلة المقبلة، حول المناقشات الخاصة بقانون دعم المرأة المصرية، يأتي ذلك بعد أن انتهت اللجنة اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع قانون دعم المرأة المصرية، إذ أكد القصبي، أن هذا القانون مر بعدة مراحل بحيث تمت مناقشته من كافة الجوانب، موضحا أن الدولة المصرية دعمت المرأة من الجانب السياسي، وجاءت فلسفة هذا القانون لدعم المرأة اقتصاديا وثقافيا وصحيا لكي تكون طاقة إيجابية فاعلة في المجتمع.

وأشار القصبي، إلى أن القانون جاء بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية الأخيرة بتكريم الأمهات المثاليات، مؤكدًا أن مصر في عهد الرئيس السيسي اتخذت خطوات واسعة لدعم المرأة منها الوزيرة والمحافظ والقاضي، وأصبحت عنصرا مهما في المجتمع، وبالفعل وصلت نسبة الموظفات في الجهاز الإداري لمصر

وأشار القصبي، إلى أن القانون جاء بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية الأخيرة بتكريم الأمهات المثاليات، مؤكدًا أن مصر في عهد الرئيس السيسي اتخذت خطوات واسعة لدعم المرأة منها الوزيرة والمحافظ والقاضي، وأصبحت عنصرا مهما في المجتمع، وبالفعل وصلت نسبة الموظفات في الجهاز الإداري لمصر إلى 43%، بينما تتراوح نسبة المناصب القيادية التي تشغلها المرأة في الجهاز الإداري المصري بين 27 و28%، كما لعبت المرأة دورا بارزا في الحكومة المصرية خلال 2018، وتم تمكينها سياسيا وحصلت على نسبة 25% مؤخرا في التعديلات الدستورية.

وأوضح أن إصدار القانون الجديد يستهدف دعم المرأة اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيا لتحويلها لطاقة مجتمعية فاعلة في المجتمع ليعود علينا بالنفع لمصر والمصريين كما قال الرئيس خلال الاحتفالية في كلمته: «إننا إذ حققنا تقدمًا في مسيرة دعم وتمكين المرأة، فما زال أمامنا الكثير الذي نصبو إلى تحقيقه، حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والإنصاف، وبحيث يشترك في بناء الوطن، جميع أبنائه، رجالاً ونساء، بنفس الهمة والإصرارئ».

ولفت إلى أن المرأة المصرية حصلت على كثير من المكاسب في عهد الرئيس السيسي مرورا بالتمكين في التشكيل الحكومي لأول مرة منذ عام 1962، بحيث يحتوى التشكيل الوزاري على 8 وزيرات لحقائب وزارية ثقيلة، علاوة على تعيين أول سيدة في منصب محافظ ولم تتوقف مكاسب المرأة على ذلك، فأكبر مكسب لها هو تخصيص مواد الدستور المناصرة للمرأة كالمادة 9 والمادة 11، لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات والوظائف بما فيها النيابة الإدارية والقضاء، بالإضافة إلى المادة 180 التي عملت على إلغاء أشكال التمييز وضمان تمثيل مناسب للمرأة بالمجالس وهو الواضح في تمثيل المرأة داخل البرلمان.

وأكد القصبي، أنه فيما يخص التمكين الاقتصادي والمرأة المعيلة، فتم تخصيص 250 مليون جنيه لوزارة التضامن، وذلك من أجل تمويل مشروعات المرأة المعيلة مشيدا بتوجه الدولة بالاهتمام بملف الغارمات وتقديم الدعم لهن إما بإخراجهن من السجن والتكليف بإعداد قانون يمنع سجن الغارمات مقابل تأدية خدمة للمنفعة العامة كل هذه صور للتمكين والمكاسب الخاصة بالمرأة.

وفي أبريل الماضي، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، الحكومة لتعديل قانون الخدمة، بحيث يكون أداة لتأهيل وتدريب الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.

ويعتبر قانون الخدمة العامة واحدا من القوانين العالمية، حيث تضع أكثر من دولة قانونا ينظم الخدمة العامة للشباب حديثي التخرج، لتحقيق أهداف عدة، منها ما دعا إليه الرئيس لتأهيل الفتيات لسوق العمل وتمكينهن، وتعلم تحمل المسؤولية والمشاركة في الحياة العامة من خلال المساهمة في بعض النشاطات مثل محو الأمية وغيرها.

قانون رقم 76 لسنة 1973، كان أول مرة يصدر فيها قانون في مصر لتنظيم الخدمة العامة للشباب، وكان الهدف منه هو تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا المرحلة الثانوية أو أي مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.(التفاصيل كاملة من هنا)