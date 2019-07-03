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«تضامن النواب» تنتهي من قانون دعم المرأة المصرية

القانون جاء بناءا على توجيهات الرئيس خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات.. فالمرأة أصبحت عنصرا مهما بالمجتمع.. وهناك خطوات واسعة لدعمها كتعيينها وزيرة ومحافظ وقاضي
تحرير:أحمد جاد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م
مجلس النواب_أرشيفية
مجلس النواب_أرشيفية
تعتزم لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، إعداد تقرير خلال الأيام القليلة المقبلة، حول المناقشات الخاصة بقانون دعم المرأة المصرية، يأتي ذلك بعد أن انتهت اللجنة اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع قانون دعم المرأة المصرية، إذ أكد القصبي، أن هذا القانون مر بعدة مراحل بحيث تمت مناقشته من كافة الجوانب، موضحا أن الدولة المصرية دعمت المرأة من الجانب السياسي، وجاءت فلسفة هذا القانون لدعم المرأة اقتصاديا وثقافيا وصحيا لكي تكون طاقة إيجابية فاعلة في المجتمع.
وأشار القصبي، إلى أن القانون جاء بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية الأخيرة بتكريم الأمهات المثاليات، مؤكدًا أن مصر في عهد الرئيس السيسي اتخذت خطوات واسعة لدعم المرأة منها الوزيرة والمحافظ والقاضي، وأصبحت عنصرا مهما في المجتمع، وبالفعل وصلت نسبة الموظفات في الجهاز الإداري لمصر
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السيسى-وبوتين

بوتين: السيسي يشارك في رئاسة قمة روسيا أكتوبر المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشارك في رئاسة قمة «روسيا- إفريقيا»، التي ستعقد بمنتجع سوتشي في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، إذ قال بوتين خلال مراسم استلام وثائق اعتماد سفراء دول أجنبية في موسكو، وفقًا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري: «ستجرى لدينا في المستقبل القريب سلسلة من الفعاليات الدولية الكبيرة، حيث سنستضيف في سبتمبر المقبل بمدينة فلاديفوستوك المنتدى الاقتصادي الشرقي الجديد».
مظاهرات-الجزائر

رحيل ثاني «الباءات» وسط غموض حول مستقبل الجزائر

رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ما زال الحراك الشعبي مستمرا، يطالب برحيل رموز النظام السابق، فرحيل بوتفليقة لم يرضِ الشارع الجزائري وراح الشعب يطالب برحيل كل رموز النظام السابق ومحاربة كل أشكال الفساد. الحراك الشعبي نجح في الإطاحة برمزين من رموز بوتفليقة بعد استقالة معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان، أمس، من منصبه تحت ضغط الحراك ونواب الأغلبية، والذي كان أحد مطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ أشهر.
الجيش-الجزائرى

الجيش الجزائري يضبط 5 عناصر تدعم الإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي خنشلة وتبسة شمال شرق البلاد. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، بأنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت دوريات للجيش، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني التابع للجيش، في وقت سابق ، خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليات متفرقة للجيش، مشيرًا إلى أنه تم توقيف منقبين عن الذهب، وحجز مولدين كهربائيين، ومطرقتي ضغط، و20 كبسولة كهربائية و10 أمتار من الفتيل الصاعق، ومركبة رباعية الدفع، بمنطقة عين قزام جنوب الجزائر.
هجوم-انتحارى-فى-تونس (2)

تونس.. الكشف عن العقل المدبر لهجومي العاصمة

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن الإرهابي الذي فجر نفسه، ليلة أمس الثلاثاء، في العاصمة، هو العقل المدبر للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن مؤخرا، وأسفرا عن مقتل شرطي، إذ أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، أن الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين وهو عنصر ناشط وقيادي خطير، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وأعلنت الداخلية التونسية أمس، القضاء على إرهابي بعد أن فجّر نفسه بحزام ناسف خلال مطاردته في حي الانطلاقة بالعاصمة.
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

استثمار واقتصاد.. ماذا وراء منح الجنسية للأجانب؟

ردود فعل واسعة أثارتها موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر والحصول على الجنسية المصرية، والمقدم من مجلس الوزراء للبرلمان، حيث أعطت التعديلات لرئيس الوزراء حق منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية.
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مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الإثنين، على تعديل جديد لقانون الاستثمار، المقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبا أخرين، ونص التعديل الجديد على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية. وقال العقاد إن القانون الحالي لم ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

«النواب» يقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مع إحالته لمجلس الدولة، على أن يتم التصويت النهائي بجلسة الثلاثاء. جاءت الموافقة بعد مناقشة التقرير، إذ تضمن أن مشروع القانون المعروض نفاذا للاستحقاق الدستوري وتطبيقا لنص المادة (193/3) من الدستور الذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
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